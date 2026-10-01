Honda confirme le retour de Red Bull, avec une visibilité accrue

Parti fin 2023, en suivant Marc Márquez, Red Bull sera bien de retour chez Honda la saison prochaine. L'accord avait été annoncé par nos confrères de GPOne et il a été confirmé ce jeudi, avant le GP du Japon.

Alors que Red Bull avait une présence discrète sur les Honda pendant les années Márquez, principalement sur le bas du carénage, le constructeur promet que le logo de la boisson énergisante sera "bien en vue" sur la moto, le garage et les tenues des membres de l'équipe officielle l'an prochain.

Red Bull sera l'un des "partenaires majeurs" de Honda et les photos dévoilées à l'occasion de l'annonce font même penser aux motos de KTM et Tech3 cette année, avec une intégration du logo à l'avant de la moto. De quoi le rendre particulièrement visible.

"Honda HRC et Red Bull sont deux entreprises qui se connaissent très bien dans de nombreux championnats de sports mécaniques, et je suis ravi de relancer notre collaboration en MotoGP", a déclaré Koji Watanabe, le président du HRC.

"Alors que nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle ère du championnat du monde de MotoGP avec les motos de 850cc, il est essentiel de pouvoir compter sur des partenaires qui partagent les mêmes objectifs et les mêmes ambitions."

"Ensemble, je n'ai aucun doute sur ce que nous pouvons accomplir et je sais que nous serons en mesure d'offrir aux fans des moments encore plus incroyables tout au long de notre collaboration. Red Bull est une entreprise qui partage nos objectifs, notre dynamisme et nos normes rigoureuses, et je suis certain qu'ensemble, nous pourrons continuer à enrichir l'histoire que nous avons déjà écrite, tant sur la piste qu'en dehors."

Fabio Quartararo, aujourd'hui lié au concurrent Monster, va rejoindre Honda la saison prochaine et ainsi intégrer le programme d'athlètes de Red Bull.

Lire aussi : MotoGP Quartararo contraint de quitter Monster après le retour de Red Bull chez Honda