Álex Márquez sur le départ mais toujours impliqué dans le développement de la Ducati

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Álex Márquez ne pense pas que son départ pour KTM en fin d'année aura une influence sur son rôle auprès de Ducati, dont il est devenu pilote d'usine cette année.

Oriol Puigdemont Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

De nombreux transferts pour 2027 sont déjà actés mais pas encore officiels, puisque les constructeurs attendent la signature du nouvel accord commercial avec MotoGP Sports Entertainment Group, le nouveau nom de Dorna Sports. Álex Márquez fait partie des pilotes concernés.

Le plus jeune des frères Márquez va quitter l'équipe Gresini pour piloter une KTM officielle en 2027. Un départ pour une autre marque alors qu'il vient à peine d'entamer sa première saison en tant que pilote d'usine au sein de Ducati, après trois années à piloter des modèles d'ancienne génération.

Lire aussi :

Álex Márquez a remporté trois courses et a été vice-champion l'an passé, ce qui a offert un meilleur statut chez Ducati. En plus de recevoir la moto la plus récente, il est intégré au développement de la moto, ce qui sera crucial cette année face à un clan Aprilia qui donne l'impression d'avoir pris l'avantage.

Avec la perspective de son départ, connu de tous mais pas encore officialisé, on pourrait s'attendre à ce que l'influence d'Álex Márquez sur le développement soit réduite, une situation qui concerne également Pecco Bagnaia, aujourd'hui dans l'équipe officielle mais en partance pour Aprilia. Mais Ducati ne peut pas se permettre de se priver d'eux.

"Actuellement, Aprilia est plus performant que Ducati, parce que ce sont ceux qui gagnent", a souligné Álex Márquez, interrogé par Motorsport.com. "L'an dernier, nous étions devant et ils ne pouvaient pas nous battre, mais Ducati est un peu coincé cette année. J'espère que l'on pourra faire un pas en avant."

Alex Marquez, Gresini Racing

Álex Márquez dispose de la Ducati Desmosedici GP26 cette année.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pour tous les pilotes qui vont changer de marque, les contrats actuels les priveront naturellement de la découverte des motos 2027, que ce soient celles de leur actuel ou de leur futur employeur, lors des tests prévus en juin à Brno puis en septembre au Red Bull Ring.

Mais le changement de règlement en 2027 signifie aussi que les informations sur la moto 2026 d'un constructeur seront moins pertinentes pour un rival en fin d'année. Pour Álex Márquez, le transfert chez KTM reste en tout cas une idée lointaine. Il est pleinement déterminé à aider Ducati à progresser et confirme une volonté identique du côté de Borgo Panigale.

"Les constructeurs paient leurs pilotes jusqu'à la fin de l'année et ils essaient de profiter d'eux et de ce qu'ils ont à offrir au maximum. Ils continuent à travailler avec les quatre pilotes d'usine sous contrat."

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