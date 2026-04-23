Rins confirme son départ de Yamaha : "C'est difficile à comprendre"

Alors que l'on attend toujours un accord définitif entre le MotoGP et les équipes pour officialiser les transferts qui façonneront la grille 2027, une grande partie du marché des pilotes est déjà bien avancée.

Parmi les mouvements majeurs, Fabio Quartararo devrait quitter Yamaha pour rejoindre Honda. Le Français sera remplacé par un autre champion du monde, Jorge Martín. Quant à son futur coéquipier, Motorsport.com a annoncé qu'il s'agira du prometteur Ai Ogura, actuellement chez Trackhouse.

L'arrivée du Japonais de 25 ans a une conséquence directe : Álex Rins s'apprête à perdre son guidon de titulaire. En marge du Grand Prix d'Espagne, organisé après une longue interruption du championnat consécutive au report de l'épreuve au Qatar, l'Espagnol s'est exprimé sur cette décision. Lucide mais surpris, il admet ne pas comprendre le choix de son équipe, alors qu'elle vient tout juste de se lancer dans un projet d'envergure.

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Comment t'es-tu senti après avoir appris cette nouvelle ?

Comme vous pouvez l'imaginer, je ne vis pas un très bon moment avec cette nouvelle. Quand j'étais chez LCR [2023], je me sentais vraiment bien. Puis Yamaha est arrivé avec une offre. Je l'ai acceptée parce que je pensais qu'on pouvait faire de grandes choses ensemble.

Depuis que je suis monté sur la moto avec l'ancienne configuration, j'ai eu un peu de mal, parce que c'était la réalité. Mais ensuite, quand ils ont commencé à expliquer le nouveau projet avec le V4, je me suis senti plutôt optimiste, car cela ouvrait de nouvelles opportunités. Et puis, dès que j'ai essayé la moto, elle avait certaines limites, comme tout le monde peut le voir. Mais je me sentais un peu mieux qu'avec l'ancienne version.

Ils ont pris une décision, donc je dois la respecter. Moi, je serai à 100%. Je suis le même Álex qui a gagné avec Suzuki ou avec Honda. Il reste encore 19 ou 18 courses devant nous. On va tout donner. Ce n'est pas une question de placer les gens à leur place, mais de placer la moto là où elle doit être. C'est ça le plus important.

Álex Rins est désormais sans guidon pour la saison prochaine. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Je serai engagé à 100%. Et pour le futur, on verra ce qui se passe. Je me battrai pour ce que je veux, c'est-à-dire continuer ici. Mais voilà.

Álex, as-vous le sentiment que ces dernières années, malgré tes problèmes physiques, tu as tiré le maximum de la situation et de la moto ? Ou bien étais-tu limité physiquement et par la machine ?

Non. Le problème que j'ai eu avec ma jambe en 2023, puis la blessure au milieu de 2024, tout est complètement rétabli. En 2025 et maintenant en 2026, je suis à 100%. Ma jambe répond parfaitement. J'essaie de piloter la moto à son maximum.

C'est vrai qu'aujourd'hui, la moto a certaines limites. On le voit dès la première course : les quatre pilotes sont à l'arrière. Tant qu'il n'y aura pas d'améliorations à tester, on ne pourra pas faire mieux. Ce que nous faisons actuellement, c'est déjà le maximum : donner 100%, essayer d'être la meilleure Yamaha et se battre.

Maintenant que tu as cette information, qu'attends-tu pour le reste de la saison ? S'il y a de nouvelles pièces, vas-tu les utiliser ? Est-ce que toi aussi tu les auras ?

Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je serai engagé à 100%. Je suis un pilote très professionnel. Il suffit de regarder les années passées et les difficultés qu'ils [Yamaha] ont eues avec certains pilotes. De mon côté, je serai à 100%. Si j'ai des pièces à tester, je donnerai le meilleur retour possible. Je suis professionnel.

Quand tu dis "regardez ce qui s'est passé avec d'autres pilotes", en veux-tu à Yamaha ? Penses-tu qu'ils se sont engagés à 100% avec toi ?

Je ne sais pas. J'espère que oui.

Álex Rins sera remplacé par Ai Ogura chez Yamaha. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quand as-tu appris la nouvelle ?

Il y a une dizaine de jours [la veille de l'annonce de l'arrivée d'Ogura dans la presse]. J'ai appelé Massimo Meragalli [le directeur de l'équipe officielle Yamaha] pour une discussion normale, car j'ai une très bonne relation avec lui. Je lui ai demandé directement s'il y avait des nouvelles. Il n'a rien dit. Puis il m'a finalement confié, parce qu'on s'entend bien, qu'ils avaient signé le deuxième pilote. J'ai essayé de savoir qui, mais il ne m'a rien dit.

Du point de vue d'un pilote, c'est difficile à comprendre. Dans un projet totalement nouveau, comment peut-on décider de l'avenir après seulement trois courses, avec une moto qui ne performe pas à 100% ?

Comprends-tu leur décision ?

Du point de vue d'un pilote - probablement comme le vôtre si vous connaissez un peu les motos - c'est difficile à comprendre. Dans un projet totalement nouveau, comment peut-on décider de l'avenir après seulement trois courses, avec une moto qui ne performe pas à 100% ?

Donc tu estimes avoir montré suffisamment en ?

Oui. J'ai tout donné depuis le premier jour, depuis les essais privés à Barcelone. C'est pour ça que c'est surprenant pour moi qu'après trois courses, tout soit déjà décidé.

Quelles sont tes options pour l'an prochain ?

Pour l'instant, je ne sais pas. Ma seule option, c'est d'attaquer à fond en piste. Avec une moto qui ne performe pas vraiment, on ne peut pas viser le sommet. Il faut faire sa course, donner le maximum, et on verra. On va continuer à travailler dur.

Le Superbike est-il une option ?

Je pense que je dois rester ici. J'ai encore beaucoup de potentiel dans ce défi. On verra.