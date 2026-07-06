Gresini n'alignera qu'une seule moto au GP d'Allemagne
Gresini a annoncé que Fermín Aldeguer, blessé après sa chute à Assen, ne sera pas remplacé ce week-end.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Après une première grosse blessure en début d'année, une fracture du fémur qui l'a privé du premier Grand Prix du championnat et l'empêche toujours de marcher correctement, Fermín Aldeguer traverse une deuxième période de convalescence cette saison.
Le pilote Gresini est tombé pendant les Essais. Il s'est retourné plusieurs fois dans les graviers et a été évacué sur civière, avec des douleurs au torse et au dos. Les examens ont finalement révélé une fracture de la vertèbre T7. Il ne pourra pas disputer le Grand Prix d'Allemagne ce week-end et ne sera pas remplacé sur la Ducati satellite.
"Fermín Aldeguer reste sur la touche alors qu'il poursuit sa convalescence forcée et ne participera pas à l'épreuve du Sachsenring", a annoncé Gresini. "Aucun pilote remplaçant ne sera aligné."
En début d'année, Michele Pirro, le pilote d'essais de Ducati, avait remplacé Aldeguer. Par la suite, Iker Lecuona a remplacé Álex Márquez pour pallier son absence au Grand Prix de Hongrie, mais il n'est pas disponible ce week-end puisque le WorldSBK se produit à Donington.
Après la chute d'Assen, Fermín Aldeguer est resté jusqu'à la fin du week-end, afin de profiter des soins apportés par son kiné sur place. Il évoquait une période d'"au minimum quatre semaines d'arrêt" et un possible retour à la fin de l'été.
Álex Márquez sera donc le seul représentant de Gresini au Sachsenring, où il devrait encore être diminué. Touché à une vertèbre et surtout à une clavicule après sa très grosse chute à Barcelone, il a tenté un premier retour à Brno mais a dû déclarer forfait avant les deux courses.
À Assen, il a connu une nouvelle grosse chute mais il a pu disputer l'intégralité de l'épreuve, après avoir pourtant songé à l'abandon pendant la course principale.
Fermín Aldeguer ne sera pas le seul titulaire absent ce week-end puisque Johann Zarco, blessé au genou gauche à Barcelone, sera encore forfait et remplacé par Cal Crutchlow sur la Honda de l'équipe LCR. Les nouvelles sont néanmoins bonnes pour le Français, puisqu'il devrait éviter l'opération et qu'un retour au moins de septembre se dessine.
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