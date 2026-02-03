Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

MotoGP
MotoGP
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

Jack Doohan trouve une place chez Haas F1

Formule 1
Formule 1
Présentation Mercedes
Jack Doohan trouve une place chez Haas F1

Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

MotoGP
MotoGP
Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

Haas et Ocon ont clarifié les choses : "On attendait plus de lui"

Formule 1
Formule 1
Haas et Ocon ont clarifié les choses : "On attendait plus de lui"

L'Aston extrême, Mercedes et Red Bull : les premières tendances de la F1 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
L'Aston extrême, Mercedes et Red Bull : les premières tendances de la F1 2026
Réactions
MotoGP Test de Sepang

Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Fabio Quartararo ne va pas rouler mercredi et jeudi au test de Sepang. Le Français souffre de la main droite après une grosse chute.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Ajouter comme source privilégiée
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Johann Zarco (LCR Honda)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Ai Ogura (Trackhouse Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) et Marc Marquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Franco Morbidelli (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Luca Marini (Honda HRC)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez (Gresini Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Jack Miller et son chef mécanicien (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu et son chef mécanicien (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Franco Morbidelli et son chef mécanicien (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La première journée en photos
Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Jack Miller (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez (Gresini Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Test Sepang : La première journée en photos
Joan Mir, Honda HRC

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Test Sepang : La première journée en photos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Test Sepang : La première journée en photos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Luca Marini, Honda HRC

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La première journée en photos
48

Le test de Sepang s'arrête déjà pour Fabio Quartararo. Le Français a chuté à haute vitesse au virage 5 dans la matinée de ce premier jour. Les premiers examens passés sur le circuit étaient rassurants, cependant il a mis du temps à revenir en piste, et seulement pour une quinzaine de tours dans l'après-midi.

Quartararo est touché au bras gauche, avec quelques éraflures, mais c'est surtout un doigt de la main droite qui le fait souffrir et qui est selon lui cassé. Même s'il est apte à rouler, le pilote Yamaha a jugé plus prudent de ne pas reprendre la piste mercredi et jeudi, pour les deux dernières journées du test. Son objectif est d'être de retour sur sa moto dans un peu plus de deux semaines, pour les essais de Buriram, à une semaine du début de la saison sur le même circuit.

"Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux", a déclaré Quartararo, interrogé par le site officiel du MotoGP à l'issue de cette journée. "Mon bras est un peu douloureux mais le doigt est cassé. On a décidé d'arrêter pour les deux prochains jours du test. Je pense que c'est le mieux."

"Si c'était un week-end de course, je pourrais continuer mais ça n'a pas de sens de faire deux jours de plus. Je suis un peu triste parce que j'aurais aimé évidemment continuer, mais je pense que pour la première course, c'est ce qu'il y a de mieux. Le bras, ce n'est vraiment de grave, mais c'est mieux pour mon doigt."

Face à la presse francophone, Quartararo a pu donner plus de détails : "Je freine à un doigt moi, ça va. Mais c'est surtout quand on doit changer de direction, dès que ça bouge un peu. Même quand je prends un vibreur, les vibrations, ça me fait mal. Et ça fait depuis ce matin que ça ne fait que saigner."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo ne roulera plus sur la Yamaha cette semaine.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La chute de Quartararo est survenue dans un virage qui se prend entre 160 et 170 km/h et le choc a été violent. Il lui a fallu l'aide des commissaires de piste pour retirer ses gants. Le champion du monde 2021 ignore encore pourquoi il a perdu le contrôle de sa Yamaha.

"Franchement, il n'y a pas d'explication. Les températures, elles étaient bonnes. Je suis rentré même un peu plus doucement que les tours précédent. J'ai tout simplement perdu l'avant."

"J'ai perdu le contrôle alors qu'elle était assez droite", a-t-il détaillé. "Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. C'était un [virage] rapide et j'ai fini un peu loin dans les graviers. Malheureusement, je n'ai pas été chanceux mais comme je l'ai dit, je pense que ça aurait pu être bien pire après cette chute."

L'absence de Quartararo pour les deux prochains jours est une mauvaise nouvelle pour Yamaha, qui doit tester son nouveau V4, toutefois la marque a pu faire rouler ses titulaires lors du Shakedown Test, il y a quelques jours, et elle alignait aussi Andrea Dovizioso ce mardi. Son second pilote d'essais, Augusto Fernández, a également fait quelques tours cet après-midi et devrait remplacer Quartararo mercredi et jeudi.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Meilleurs commentaires

Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

MotoGP
MotoGP
Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

Simulations, banc d'essai : quand les équipes apprennent sans rouler

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
Simulations, banc d'essai : quand les équipes apprennent sans rouler
Plus de
Fabio Quartararo

Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

MotoGP
MotoGP
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

Quartararo : "À ce jour, il n'y a rien de signé"

MotoGP
MotoGP
Quartararo : "À ce jour, il n'y a rien de signé"

Ce que le départ de Quartararo et l'arrivée de Martín disent de la stratégie de Yamaha

MotoGP
MotoGP
Ce que le départ de Quartararo et l'arrivée de Martín disent de la stratégie de Yamaha
Plus de
Yamaha Factory Racing

Yamaha ou KTM : Álex Márquez entre en piste dans un marché des transferts effréné

MotoGP
MotoGP
Yamaha ou KTM : Álex Márquez entre en piste dans un marché des transferts effréné

Exclusif : Jorge Martín finalise son arrivée chez Yamaha en 2027

MotoGP
MotoGP
Exclusif : Jorge Martín finalise son arrivée chez Yamaha en 2027

Exclusif : Fabio Quartararo va rejoindre Honda en 2027 !

MotoGP
MotoGP
Exclusif : Fabio Quartararo va rejoindre Honda en 2027 !

Dernières actus

Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

MotoGP
MGP MotoGP
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang