Quand Marc Márquez conseille ses chirurgiens à Jorge Martín

Jorge Martín n'a pas tout à fait vécu l'hiver qu'il avait imaginé. Le champion du monde 2024 espérait que son retour à la compétition au Grand Prix de Valence, le dernier de la saison dernière, et le test disputé dans la foulée allaient lui permettre de mettre derrière lui ses nombreuses blessures de l'année 2025, mais il a continué à souffrir dans les semaines qui ont suivi, au niveau de la clavicule droite et du poignet gauche.

La situation s'est aggravée lorsqu'il est rentré chez lui. "J'ai couru à Valence en pensant que j'étais guéri et quelques jours plus tard, je ne pouvais plus soulever un verre dans un placard", a confié Martín à Sepang.

C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose n'allait pas, et il s'est une nouvelle fois tourné vers un pilote devenu malgré lui spécialiste des blessures. "Jorge m'a appelé à la fin de la saison pour me demander des conseils", a révélé Marc Márquez à Motorsport.com.

"Je lui ai recommandé de rencontrer les médecins qui m'avaient opéré du pouce [après une chute à Portimão en 2023] et de l'épaule l'hiver dernier, et je lui ai donné leurs coordonnées."

Marc Márquez Photo de: Mirco Lazzari / Getty Images

Aussitôt dit, aussitôt fait. Martín est entré en contact avec l'équipe du Dr Ignacio Roger de Oña à la clique Ruber de Madrid. Ils lui ont préconisé une greffe osseuse, avec un prélèvement au niveau de la hanche, pour guérir sa clavicule. D'abord envisagée au mois de janvier, Martín a préféré qu'elle soit pratiquée au plus vite, dès mi-décembre.

Cette intervention rappelle celle subie par Márquez fin 2020 pour renforcer son bras. La zone de la hanche avait alors été choisie pour le prélèvement en raison de sa richesse en globules rouges, ce qui favorise la recalcification des os. "Ma clavicule est plus forte que jamais", a plaisanté Martín, qui a aussi été opéré au niveau du poignet gauche en décembre.

Une aide précieuse tout au long de l'année 2025

Ce n'est pas la première fois que le Madrilène fait appel aux conseils de Márquez. Ce dernier lui a d'abord recommandé, dès ses premières blessures il y a un an, de ne pas se précipiter pour son retour. Au printemps, quand Martín a voulu quitter Aprilia, Márquez a encore été de bon conseil.

"Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, Marc en a fait partie et j'ai beaucoup apprécié son message", confiait Martín lors de son retour au Grand Prix de République tchèque l'an passé, après sa plus longue convalescence. "Il m'a dit 'Ne prends aucune décision en étant blessé'. Avec le recul, je peux dire que c'était le meilleur conseil."

Márquez s'était également exprimé sur les messages envoyés à Martín durant sa convalescence, jugeant un tel soutien naturel entre pilotes. "Quand il était blessé, oui c'est un concurrent, mais c'est un champion et je veux que tout le monde soit en piste", expliquait le pilote Ducati. "Dans cette situation, on est humains et j'ai compris ce qu'il ressentait, les pensées qu'il pouvait avoir durant cette période."

Marc Márquez a plusieurs fois conseillé Jorge Martín en 2025. Photo de: Lluis Gene / AFP via Getty Images

"Je lui ai juste dit que je lui souhaitais le meilleur. Mon conseil était de ne prendre aucune décision chez lui, en étant blessé. Quand on est blessé, quand on est à l'hôpital, tout est sombre, on voit tout en noir. On ne voit aucun rayon de soleil."

Aujourd'hui, Márquez est devenu un véritable exemple pour Martín, notamment pour sa capacité à redevenir la référence du MotoGP après ses blessures : "Bien sûr, je ne veux pas me comparer à qui que ce soit, mais après l'exemple de Marc, qui a souffert pendant deux ou trois ans et qui a fini par réussir, je me suis dit que ça ne faisait qu'un an pour moi. J'espère ne pas avoir à continuer à me battre comme ça, mais je sais que je le ferai, parce qu'au final, je suis né pour ça, pour faire de la moto, et c'est ce que je ferai."

Après avoir subi ses deux dernières opérations cet hiver, Martín a choisi d'en garder le secret, avec l'espoir d'être apte à rouler à Sepang. C'est Motorsport.com qui a révélé ces interventions, après lesquelles il a finalement été privé du premier test de l'année.

Lundi, Martín a passé de nouveau examens qui lui ont permis d'obtenir le feu vert pour piloter une moto de route, ce qu'il a fait mardi sur le circuit Aspar de Valence. Il fera le déplacement pour Buriram et devrait être en mesure de prendre part au test prévu les 21 et 22 février, avant le lancement du championnat sur ce circuit une semaine plus tard, pour le Grand Prix de Thaïlande.