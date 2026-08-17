La faiblesse qu'Ai Ogura doit corriger pour réellement jouer le titre
Ai Ogura est habitué à briller en fin de course grâce à une bonne gestion des pneus, mais son patron chez Trackhouse, Davide Brivio, estime que le Japonais peine encore à déterminer quand il doit se montrer offensif.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Ai Ogura n'est pas seulement l'une des révélations du MotoGP cette année, mais également l'un des candidats les plus sérieux au titre mondial. Les 37 points qui le séparent de Jorge Martín, l'actuel leader, placent actuellement le Japonais à la troisième place du championnat, derrière l'autre pilote Aprilia officiel, Marco Bezzecchi. Une position enviable, mais qui serait meilleure sans la chute de la course principale à Silverstone.
Cette erreur a fait perdre beaucoup de points à Ogura par rapport à Martin, deuxième de l'épreuve, mais aussi par rapport à Bezzecchi, qui en a profité pour repasser devant au championnat. Mais ce qui pourrait réellement freiner le pilote Trackhouse dans la course vers un titre sensationnel tant pour lui que pour son équipe, c'est sa capacité à savoir quand passer à l'attaque.
"Au début de la course, je voulais m'assurer du bon état des pneus et qu'ils tiendraient jusqu'aux cinq derniers tours", a expliqué Ogura à Silverstone. "Mais j'ai peut-être été trop prudent. Cette fois-ci, je n'ai pas abordé la course de la bonne manière."
Davide Brivio voit dans cet élément une faiblesse de son pilote. Le team principal de Trackhouse, a évoqué cette spécificité du pilotage d'Ai Ogura dans une interview accordée à Motorsport.com : malgré une progression évidente et une excellente gestion des pneus, il a encore du mal à déterminer quand cesser de le faire pour se montrer plus offensif.
"Ogura sait très bien gérer ses pneus, et on l'avait déjà constaté l'année dernière, même si cela passait peut-être inaperçu car il ne se battait pas pour les premières places en général", a expliqué Brivio. "Mais il a toujours été rapide dans les derniers tours des courses."
Ai Ogura doit trouver le moment où il doit gagner en agressivité.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Même en ce début d'année, dans les sept, huit ou dix derniers tours, il a toujours le rythme des quatre premiers. Ensuite, il arrive parfois qu'il soit 12e, loin des places qui comptent, et qu'il passe inaperçu si l'on n'étudie pas attentivement ses temps au tour. Même si je dois dire que les spécialistes le font souvent très bien."
"C'est toujours l'une de ses caractéristiques : gérer ses efforts en début de course et dépenser l'énergie économisée en fin de course."
Mais Brivio confirme un problème de dosage, Ogura étant parfois prudent un peu trop longtemps : "Il y a eu des occasions où il a probablement entamé ce processus trop tard, dans le sens où il aurait pu attaquer un peu plus tôt. Mais là aussi, il acquiert de l'expérience, il commence à comprendre."
"Par exemple, si l'on prend les courses de Brno [où Ogura a pris la deuxième palce] et d'Assen [où il s'est imposé], il a un peu géré la course. Il est difficile de dire s'il a trop géré ou bien géré en faisant ça, mais il peut encore progresser dans ces domaines. Savoir quand gérer, quand attaquer… Il est également très doué pour apprendre, recueillir des informations et en profiter ensuite."
"Il est dans une phase d'analyse et d'apprentissage. Et, comme je le dis toujours, on ne cesse jamais d'apprendre. Même dans dix ans, il aura encore des choses à apprendre. Mais là-dessus, il est très doué."
Partager ou sauvegarder cet article
Ai Ogura paie sa fougue : "Mon approche n'était pas vraiment la bonne"
Martín confirme mais se surprend : "Je ne m'attendais pas à faire ce chrono"
Comment Aprilia capitalise sur son quatuor de pilotes pour progresser
"Idiot" samedi, Fernández a transformé sa "frustration" en "énergie positive"
Fernández assume sa chute mais pointe le mauvais départ de l'Aprilia
"Il grandit, il mûrit" : comment Brivio perçoit la nouvelle stature de Fernández
Dernières actus
Audi veut conserver le turbo dans les futurs moteurs de F1
La faiblesse qu'Ai Ogura doit corriger pour réellement jouer le titre
Le trophée brisé d'Isack Hadjar prend place sur son casque
Norris défend l'adaptation aux F1 2026 : "C'est pour ça qu'on nous paie des millions"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires