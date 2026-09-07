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Un bras à "50% de ses capacités" : le chirurgien de Márquez explique ses séquelles

Samuel Antuña, le chirurgien qui a traité le bras de Marc Márquez à plusieurs reprises ces dernières années, s'est exprimé sur l'étendue des difficultés rencontrées par le pilote Ducati depuis sa blessure en Indonésie.

Germán Garcia Casanova Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Marc Márquez a accumulé les grosses blessures au bras droit au cours de sa carrière, ce qui l'a obligé à s'adapter à une condition physique imparfaite. La plus grave blessure a été celle de l'été 2020, quand il s'est fracturé l'humérus et a dû renoncer à l'intégralité de la saison. Il a été opéré trois fois cette année-là, notamment pour poser une plaque et pratiquer une greffe osseuse après une infection. Une nouvelle intervention a été nécessaire en 2022, afin de replacer l'humérus dans la bonne position.

Márquez a pu retrouver de bonnes sensations et même dominer la saison 2025 mais une semaine après avoir décroché le titre, une chute au GP d'Indonésie a entraîné une nouvelle blessure au niveau de l'épaule droite. Il a été opéré au mois d'octobre et a manqué les quatre derniers week-ends de l'année. Au début de la saison actuelle, une vis déjà présente s'est déplacée et appuyait sur le nerf radial, ce qui le gênait énormément, et il a encore été opéré en mai dernier.

Cette intervention était la septième en moins de six ans sur un bras qui a changé de forme et d'apparence. Cela s'est vu dans une publication de Marc Márquez sur les réseaux la semaine dernière, dans laquelle on apercevait une musculature très différente entre ses deux épaules (troisième photo).

 

Dans une longue interview accordée à El Periódico de Catalunya, le Dr Samuel Antuña, le chirurgien qui a traité Márquez et que le pilote Ducati a recommandé à Jorge Martín, a expliqué que la chute de Mandalika avait effacé tout le travail de récupération des dernières années.

"Il a fallu tout recommencer après la chute en Indonésie", a déclaré Antuña. "Elle lui a causé une luxation acromio-claviculaire, associée à une fracture de la base du coracoïde. Une telle luxation, pour quelqu'un qui pilote à 350 km/h, doit impérativement être guérie correctement pour éviter toute séquelle, parce que les muscles de l'épaule sont liés à la clavicule et, si la clavicule n'est pas stable, cela peut entraîner des problèmes. La luxation a guéri, même s'il a fallu quatre mois pour qu'il récupère totalement."

Marc Márquez a débuté la saison 2026 très limité physiquement.

Marc Márquez a débuté la saison 2026 très limité physiquement.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La blessure était néanmoins plus grave que ce que l'équipe de Samuel Antuña avait anticipé : "Lors de cette même chute, un fragment osseux qui avait été utilisé plusieurs années auparavant pour stabiliser cette même épaule s'est déplacé. Marc a continué à courir, mais il avait du mal à contrôler son bras, ce qui engendrait des douleurs et les chutes. C'est là que nous avons détecté le problème."

Marc Márquez a donc été de nouveau opéré pour compenser les effets de cette blessure. Jusqu'à cette chute au mois d'octobre, il avait retrouvé une grande partie de ses capacités physiques : "Avant la chute en Indonésie, la blessure au bras était très bien compensée. Ce n'était pas parfait, mais ça allait bien, et après cet incident, c'était instable."

Il n'a pas du tout un bras normal, et ne l'aura plus jamais.

Samuel Antuña ne pense pas que son patient pourra retrouver un aussi bon niveau, et Márquez conserve de grosses séquelles quand il n'est pas sur sa moto : "Nous sommes au cœur d'un processus lent et, maintenant, il va un peu mieux mais il n'a pas du tout un bras normal, et ne l'aura plus jamais."

"Marc a du mal à jouer au padel, cela dit tout. Si Marc était Carlos Alcaraz, il aurait dû abandonner le tennis professionnel. Il pourrait jouer au tennis, mais en amateur."

Malgré ses limites, Marc Márquez gagne toujours des courses.

Malgré ses limites, Marc Márquez gagne toujours des courses.

Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Au cours des dernières semaines, Marc Márquez n'a pas voulu faire de son bras un sujet central et a simplement évoqué une volonté d'être tout le temps au maximum de son "nouveau 100%", quel que soit ce dernier, susceptible d'évoluer de course en course. L'Espagnol vit des hauts et des bas, à tel point qu'à Silverstone, il évoquait un bras "incontrôlable" dans son garage.

Marc Márquez a une capacité impressionnante à compenser ces faiblesses et avant d'être opéré de l'humérus en 2022, son équipe médicale ne comprenait pas comment il parvenait à piloter sa moto avec les limites posées par son bras. Selon Samuel Antuña, le pilote Ducati doit encore composer avec un membre très limité.

"Il est impossible d'évaluer précisément la capacité du bras de Marc, car il a une grande capacité à compenser ses faiblesses. Ce que je peux vous dire, c'est que ce bras est très limité en termes de force, notamment au niveau du biceps. Je dirais que ce bras fonctionne à environ 50% de ses capacités."

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