La faiblesse qu'Ai Ogura doit corriger pour réellement jouer le titre

Ai Ogura n'est pas seulement l'une des révélations du MotoGP cette année, mais également l'un des candidats les plus sérieux au titre mondial. Les 37 points qui le séparent de Jorge Martín, l'actuel leader, placent actuellement le Japonais à la troisième place du championnat, derrière l'autre pilote Aprilia officiel, Marco Bezzecchi. Une position enviable, mais qui serait meilleure sans la chute de la course principale à Silverstone.

Cette erreur a fait perdre beaucoup de points à Ogura par rapport à Martin, deuxième de l'épreuve, mais aussi par rapport à Bezzecchi, qui en a profité pour repasser devant au championnat. Mais ce qui pourrait réellement freiner le pilote Trackhouse dans la course vers un titre sensationnel tant pour lui que pour son équipe, c'est sa capacité à savoir quand passer à l'attaque.

"Au début de la course, je voulais m'assurer du bon état des pneus et qu'ils tiendraient jusqu'aux cinq derniers tours", a expliqué Ogura à Silverstone. "Mais j'ai peut-être été trop prudent. Cette fois-ci, je n'ai pas abordé la course de la bonne manière."

Davide Brivio voit dans cet élément une faiblesse de son pilote. Le team principal de Trackhouse, a évoqué cette spécificité du pilotage d'Ai Ogura dans une interview accordée à Motorsport.com : malgré une progression évidente et une excellente gestion des pneus, il a encore du mal à déterminer quand cesser de le faire pour se montrer plus offensif.

"Ogura sait très bien gérer ses pneus, et on l'avait déjà constaté l'année dernière, même si cela passait peut-être inaperçu car il ne se battait pas pour les premières places en général", a expliqué Brivio. "Mais il a toujours été rapide dans les derniers tours des courses."

Ai Ogura doit trouver le moment où il doit gagner en agressivité. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Même en ce début d'année, dans les sept, huit ou dix derniers tours, il a toujours le rythme des quatre premiers. Ensuite, il arrive parfois qu'il soit 12e, loin des places qui comptent, et qu'il passe inaperçu si l'on n'étudie pas attentivement ses temps au tour. Même si je dois dire que les spécialistes le font souvent très bien."

"C'est toujours l'une de ses caractéristiques : gérer ses efforts en début de course et dépenser l'énergie économisée en fin de course."

Mais Brivio confirme un problème de dosage, Ogura étant parfois prudent un peu trop longtemps : "Il y a eu des occasions où il a probablement entamé ce processus trop tard, dans le sens où il aurait pu attaquer un peu plus tôt. Mais là aussi, il acquiert de l'expérience, il commence à comprendre."

"Par exemple, si l'on prend les courses de Brno [où Ogura a pris la deuxième palce] et d'Assen [où il s'est imposé], il a un peu géré la course. Il est difficile de dire s'il a trop géré ou bien géré en faisant ça, mais il peut encore progresser dans ces domaines. Savoir quand gérer, quand attaquer… Il est également très doué pour apprendre, recueillir des informations et en profiter ensuite."

"Il est dans une phase d'analyse et d'apprentissage. Et, comme je le dis toujours, on ne cesse jamais d'apprendre. Même dans dix ans, il aura encore des choses à apprendre. Mais là-dessus, il est très doué."