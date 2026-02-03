Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Le test de Sepang s'arrête déjà pour Fabio Quartararo. Le Français a chuté à haute vitesse au virage 5 dans la matinée de ce premier jour. Les premiers examens passés sur le circuit étaient rassurants, cependant il a mis du temps à revenir en piste, et seulement pour une quinzaine de tours dans l'après-midi.

Quartararo est touché au bras gauche, avec quelques éraflures, mais c'est surtout un doigt de la main droite qui le fait souffrir et qui est selon lui cassé. Même s'il est apte à rouler, le pilote Yamaha a jugé plus prudent de ne pas reprendre la piste mercredi et jeudi, pour les deux dernières journées du test. Son objectif est d'être de retour sur sa moto dans un peu plus de deux semaines, pour les essais de Buriram, à une semaine du début de la saison sur le même circuit.

"Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux", a déclaré Quartararo, interrogé par le site officiel du MotoGP à l'issue de cette journée. "Mon bras est un peu douloureux mais le doigt est cassé. On a décidé d'arrêter pour les deux prochains jours du test. Je pense que c'est le mieux."

"Si c'était un week-end de course, je pourrais continuer mais ça n'a pas de sens de faire deux jours de plus. Je suis un peu triste parce que j'aurais aimé évidemment continuer, mais je pense que pour la première course, c'est ce qu'il y a de mieux. Le bras, ce n'est vraiment de grave, mais c'est mieux pour mon doigt."

Face à la presse francophone, Quartararo a pu donner plus de détails : "Je freine à un doigt moi, ça va. Mais c'est surtout quand on doit changer de direction, dès que ça bouge un peu. Même quand je prends un vibreur, les vibrations, ça me fait mal. Et ça fait depuis ce matin que ça ne fait que saigner."

Fabio Quartararo ne roulera plus sur la Yamaha cette semaine. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La chute de Quartararo est survenue dans un virage qui se prend entre 160 et 170 km/h et le choc a été violent. Il lui a fallu l'aide des commissaires de piste pour retirer ses gants. Le champion du monde 2021 ignore encore pourquoi il a perdu le contrôle de sa Yamaha.

"Franchement, il n'y a pas d'explication. Les températures, elles étaient bonnes. Je suis rentré même un peu plus doucement que les tours précédent. J'ai tout simplement perdu l'avant."

"J'ai perdu le contrôle alors qu'elle était assez droite", a-t-il détaillé. "Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. C'était un [virage] rapide et j'ai fini un peu loin dans les graviers. Malheureusement, je n'ai pas été chanceux mais comme je l'ai dit, je pense que ça aurait pu être bien pire après cette chute."

L'absence de Quartararo pour les deux prochains jours est une mauvaise nouvelle pour Yamaha, qui doit tester son nouveau V4, toutefois la marque a pu faire rouler ses titulaires lors du Shakedown Test, il y a quelques jours, et elle alignait aussi Andrea Dovizioso ce mardi. Son second pilote d'essais, Augusto Fernández, a également fait quelques tours cet après-midi et devrait remplacer Quartararo mercredi et jeudi.