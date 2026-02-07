Yamaha assure que Quartararo sera de retour en Thaïlande
Blessé à la main au test de Sepang, Fabio Quartararo sera de retour dans deux semaines pour les derniers essais hivernaux, à Buriram.
Alors que les équipes MotoGP sont réunies à Kuala Lumpur pour le grand événement public de lancement de la saison, Fabio Quartararo manque à l'appel. Le Français a dû quitter le pays après la première journée du test qui se tenait cette semaine à Sepang, s'étant blessé à la main droite dans une grosse chute.
Même s'il avait repris la piste par la suite, le pilote Yamaha avait fini par renoncer aux deux journées suivantes, indiquant s'être cassé le majeur, qui par ailleurs saignait fortement. "Si c'était un week-end de course, je pourrais continuer mais ça n'a pas de sens de faire deux jours de plus", avait-il alors expliqué.
Son directeur d'équipe, Massimo Meregalli, a également expliqué pour le site officiel du MotoGP, à l'issue du test : "Pour nous, il était important d'éviter tout risque additionnel. La majeure partie du travail était déjà faite et nous étions tous d'accord qu'il valait mieux qu'il se soigne et qu'il soit prêt pour Buriram." Le responsable italien précisait aussi que le doigt de son pilote allait "déjà mieux", ce que confirment aujourd'hui les dernières informations.
Le champion du monde 2021 a en effet regagné son domicile en Andorre et passé des examens à Barcelone, qui se sont révélés rassurants. Ce samedi, il a adressé un message vidéo aux fans réunis à Kuala Lumpur, afin de s'excuser de son absence, et en a profité pour glisser : "J'ai dû rentrer chez moi pour voir si mon doigt avait besoin d'être opéré et tout va bien."
Présent sur scène, Paolo Pavesio, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, a assuré que l'absence de Fabio Quartararo serait donc très brève. "Fabio n'est pas ici avec nous, car il s'est blessé pendant le test", a-t-il déclaré. "Mais avant toute chose, je veux dire qu'il va bien donc il va, c'est certain, être aligné lors du test en Thaïlande et faire la première course."
On retrouvera donc Fabio Quartararo au guidon de la Yamaha les 21 et 22 février pour le dernier test d'avant-saison, organisé sur le circuit de Buriram. C'est là également que se tiendra le premier Grand Prix du championnat, dès la semaine suivante. Pour Yamaha, il s'agira de terminer la préparation d'une toute nouvelle moto et de se rassurer après le problème moteur qui a momentanément mis les tests à l'arrêt cette semaine.
Aldeguer incertain avant le GP du Brésil
L'autre absent du jour à Kuala Lumpur est Fermín Aldeguer, qui s'est cassé la jambe il y a un mois à l'entraînement. Son directeur sportif chez Gresini Racing a fait savoir qu'un nouveau contrôle médical, très prochainement, permettra de préciser la date de son retour, mais que sa présence au premier Grand Prix de la saison est pour le moment très incertaine.
"Je pense qu'il est assez certain qu'il sera au Brésil", a indiqué le responsable auprès du site officiel du MotoGP, "en revanche il travaille encore très dur pour être à Buriram mais nous devons évaluer les risques et l'état de l'os. Pour le moment, nous attendons donc la réponse des médecins."
