Ogura et son pilotage "bizarre" mais efficace : "On dirait qu'il va tomber"

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Ai Ogura, vainqueur du GP des Pays-Bas, surprend Jorge Martín et Raúl Fernández par son pilotage atypique, en se déplaçant beaucoup sur sa moto.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Ai Ogura, Trackhouse Racing Team

Photo de : Trackhouse Racing Team

Ai Ogura est monté en puissance dans les derniers Grands Prix. Le Japonais s'était déjà affirmé comme le spécialiste des fins de course, réalisant plusieurs remontées spectaculaires dans le classement, mais il a eu moins de places à gagner récemment, puisqu'il s'est directement confronté aux leaders lors des deux dernières épreuves.

Poleman à Brno et finalement deuxième des deux courses, Ogura a encore pris la deuxième place du sprint d'Assen, avant de remporter sa première course MotoGP le lendemain.

Le pilote Trackhouse, recruté par Yamaha pour la saison prochaine, commence naturellement à être surveillé de près par ses adversaires, en particulier les autres représentants d'Aprilia. Selon Jorge Martín, les quatre hommes qui disposent de la RS-GP actuellement ont atteint un niveau très similaire.

"Il faut féliciter Ai", a déclaré le champion du monde en conférence de presse après le GP des Pays-Bas. "Sincèrement, dans les données, toutes les Aprilia sont assez proches. Quand on regarde les données, ce sont des millièmes ici et là, on est tous très proches."

Martín a néanmoins décelé une spécificité du pilotage d'Ogura : son déhanché spectaculaire. Dans les virages, il se déplace encore plus sur la moto que les autres pilotes de la marque, pour positionner son corps hors de la machine.

Ai Ogura n'a pas la même position que Raúl Fernández en courbe sur l'Aprilia.

Ai Ogura n'a pas la même position que Raúl Fernández en courbe sur l'Aprilia.

Photo de: Trackhouse Racing Team

"Quand on suit Ai, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il va tomber dans tous les virages, il est vraiment bas, mais la moto est droite", a ainsi fait remarquer le champion du monde 2024.

"C'est toi qui dis ça ?", l'a coupé Ogura en riant, Martín étant lui-même connu pour sa capacité à poser non pas son coude, mais son épaule dans certains virages. "J'ai du mal à te suivre !", a répondu le Madrilène.

Et d'ajouter : "J'ai l'impression qu'il va tomber mais il tourne et s'en va. C'est peut-être pour ça qu'il est rapide dans les derniers tours. En tout cas, je n'essaierai pas !"

Raúl Fernández, qui partage le garage de l'équipe Trackhouse avec Ai Ogura, constate lui aussi des spécificités dans le pilotage de son coéquipier.

"C'est assez bizarre de voir Ai piloter la moto parce que son style est différent de nous tous", a commenté l'Espagnol. "C'est peut-être aussi pour ça qu'il est aussi fort dans la dernière partie de la course. On a vu que ses performances s'améliorent donc faites attention à lui au championnat !"

Les récents résultats d'Ai Ogura lui permettent en effet de n'accuser qu'un retard de 25 points sur Jorge Martín au championnat. Se voit-il parmi les prétendants au titre ?

"En était à 25 points, j'en fais totalement partie", a tout simplement affirmé Ogura avec son flegme habituel, affichant encore plus de pragmatisme que d'ambition : "Si les chiffres le disent, oui."

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