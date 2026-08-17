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De nouveau opéré, Aleix Espargaró vise un retour en septembre

Quatre mois après l'accident de Sepang, Aleix Espargaró a été de nouveau opéré. Le pilote d'essais de Honda devrait reprendre son rôle au mois de septembre.

Rubén Carballo Rosa
Publié:
Aleix Espargaro, Honda HRC

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Aleix Espargaró a été opéré ce lundi, afin de définitivement tourner la page du gros accident qu'il a subi il y a quatre mois à Sepang. Le Catalan prévoit de reprendre son rôle de pilote d'essais pour Honda au mois de septembre.

Au mois d'avril, Espargaró s'est rendu à Sepang pour une séance d'essais de trois jours, pour tester dans un premier temps la RC213V, la moto que Honda utilise cette année, avant de passer à la RC214V de 2027, le modèle de 850cc répondant au règlement 2027.

Mais dès la première journée d'essais, l'aîné de la fratrie Espargaró a été victime d'une lourde chute, avec de sérieuses blessures au dos. Il est resté hospitalisé quelques jours en Malaisie, et à son retour en Espagne, il a dû être opéré pour des fractures des vertèbres T3 et T4. L'opération portait aussi sur deux autres vertèbres touchées durant la chute.

Depuis, Espargaró a été privé de roulage, ce qui a bouleversé le programme d'essais de Honda, qui espérait répartir les tâches dans la première partie de l'année, avec Espargaró concentré sur la RC213V, et le second pilote d'essais, Takaaki Nakagami, en charge du développement de la RC214V de l'an prochain.

Le retour d'Espargaró se profile. L'intéressé a précisé sur Instagram qu'il avait subi une nouvelle opération afin de retirer les plaques et les vis qui avaient été posées lors de sa précédente intervention. Il se fixe pour objectif de remonter sur sa moto en septembre.

 

"Arrêt aux stands pour une opération, afin de retirer les plaques et les vis qu'on m'a posées dans le dos il y a 4 mois", a écrit Espargaró, en remerciant son épouse, Laura, pour son soutien. "Une récupération record et maintenant le compte à rebours commence pour remonter sur la Honda en septembre. Je suis très impatient de remettre les gaz !"

Nakagami a pu poursuivre les essais au cours des derniers mois. Il fera par ailleurs une apparition en wild-card lors du GP du Japon.

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