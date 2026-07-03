Huit pilotes en 63 points : le championnat se resserre avant la mi-saison

La semaine prochaine, lorsque sera franchie l'arrivée du GP d'Allemagne, le championnat MotoGP aura bouclé sa première moitié. Onze manches auront été disputées, distribuant 37 points chacune pour les vainqueurs qui se seront succédé dans les sprints et les courses longues.

Beaucoup de chemin a d'ores et déjà été parcouru, et pourtant, avant d'aborder ce rendez-vous, le championnat apparaît extrêmement compact en son sommet. Huit pilotes sont en effet contenus en seulement 63 points. Le leader, qui possède seulement sept unités d'avance sur son dauphin, sera le week-end prochain à la portée de trois pilotes au total.

Ce leadership est détenu par Jorge Martín, qui a pris l'avantage sur Marco Bezzecchi à Assen. Les trois mauvais week-ends qu'il vient d'enchaîner, pour des raisons diverses, pèsent lourd pour l'Italien. Pour la première fois depuis le sprint d'Austin, il a cédé les commandes, et c'est celui qui l'a toujours suivi de près depuis le début de l'année qui en a tiré le bénéfice.

Mais d'autres aussi se sont rapprochés, saisissant l'opportunité qui s'offrait à eux face aux gros points perdus en route par le duo officiel Aprilia depuis un mois et demi. Fabio Di Giannantonio en profite directement : le pilote VR46, qui depuis le premier Grand Prix est le mieux classé chez Ducati, n'est plus qu'à neuf points de Bezzecchi et 16 de Martín.

Di Giannantonio capitalise sur une belle régularité, lui dont les accidents de parcours sont très peu nombreux cette année. Il n'a pourtant remporté qu'une seule victoire, contre quatre pour Bezzecchi, qui a en revanche connu des pertes sèches et notamment depuis son dernier succès, en Italie.

Mais derrière, la pression se fait sentir. Ai Ogura n'a plus grand-chose à envier à Fabio Di Giannantonio – neuf points exactement, après avoir empoché 34 points d'un coup à Assen. Seuls Martín au Mans et Márquez au Balaton Park ont fait mieux jusqu'ici lorsqu'ils ont réalisé le doublé sprint-GP.

Marc Márquez reste très menaçant, à 40 points du leader. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez, justement, a beau avoir connu un week-end en dedans aux Pays-Bas, il n'y a pas perdu de terrain dans la course au titre. Il était en effet arrivé sur place à 40 longueurs de Bezzecchi et il est reparti avec ce même retard, sur Martín désormais. Connaissant les ressources exceptionnelles du nonuple champion du monde, c'est une situation qui lui reste très favorable.

Raúl Fernández, vainqueur de deux sprints sur les quatre derniers à avoir été disputés, a lui aussi progressé dans la hiérarchie et il apparaît à présent sixième, à 15 points de Márquez. Par contre, Pedro Acosta et Pecco Bagnaia ont reculé après n'avoir marqué respectivement qu'un et trois points à Assen, à cause de problèmes physiques et techniques.

Si Bagnaia se trouve malgré tout dans une dynamique positive du point de vue des performances, pour Acosta le recul est douloureux : leader du championnat après le premier Grand Prix, il était encore quatrième il y a deux manches.

Top 10 du championnat MotoGP après le GP des Pays-Bas (10/22)

Ces huit hommes conservent à ce stade une chance de gagner le championnat, si l'on considère qu'ils se tiennent en seulement 63 points. À titre de comparaison, Marc Márquez avait remporté le titre 2025 avec 78 points d'avance malgré son absence lors des quatre derniers Grands Prix de la saison. Par ailleurs, en 2024, lorsque Martín et Bagnaia se disputaient le titre, les quatre premiers pilotes avaient terminé la saison contenus en 122 points.

Mais ce qui compte réellement, au-delà de la mathématique, c'est bien la dynamique qui porte les uns et fait progressivement reculer les autres. La capacité de chacun à maintenir une tendance élevée sur les quatre mois et demi à venir sera l'élément décisif. Douze Grands Prix sont encore à disputer, ce qui met en jeu 444 points pour les vainqueurs...