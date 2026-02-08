Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Selon Lorenzo, Viñales sait qu'il tient "sa dernière chance"

MotoGP
MotoGP
Selon Lorenzo, Viñales sait qu'il tient "sa dernière chance"

Esteban Ocon scotché par l'accélération inédite des F1 2026

Formule 1
Formule 1
Esteban Ocon scotché par l'accélération inédite des F1 2026

L'objectif de Honda : "Gagner au plus vite"

MotoGP
MotoGP
L'objectif de Honda : "Gagner au plus vite"

Les 20 pilotes de F1 avec le plus de Grands Prix sans podium

Formule 1
Formule 1
Les 20 pilotes de F1 avec le plus de Grands Prix sans podium

Jorge Martín se prend à rêver du titre pour cette saison

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín se prend à rêver du titre pour cette saison

Norris prédit "plus de chaos" en course avec les règles 2026

Formule 1
Formule 1
Norris prédit "plus de chaos" en course avec les règles 2026

Mercedes annonce son troisième pilote pour 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes annonce son troisième pilote pour 2026

Le MotoGP a officiellement lancé sa saison 2026 à Kuala Lumpur

MotoGP
MotoGP
Présentation MotoGP 2026
Le MotoGP a officiellement lancé sa saison 2026 à Kuala Lumpur
MotoGP

Jorge Martín se prend à rêver du titre pour cette saison

Convalescent pour le moment, Jorge Martín reste néanmoins ambitieux. Le champion du monde 2024 estime que s'il parvient à s'adapter à l'Aprilia en deux ou trois Grands Prix, il sera en mesure de se battre pour le titre 2026.

Léna Buffa
Publié:
Ajouter comme source privilégiée
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de: Steve Wobser / Getty Images

Absent de la piste pour cause de convalescence à la suite des opérations correctives auxquelles il a dû se soumettre au mois de décembre, Jorge Martín était malgré tout en Malaisie cette semaine, d'abord pour assister au test puis pour participer au grand lancement organisé samedi à Kuala Lumpur.

Le champion du monde 2024, très absent depuis son titre à son grand dam, n'en reste pas moins compétiteur dans l'âme. Aussi, lorsqu'il évoque la saison à venir, c'est pour afficher les ambitions les plus élevées, n'en déplaise à un contexte peu favorable.

"C'est une bonne question", a-t-il ainsi répondu lorsque le site officiel du MotoGP lui a demandé s'il estimait le titre jouable. "Je pense que ça dépendra de mon adaptation à la nouvelle Aprilia. Si j'arrive à le faire rapidement et à trouver cette confiance en deux ou trois courses, tout peut arriver, parce que la moto fonctionne bien."

Les blessures qu'il a cumulées l'an dernier lui ont fait manquer plus de la moitié du championnat et lui ont rarement permis de piloter à fond. Le Madrilène a également perdu une première saison avec Aprilia qui aurait dû lui permettre de s'adapter à la moto tout en l'orientant vers ses goûts personnels. Pour autant, il juge qu'il va pouvoir profiter de ce que l'équipe a pu réaliser en son absence.

"Maintenant, on a beaucoup de données de l'an dernier du côté de Marco [Bezzecchi], qui a un pilotage très similaire au mien. Je pense que si j'arrive à bien m'adapter et que je suis prêt rapidement physiquement, il y aura une option [sur le titre]", a-t-il donc ajouté, rêvant déjà de se mêler aux favoris. "Je serai reconnaissant envers la vie si je peux me battre avec eux ! Il n'y a pas de plan B, je vais donner tout ce que j'ai pour retrouver la lutte avec ces gars-là."

Lire aussi :

Les progrès d'Aprilia nourrissent sa confiance

S'il n'a assisté au test de la semaine qu'en simple spectateur, Martín a néanmoins observé une Aprilia très compétitive. "Je pense qu'on reprend où on s'était arrêtés, donc c'est bon signe. Je ne veux pas être trop optimiste, mais je sens que la moto fonctionne très bien. Ce sera surtout à moi de m'adapter à elle, comme la saison dernière. Je pense que la moto est un peu plus facile que celle que j'ai essayé à Valence, donc je suis content de ça."

"Je ne veux pas être trop optimiste mais la nouvelle moto est légèrement meilleure que celle de la saison dernière", a-t-il ajouté. "Maintenant, il faut juste ajouter certains détails et travailler dessus pour faire un peu mieux."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Photo de : Dorna

"Mon premier test sera en Thaïlande, pour comprendre le développement", a précisé l'Espagnol, qui doit passer un contrôle médical ce lundi. Et malgré ce premier roulage manqué, il compte sur l'expérience qu'il a malgré tout pu acquérir l'année dernière pour vite se mettre dans le bain et profiter à son tour des progrès de la RS-GP.

"Je sais qu'Aprilia fait un travail incroyable dans le développement. Ce sera très intéressant d'être à 100% sur cette moto. J'attends vraiment ce moment avec impatience. Je pense que j'aurai un peu de mal dans les premières courses mais l'année est très, très longue et si la moto fonctionne bien et que je m'y habitue, je pense que je me battrai à l'avant."

"La saison dernière, j'avais beaucoup de mal en qualifications mais c'est difficile de s'entraîner [sur ce point]. Quand on s'entraîne en supermoto ou une Superbike, on prend de gros risques pour faire un seul tour", a souligné Martín. "Quand je connaîtrai la moto et que je saurai ce qu'elle fait, quelle est la limite, je pense que les chronos viendront. En termes de rythme et de pilotage, je ne suis pas loin des autres donc c'est peut-être juste une question de positon sur la grille."

Lire aussi :

Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, a estimé "une bonne chose" que Jorge Martín soit présent en Malaisie, à un stade où il est important qu'il emmagasine le plus d'informations possibles. Mais comment rattraper le temps perdu ?

"Tout d'abord, c'est une bonne chose qu'il ait été là, pour comprendre la moto, au moins à partir des données, et la différence entre les deux. Mais ce que l'on apprend en pilotant est évidemment très différent", a concédé le patron italien.

"Il pilotera s'il va bien. La priorité est de voir qu'il va bien et de l'avoir avec nous. Même si nous savons que les premières courses seront difficiles pour lui, la saison est longue et nous voulons le voir à 100% sur une Aprilia."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

 

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Le MotoGP a officiellement lancé sa saison 2026 à Kuala Lumpur

Meilleurs commentaires

Plus de
Léna Buffa

Selon Lorenzo, Viñales sait qu'il tient "sa dernière chance"

MotoGP
MotoGP
Selon Lorenzo, Viñales sait qu'il tient "sa dernière chance"

L'objectif de Honda : "Gagner au plus vite"

MotoGP
MotoGP
L'objectif de Honda : "Gagner au plus vite"

Lorenzo se reconnaît chez Márquez : "Il a réinventé son pilotage"

MotoGP
MotoGP
Lorenzo se reconnaît chez Márquez : "Il a réinventé son pilotage"
Plus de
Jorge Martín

Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

Martín explique sa greffe osseuse : "Je ne pouvais plus soulever un verre"

MotoGP
MotoGP
Martín explique sa greffe osseuse : "Je ne pouvais plus soulever un verre"

Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

MotoGP
MotoGP
Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"
Plus de
Aprilia Racing Team

Le MotoGP a officiellement lancé sa saison 2026 à Kuala Lumpur

MotoGP
MotoGP
Présentation MotoGP 2026
Le MotoGP a officiellement lancé sa saison 2026 à Kuala Lumpur

Aprilia se voit "dans le sillage" de Ducati après le test

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Aprilia se voit "dans le sillage" de Ducati après le test

C'est officiel : Marco Bezzecchi prolonge chez Aprilia !

MotoGP
MotoGP
C'est officiel : Marco Bezzecchi prolonge chez Aprilia !

Dernières actus

Selon Lorenzo, Viñales sait qu'il tient "sa dernière chance"

MotoGP
MGP MotoGP
Selon Lorenzo, Viñales sait qu'il tient "sa dernière chance"

Esteban Ocon scotché par l'accélération inédite des F1 2026

Formule 1
F1 Formule 1
Esteban Ocon scotché par l'accélération inédite des F1 2026

L'objectif de Honda : "Gagner au plus vite"

MotoGP
MGP MotoGP
L'objectif de Honda : "Gagner au plus vite"

Les 20 pilotes de F1 avec le plus de Grands Prix sans podium

Formule 1
F1 Formule 1
Les 20 pilotes de F1 avec le plus de Grands Prix sans podium