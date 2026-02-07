Le MotoGP a officiellement lancé sa saison 2026 à Kuala Lumpur

À trois semaines du coup d'envoi du championnat, le MotoGP organisait ce week-end un grand événement de lancement de la saison. C'est la deuxième année qu'une telle expérience a lieu, et après Bangkok l'an dernier, c'est dans la capitale de la Malaisie que les pilotes ont cette fois rencontré le public.

Choisie pour sa proximité avec le circuit de Sepang où se tenaient ces derniers jours les premiers essais de l'année et pour la simplicité logistique que cela permettait, Kuala Lumpur a fait les choses en grand.

Les festivités ont débuté dès vendredi soir avec l'exposition des motos aux couleurs de 2026, notamment devant la tour de Kuala Lumpur, haute de 421 mètres et qui caractérise la ville depuis 1991. Plus tard dans la soirée, les pilotes se sont réunis au sommet de la tour Permata Sapura pour une séance photo, avec cette fois les emblématiques tours Petronas en toile de fond.

La photo de groupe des pilotes MotoGP 2026. Photo de: Dorna

L'événement principal se déroulait ce samedi soir, en public. Malgré la pluie, le centre-ville s'est transformé en circuit urbain que les pilotes ont arpenté avec les MotoGP 2026, à vitesse réduite néanmoins. Chacune des 11 équipes disposait d'un box à ses couleurs, près des tours Petronas, et une voie de passage permettait aux pilotes d'accéder au parcours barriéré pour ensuite parader devant le public.

Jack Miller et Toprak Razgatlioglu ont ouvert le bal pour Pramac Racing, et ils ont largement contribué à faire le show à grand renfort de stoppies. Puis les autres équipes ont défilé dans l'ordre inverse du championnat de l'an dernier, pour en terminer, deux heures plus tard, par le team d'usine Ducati de Marc Márquez et Pecco Bagnaia.

Sur la scène installée devant le Suriya KLCC, grand centre commercial situé au pied des tours Petronas, les pilotes et les patrons d'équipes se sont succédé pour dire quelques mots et saluer le public. Était présent notamment Günther Steiner, nouveau PDG de Tech3 et qui participait là à son premier événement dans sa nouvelle fonction. Côté divertissement, le groupe local DOLLA, le DJ PAWSA et le groupe irlandais The Script se sont produits sur scène.

Les seuls à avoir manqué à l'appel ont été Fabio Quartararo et Fermín Aldeguer, tous deux blessés et qui ont transmis de leurs nouvelles par le biais d'un petit message vidéo diffusé sur les écrans géants. Yamaha a malgré tout choisi de faire défiler deux motos aux couleurs de son équipe officielle, en mobilisant Augusto Fernández aux côtés d'Álex Rins. Bien que convalescent lui aussi cette semaine, Jorge Martín a bien pris le guidon de son Aprilia.

Lire aussi : MotoGP Yamaha assure que Quartararo sera de retour en Thaïlande

Le prochain rendez-vous des équipes MotoGP est désormais fixé pour les 21 et 22 février, dates du dernier test d'avant-saison qui se tiendra en Thaïlande, sur le circuit de Buriram. C'est là également qu'une semaine plus tard sera disputé le premier des 22 Grands Prix de la saison.