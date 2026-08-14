Álex Rins n'a encore "rien de concret" pour 2027

Plusieurs pilotes poussés vers la sortie en MotoGP devraient continuer à s'affronter en WorldSBK la saison prochaine. On sait que Brad Binder est proche de BMW, où il pourrait retrouver son ancien coéquipier Miguel Oliveira, tandis que Franco Morbidelli et Jack Miller ont de fortes chances de rester avec leur constructeur actuel, puisque le premier est pressenti chez Ducati et que le second discute avec Yamaha.

La situation est plus floue concernant Álex Rins. L'actuel pilote Yamaha a aussi exprimé son intérêt pour le WorldSBK et selon GPOne, Rins souhaiterait piloter une Ducati. Les portes de l'équipe officielle étant bouchées, il aurait approché l'équipe Go Eleven, en étudiant la possibilité qu'elle engage une seconde moto pour lui.

Interrogé sur le sujet à Silverstone, Rins n'a rien confirmé et a surtout confié que son avenir était loin d'être défini. "On ne regarde pas que du côté du Superbike", a même commenté celui qui a remporté six courses en MotoGP face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "On n'a rien de clair. On commence juste à parler à quelques équipes, mais rien de concret."

Álex Rins affiche un certain flegme et a même assuré que la pause estivale n'a "pas du tout" consisté en une recherche intensive d'une place pour la saison 2027 : "Je suis resté assez calme parce que je fais confiance à mon entourage, mon manager. C'était un peu plus chargé pour lui que pour moi. J'étais vraiment calme."

Álex Rins et Fabio Quartararo quitteront tous les deux Yamaha en fin de saison. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je ne vais pas vous mentir : je ne vais pas dire que j'étais totalement calme parce que je suis pilote, je m'implique aussi un peu, comme vous pouvez l'imaginer. Mais je suis resté assez calme, je le laisse travailler."

Álex Rins n'a piloté que des machines japonaises en MotoGP. Il a rejoint le championnat chez Suzuki en 2017, avec qui il a remporté ses cinq premières courses dans le championnat et terminé dans le top 5 en 2018, 2019 et 2020. Quand le constructeur s'est retiré, il a piloté la Honda de LCR en 2023, avec un nouveau succès à la clé mais aussi une grave blessure à la jambe droite.

Il a fait son arrivée chez Yamaha en 2024, chez qui il a été plus en difficulté. La marque va repartir d'une page blanche l'an prochain : Fabio Quartararo s'est engagé avec Honda et Yamaha aura donc un nouveau duo, composé de Jorge Martín et Ai Ogura.