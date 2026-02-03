Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Après trois premières heures de roulage ce matin suivies par une fenêtre officiellement dédiée aux essais de départ, le test de Sepang a repris timidement pour la seconde partie de cette journée d'ouverture. La chaleur écrasante qui régnait sur le circuit à la mi-journée n'a pas aidé, et ce n'est finalement que vers 15h30 que l'activité s'est intensifiée.

On a alors vu Pecco Bagnaia (Ducati) se hisser très vite dans le classement, jusqu'à prendre la deuxième place en 1'57"720, seulement devancé par le chrono posté ce matin par Álex Márquez (Gresini). Puis Marco Bezzecchi (Aprilia) a fait mieux, pour revenir à 37 millièmes de la référence matinale.

C'est finalement en toute fin de journée qu'Álex Márquez a été battu, d'abord avec deux dixièmes d'amélioration produits par Fabio Di Giannantonio (VR46), puis une nouvelle référence postée par Marc Márquez (Ducati) en 1'57"018. Ce chrono n'a plus été battu par la suite et représente une amélioration de plus d'une demi-seconde par rapport à ce qui avait été réalisé l'an dernier au même stade de ces essais d'avant-saison.

D'autres pilotes ont su extraire le maximum des conditions et de leur moto dans les derniers instants, avec une phase de time attack qui a primé notamment Maverick Viñales (Tech3) et Joan Mir (Honda).

Beaucoup de nouveautés aérodynamiques

Sur l'ensemble de cette journée, on a pu commencer à apercevoir des nouveautés chez l'ensemble des constructeurs, qui n'ont désormais plus que quatre jours de tests officiels pour valider les développements avant le premier Grand Prix programmé à la fin du mois.

Logiquement, tout le monde a travaillé sur l'aérodynamique, sachant le développement moteur gelé sauf pour Yamaha et, jusqu'au lancement du championnat, pour Honda qui sort à présent du dernier groupe de concessions. Ce nouveau moteur de la RC213V a été encensé par Aleix Espargaró la semaine dernière lorsqu'il a participé au shakedown, malgré des soucis de fiabilité.

On a en tout cas pu voir des évolutions de design sur la Honda, comme chez Yamaha avec un package très différent pour le pilote essayeur Andrea Dovizioso et une moto totalement redessinée à l'avant et sur les flancs. Chez KTM, c'est un nouveau dosseret de selle qui attire les regards, alors qu'Aprilia a retravaillé l'ensemble de la selle et des appendices aéro situés au niveau des cuisses du pilote.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aprilia a aussi apporté un nouveau bras oscillant, dans un souci de gain de stabilité. Ducati a pour sa part beaucoup travaillé sur son variateur de hauteur, la direction technique ayant promis d'en livrer la version la plus évoluée cette année.

On a également pu voir différentes solutions aéro d'un stand à l'autre chez Ducati, avec des évaluations en cours afin de valider les choix. Seul bémol, on a pu remarquer un problème technique sur la moto de Marc Márquez, qui s'est garé en bord de piste dans l'après-midi.

Quartararo de retour mais endolori

Fabio Quartararo a refait son apparition en piste à une heure et demie de la conclusion de la journée. Le Français, qui a subi une grosse chute ce matin, a pris un choc notamment au niveau du bras gauche et d'un doigt de la main droite, ce qui lui a valu un bandage sur le bras et une longue absence. S'il a repris la piste pour une quinzaine de tours, les douleurs qu'il ressent pourraient le pousser à alléger son programme pour la suite, voire à manquer la prochaine journée de ce test, selon ce qu'a indiqué son directeur d'équipe.

Mise à jour : à l'issue de la journée, Fabio Quartararo a finalement annoncé qu'il renonçait à la suite du test, souffrant d'un doigt cassé.

Lui aussi accidenté ce matin, Diogo Moreira s'est relevé sans conséquences physiques, semble-t-il, et il a lui aussi été en mesure de reprendre la piste cet après-midi, quoique tardivement. De plus, il convient de noter que le Brésilien n'a pas pu participer aux essais de départ après sa chute, sachant qu'il n'a qu'une seule moto à sa disposition, comme son coéquipier Johann Zarco, à cause d'un retard d'acheminement du matériel. Et le rookie a déjà manqué cet exercice deux autres fois pendant le shakedown, ce qui commence à peser dans son apprentissage.

Le drapeau à damier a été présenté à 18h heure locale pour mettre un terme à cette première journée. Le temps est resté sec, comme il l'est depuis plusieurs jours, mais attention, on annonce une possible pluie pour demain. Les essais reprendront à 10h heure locale, soit 3h la nuit prochaine pour les Français.

Test Sepang, Jour 1 - Classement à 18h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart Tours 1 M. Márquez Ducati Team 1'57"018 53 2 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0"256 51 3 M. Viñales KTM Tech3 +0"277 61 4 Á. Márquez Gresini Racing +0"469 49 5 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0"506 56 6 L. Marini Honda HRC +0"551 55 7 J. Mir Honda HRC +0"675 52 8 P. Bagnaia Ducati Team +0"702 65 9 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +0"851 24 10 F. Morbidelli VR46 Racing Team +1"050 45 11 J. Zarco Honda LCR +1"122 54 12 E. Bastianini KTM Tech3 +1"143 58 13 B. Binder KTM Factory Racing +1"176 57 14 J. Miller Pramac Yamaha +1"234 48 15 P. Acosta KTM Factory Racing +1"295 58 16 Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1"302 41 17 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +1"595 70 18 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +1"641 61 19 D. Moreira LCR Team +1"664 35 20 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1"869 48 21 L. Savadori Aprilia Racing +1"890 50 22 A. Dovizioso Yamaha Factory Racing +3"663 38 23 A. Fernández Yamaha Factory Racing +4"036 16

