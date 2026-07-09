Álex Rins se dirige vers le WorldSBK : "Je n'ai rien dans ce paddock"

Après le GP des Pays-Bas, Yamaha a officialisé les départs de Fabio Quartararo et Álex Rins, qui seront remplacés par Jorge Martín et Ai Ogura la saison prochaine. On sait déjà que Quartararo est en partance pour Honda, même si l'annonce se fait encore attendre, mais le sort de Rins, qui avait lui-même communiqué sur son départ de Yamaha dès le mois d'avril, est plus incertain.

Le plateau 2027 du MotoGP est déjà en grande partie défini et le nom de Rins ne circule dans aucune équipe actuellement, les options Trackhouse et Tech3 s'étant petit à petit effacées. Celui qui a remporté six Grands Prix en MotoGP n'a aucune nouvelle précise à donner sur son avenir.

"Sincèrement, non", a-t-il confirmé ce jeudi dans le paddock du Sachsenring face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Je n'ai rien dans ce paddock pour l'an prochain."

Comme Jack Miller, Álex Rins ne se voit pas devenir pilote d'essais. Pour rester en compétition, il lorgne du côté du WorldSBK : "On essaie de trouver quelque chose en Superbike, mais actuellement je n'ai rien."

Álex Rins abandonnera la Yamaha en fin d'année. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La saison 2026 du WorldSBK est écrasée par Nicolò Bulega, vainqueur de toutes les courses disputées jusqu'à présent. L'Italien pourrait rejoindre le MotoGP chez VR46 et s'il libère un guidon chez Ducati en WorldSBK, Rins sait que sa place attirera tous les pilotes poussés vers la sortie en MotoGP.

"Apparemment, il y a environ quatre pilotes qui n'auront pas de place en MotoGP l'an prochain. Il est certain qu'ils vont chercher les mêmes choses que mon manager et moi. En tant que pilote, quand on se sent performant, on ne veut pas arrêter et mettre fin à sa carrière. Si Bulega vient ici, cette place chez Ducati sera très convoitée. Mais on verra."

La priorité : retrouver le plaisir

Ce qui compte le plus pour Álex Rins est de renouer avec les premières places et d'avoir un avenir dans un projet. Son passage chez LCR a été marqué par une grosse blessure à la jambe droite et depuis son arrivée chez Yamaha en 2024, il doit s'accommoder d'une moto en manque de performances.

"On essaie juste de trouver une bonne moto. Comme je l'ai dit dans les derniers GP, on a eu beaucoup de mal depuis trois ans. Ça me manque un peu d'être à l'avant, de monter sur le podium, de me battre pour de bonnes places."

Et lorsqu'on l'interroge sur la possibilité de partir aux États-Unis en MotoAmerica, comme Danilo Petrucci avant lui, Rins n'exclut rien mais garde la même priorité : le plaisir, qu'il a petit à petit perdu ces dernières années, comme l'ensemble des pilotes Yamaha.

"Je peux envisager beaucoup de choses, mais en même temps, je dois trouver le plaisir, je dois trouver quelque chose que j'apprécierai de nouveau. Que ce soit le MotoAmerica, le Superbike, du rallye en voiture, je ne sais pas, il faut que ce soit quelque chose qui me remotive."

Álex Rins n'a pas souvent eu le sourire en MotoGP ces dernières années. Photo de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

En WorldSBK, Rins pourrait profiter de sa famille grâce à un calendrier moins chargé mais à titre personnel, il veut surtout retrouver des raisons de croire à un projet.

"Ma femme, ma famille, ils n'aiment pas ce milieu. Elle me soutient quelle que soit la décision. C'est important parce que comme vous l'imaginez, c'est une période un peu dure. Quand on est chez soi et qu'on reçoit un appel de son manager ou d'autres, ou qu'on voit les actualités, on peut changer d'état d'esprit en cinq secondes. Ce n'est pas facile."

Avant de changer d'univers, Rins espère clore son aventure en MotoGP sur une bonne note, malgré les faibles perspectives de progrès du côté de Yamaha cette saison : "Je vais essayer de prendre du plaisir, de profiter de ces dernières courses."

"On verra comment ça finira, parce que j'aimerais finir ma carrière en MotoGP, dans ce paddock, dans un bon état d'esprit, avec de bons résultats. Sincèrement, ces dernières années n'ont pas été très bonnes en termes de résultats. On va essayer de finir de la meilleure façon possible."