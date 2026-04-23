"Très bonne" première impression après le test de la Ducati de 850cc

Après KTM, Honda et Yamaha, c'est Ducati qui a testé son prototype destiné à répondre au futur cycle réglementaire MotoGP, le 13 avril lors d'un événement organisé sur le circuit de Misano.

Cette moto de 850cc a été pilotée par Michele Pirro dans ce qui n'était qu'une séance de rodage. Le but était de s'assurer du bon fonctionnement de la moto et de la préparer pour son premier véritable test, prévu la semaine prochaine au Mugello.

Rencontré à Jerez, où se déroule cette semaine le Grand Prix d'Espagne, Gigi Dall'Igna a assuré à Motorsport.com que les premières sensations de l'expérimenté pilote essayeur Ducati avec cette future GP27 avaient été prometteuses.

"La première impression avec la moto a été très bonne. Tout a bien fonctionné et la moto est prête pour affronter de nouveaux tests", a déclaré le directeur général de Ducati Corse.

"Nous allons faire un test la semaine prochaine", a précisé Dall'Igna. Ce second rendez-vous aura lieu sur deux jours entre mercredi et vendredi de la semaine prochaine, cette fois sur le circuit du Mugello.

Michele Pirro sera toujours aux manettes, tandis que Nicolò Bulega devra patienter encore un peu avant de prendre le guidon, lui qui connaît très bien les pneus Pirelli et doit donc aider à développer la moto en vue de la nouvelle fourniture pneumatique attendue en 2027.

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Le test de la semaine prochaine doit permettre de passer un cap en poussant un peu plus la moto dans ses retranchements, tout en simulant le cadre technique de 2027.

"Il aura accès à l'ensemble du package [2027] que nous avons pour le moment. Le nouveau moteur [de 850cc], l'aérodynamique, pas d'aide ni de variateur de hauteur… pratiquement tout", a précisé Gigi Dall'Igna.

Il a également mentionné que pour ces essais, Pirro disposera de pneus que Pirelli développe pour 2027 et d'un nouveau carburant 100% durable sur lequel travaille Shell et conforme à ce que les équipes MotoGP devront utiliser en 2027.

Gigi Dall'Igna Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Premiers essais officiels de la saison

Dans la foulée du Grand Prix d'Espagne qui se déroule ce week-end à Jerez se tiendra le premier test officiel de la saison, sur le circuit espagnol. Toutes les équipes MotoGP seront réunies en piste lundi, avec la possibilité d'évaluer des nouveautés et de travailler sur les réglages pour la suite du championnat.

Le reste de la semaine s'annonce tout aussi important, et pas uniquement pour Ducati. Honda dépêchera également son pilote essayeur Takaaki Nakagami au Mugello, afin de poursuivre le développement de la moto actuelle (qu'Aleix Espargaró ne peut mener compte tenu de sa récente blessure aux vertèbres) en plus de son travail sur la moto de 850cc.

Les trois autres constructeurs resteront en revanche à Jerez pour un test privé prévu jeudi et vendredi. Les conditions de piste pourraient être faussées par l'intense activité des jours précédents, qui inclut également un test Moto2 et Moto3 mardi et mercredi. C'est là néanmoins qu'Aprilia a choisi de faire rouler pour la première fois une version "hybride" de sa MotoGP visant à préparer à son tour le changement réglementaire de 2027.