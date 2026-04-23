Ce compliment de Michelin qui compte beaucoup pour KTM

À ce stade très précoce du championnat, KTM n'a pas encore très clairement affirmé son niveau. Les performances de ses différents pilotes varient de façon notable, avec une inconstance qui interroge encore dans le cas d'un Enea Bastianini, par exemple, même si Pedro Acosta semble avoir réussi à s'installer aux avant-postes quelle que soit la piste.

Mais avant de voir comment évoluera la situation et à quelle place KTM se stabilisera dans la hiérarchie, il y a un élément qui peut déjà être rangé au rang des succès. Le premier Grand Prix de la saison, en effet, était attendu comme un mauvais moment à passer pour le clan autrichien, et il s'est finalement révélé bien plus réussi que ce que l'on pouvait craindre.

Acosta avait prévenu : il faudrait survivre à Buriram, en attendant des pistes plus favorables. Il n'avait pas oublié que, l'an dernier, les KTM dans leur ensemble avaient eu beaucoup de mal à gérer leurs gommes sur le circuit thaïlandais, transformant le Grand Prix en calvaire pour les pilotes.

Et c'est du côté des pneus que la satisfaction est finalement arrivée, à la grande joie de Pit Beirer.

Le directeur de KTM Motorsports a expliqué au site officiel du MotoGP : "Tout ce week-end en Thaïlande - surtout après une course qui avait été si difficile pour nous l'année dernière, car nous n'avions tout simplement pas trouvé les outils pour préserver les pneus - a été pour moi [marqué par] l'un des plus grands compliments dans notre projet : Michelin est venu nous dire 'vous avez mieux géré les pneus que n'importe qui d'autre dans tout le groupe', et Piero [Taramasso] me l'a confirmé une fois de plus [à Austin]."

Brad Binder et Enea Bastianini ont eux aussi bien géré leurs pneus au GP de Thaïlande. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ce Grand Prix si redouté est finalement le meilleur que KTM ait disputé à ce stade de la saison, avec 49 points cumulés par ses quatre pilotes. Acosta s'y est affirmé en leader du clan de Mattighofen, décrochant la victoire du sprint (après la pénalité de Marc Márquez) et la deuxième place du Grand Prix.

Ses collègues n'étaient pas en reste, notamment Brad Binder, sixième le samedi et septième le dimanche, grâce en effet à une très bonne gestion pneumatique.

"Dans ce domaine en particulier, nous avons constitué un groupe", a précisé Pit Beirer, "et les gars font un travail incroyable. Il y a encore beaucoup de petits détails à améliorer, et nous le faisons. En Thaïlande, l'un des éléments clés était le pneu, mais il y avait aussi notre capacité à négocier les virages, et la façon dont Pedro a pu se battre avec Marc."

"Nous avons semblé avoir fait un grand pas en avant pour nous battre à ce niveau, et pas seulement sur un coup de chance. C'était une course où il fallait se battre si on voulait gagner ou monter sur le podium."

Grâce aux résultats obtenus en Thaïlande, KTM a eu l'honneur d'occuper brièvement la tête du championnat pilotes avec Pedro Acosta, un leadership qui s'est finalement envolé lors du Grand Prix suivant, bien plus compliqué.

"Dès la semaine suivante, il faut faire ses preuves à nouveau", a résumé Pit Beirer, rappelant que la saison est longue. Il revient à présent au constructeur de confirmer les progrès accomplis tout en comblant les faiblesses persistantes comme peut l'être la vitesse de pointe.

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