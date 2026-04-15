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Aleix Espargaró va devoir être opéré pour des fractures sur deux vertèbres

Aleix Espargaró va être opéré au niveau de deux vertèbres après sa chute à Sepang la semaine dernière.

Germán Garcia Casanova Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Aleix Espargaro, Honda HRC

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La semaine dernière, Aleix Espargaró s'est blessé en chutant à Sepang au cours d'un test organisé par Honda. Le Catalan a annoncé qu'il souffrait de quatre vertèbres fracturées mais il voulait attendre son retour en Espagne pour déterminer si une opération était nécessaire.

Espargaró a été admis au CHU Dexeus-Quirón de Barcelone, habitué à traiter les pilotes MotoGP. Après avoir été examiné, le pilote d'essais de Honda va bien devoir être opéré.

Ce mercredi, le Dr Bartolome Fiol Busquets, un neurochirgien spécialisé dans la chirurgie de la colonne cervicale et lombaire, va mener une intervention sur les vertèbres T3 et T4. L'examen a par ailleurs révélé que les deux autres vertèbres n'étaient en fait pas fracturées, bien que touchées.

Il reste à savoir quelle sera la durée de la convalescence d'Aleix Espargaró et son influence dans le programme d'essais de Honda. La marque n'a plus accès aux concessions de catégorie D cette année, ce qui limite les évolutions qu'elle peut intégrer à sa moto cette année, mais elle doit préparer une toute nouvelle machine pour le règlement 2027.

Honda avait en tout cas prévu qu'Espargaró se concentre sur le modèle 2026 en ce début d'année, le développement de la moto 2027 étant dans une premier temps confié à un autre de ses pilotes d'essais, Takaaki Nakagami, en Asie. Des images de ses essais du modèle 2027 à Sepang ont récemment été dévoilées.

Aleix Espargaró n'est pas le seul pilote passé entre les mains des chirurgiens récemment. Après le GP des Amériques, où il a été déclaré forfait, Maverick Viñales a subi une intervention pour retirer une vis, qui se déplaçait au niveau d'un ligament après une blessure à l'épaule gauche l'année passée. Le pilote Tech3 ressentait une douleur de plus en plus forte.

Fermín Aldeguer a de son côté dû renoncer aux essais hivernaux et au premier Grand Prix de la saison en raison d'une fracture du fémur gauche pendant son entraînement en début d'année. Il a disputé les courses de Goiânia et Austin en restant limité physiquement, puisqu'il se déplaçait encore avec une béquille.

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