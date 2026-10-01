Une livrée rétro pour les Honda au GP du Japon

La Honda RC213V dispute son dernier GP du Japon ce week-end. Le constructeur japonais sera le seul à changer le nom de sa machine à l'occasion de la saison 2027, synonyme de nouveau règlement technique, et sa moto deviendra donc la RC214V.

Pour la dernière apparition d'une RC213V à Motegi, Honda a décidé de rendre hommage à son histoire en lui donnant les couleurs de la RC181, sa première machine engagée en 500cc en 1966 et 1977.

La Honda retrouve donc ses couleurs d'époque, avec une robe argentée et rouge, accompagnée de quelques touches de jaune.

À l'époque, aucun sponsor n'était visible sur la moto, mais Honda se doit contractuellement d'afficher les logos de ses partenaires, qui ont joué le jeu puisque Castrol, le partenaire titre, et Michelin apparaissent avec leurs logos des années 1960.

Ces logos étaient déjà visibles il y a deux ans, quand le MotoGP avait célébré ses 75 ans avec des couleurs rétro sur toutes les motos du plateau.

Ce week-end, les Honda à la livrée historique seront confiées à Luca Marini et Somkiat Chantra, aligné ce week-end pour remplacer Joan Mir, affaibli physiquement et forfait pour les courses de Motegi et Mandalika. Il a également dû faire l'impasse sur le déplacement au Red Bull Ring.