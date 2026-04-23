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Bagnaia perplexe : "La moto fait quelque chose d'inattendu"

Les difficultés rencontrées par Ducati depuis le début de l'année restent un mystère selon Pecco Bagnaia. Elles se concentrent sur la course du dimanche, qui était auparavant son point fort.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Comme l'an passé, Pecco Bagnaia vit un début de saison délicat sur la Ducati. Mais alors que ses difficultés semblaient liées à des soucis d'adaptation de sa part à la moto en 2025, le mal est un peu plus généralisé cette année.

Aprilia a certes progressé, ce qui a permis à Marco Bezzecchi de remporter les trois premières courses de l'année et Jorge Martín le sprint d'Austin, mais il y a bien quelque chose qui cloche sur la Desmosedici.

"Ce qui est clair dans les données, c'est que la moto fait quelque chose d'inattendu", a confirmé Pecco Bagnaia à son arrivée sur le circuit de Jerez, où le championnat reprend ce week-end après la pause imposée par le report du Grand Prix du Qatar.

À Austin, Bagnaia a dégringolé dans le classement en fin de course en raison d'une usure excessive de son pneu arrière, face à laquelle il s'est senti démuni : "La perte de grip est assez importante lors des courses du dimanche.

"C'est bizarre parce que pendant les week-ends, le vendredi on fait beaucoup de tours en pneus usés et on peut rouler à un rythme très constant, puis en course, en huit tours j'ai détruit le pneu arrière. Il y a quelque chose à comprendre et je pense qu'ils ont commencé à songer à des choses différentes pour le week-end."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia peine à comprendre les difficultés de Ducati.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La situation est telle qu'elle renverse le déroulement des week-ends pour Bagnaia. Autrefois en difficulté dans l'exercice du sprint, disputé avec une moto au réservoir plus petit, il est désormais plus à l'aise dans cette épreuve deux fois plus courte, et a même frôlé la victoire à Austin.

"Avant, le dimanche était ma journée et maintenant, je peux être plus performant le samedi, avec le réservoir plus petit. Maintenant j'ai du mal avec le gros. C'est difficile à comprendre mais c'est comme ça. En piste, j'essaie toujours d'attaquer et de m'adapter au maximum."

Ducati ne reste pas les bras croisés. Le constructeur a certes entamé ses essais avec sa machine 2027 mais il veut corriger le tir sur sa moto actuelle. Bagnaia est néanmoins conscient que cela pourrait prendre du temps, malgré le précieux test prévu lundi à Jerez.

"En tant que pilote, on sait quoi demander aux ingénieurs et ce qu'il faut améliorer sur la moto, mais c'est également difficile de faire ça rapidement, de développer une chose qui ne fonctionne pas comme on l'attendait. Je sais que Ducati travaille beaucoup sur la GP26 pour mieux l'adapter aux styles de pilotage. On verra si on peut progresser sur cette piste."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Pecco Bagnai reste sur une course difficile à Austin.

Photo de: David Buono / Icon Sportswire via Getty Images

"À titre personnel, je me suis juste entraîné et sincèrement, j'étais vraiment impatient de retrouver la piste parce que je suis un peu fatigué d'aller à la salle, etc."

Bagnaia est ainsi arrivé en Espagne sans solution claire mais avec un espoir intact : "Je pars toujours optimiste. Je pars en me disant qu'il est possible de faire une bonne course et je découvre [la situation] après deux virages. Mais j'essaie toujours de faire le maximum."

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