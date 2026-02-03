Passer au contenu principal

MotoGP Test de Sepang

Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Quatre mois après sa blessure, Marc Márquez a conclu la première journée des tests d'avant-saison en tête. Fabio Quartararo a lourdement chuté ce matin mais il a pu reprendre la piste.

Léna Buffa
Mis à jour:
Ajouter comme source privilégiée
Marc Marquez, Ducati Team

Johann Zarco (LCR Honda)

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Ai Ogura (Trackhouse Racing)

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) et Marc Marquez (Ducati Team)

Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing)

Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Franco Morbidelli (VR46 Racing Racing Team)

Luca Marini (Honda HRC)

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Alex Marquez (Gresini Racing)

Marc Márquez (Ducati Team)

Marc Márquez (Ducati Team)

Jack Miller et son chef mécanicien (Pramac Racing)

Marc Márquez (Ducati Team)

Toprak Razgatlioglu et son chef mécanicien (Pramac Racing)

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Racing Team)

Marc Márquez (Ducati Team)

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)

Franco Morbidelli et son chef mécanicien (VR46 Racing Racing Team)

Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3)

Marc Márquez, Ducati Team

Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing)

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Marc Márquez (Ducati Team)

Jack Miller (Pramac Racing)

Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3)

Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Alex Marquez (Gresini Racing)

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Marc Márquez, Ducati Team

Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Joan Mir, Honda HRC

Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Luca Marini, Honda HRC

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

48

Après trois premières heures de roulage ce matin suivies par une fenêtre officiellement dédiée aux essais de départ, le test de Sepang a repris timidement pour la seconde partie de cette journée d'ouverture. La chaleur écrasante qui régnait sur le circuit à la mi-journée n'a pas aidé, et ce n'est finalement que vers 15h30 que l'activité s'est intensifiée.

On a alors vu Pecco Bagnaia (Ducati) se hisser très vite dans le classement, jusqu'à prendre la deuxième place en 1'57"720, seulement devancé par le chrono posté ce matin par Álex Márquez (Gresini). Puis Marco Bezzecchi (Aprilia) a fait mieux, pour revenir à 37 millièmes de la référence matinale.

C'est finalement en toute fin de journée qu'Álex Márquez a été battu, d'abord avec deux dixièmes d'amélioration produits par Fabio Di Giannantonio (VR46), puis une nouvelle référence postée par Marc Márquez (Ducati) en 1'57"018. Ce chrono n'a plus été battu par la suite et représente une amélioration de plus d'une demi-seconde par rapport à ce qui avait été réalisé l'an dernier au même stade de ces essais d'avant-saison.

D'autres pilotes ont su extraire le maximum des conditions et de leur moto dans les derniers instants, avec une phase de time attack qui a primé notamment Maverick Viñales (Tech3) et Joan Mir (Honda).

 

Beaucoup de nouveautés aérodynamiques

Sur l'ensemble de cette journée, on a pu commencer à apercevoir des nouveautés chez l'ensemble des constructeurs, qui n'ont désormais plus que quatre jours de tests officiels pour valider les développements avant le premier Grand Prix programmé à la fin du mois.

Logiquement, tout le monde a travaillé sur l'aérodynamique, sachant le développement moteur gelé sauf pour Yamaha et, jusqu'au lancement du championnat, pour Honda qui sort à présent du dernier groupe de concessions. Ce nouveau moteur de la RC213V a été encensé par Aleix Espargaró la semaine dernière lorsqu'il a participé au shakedown, malgré des soucis de fiabilité.

On a en tout cas pu voir des évolutions de design sur la Honda, comme chez Yamaha avec un package très différent pour le pilote essayeur Andrea Dovizioso et une moto totalement redessinée à l'avant et sur les flancs. Chez KTM, c'est un nouveau dosseret de selle qui attire les regards, alors qu'Aprilia a retravaillé l'ensemble de la selle et des appendices aéro situés au niveau des cuisses du pilote.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aprilia a aussi apporté un nouveau bras oscillant, dans un souci de gain de stabilité. Ducati a pour sa part beaucoup travaillé sur son variateur de hauteur, la direction technique ayant promis d'en livrer la version la plus évoluée cette année.

On a également pu voir différentes solutions aéro d'un stand à l'autre chez Ducati, avec des évaluations en cours afin de valider les choix. Seul bémol, on a pu remarquer un problème technique sur la moto de Marc Márquez, qui s'est garé en bord de piste dans l'après-midi.

Quartararo de retour mais endolori

Fabio Quartararo a refait son apparition en piste à une heure et demie de la conclusion de la journée. Le Français, qui a subi une grosse chute ce matin, a pris un choc notamment au niveau du bras gauche et d'un doigt de la main droite, ce qui lui a valu un bandage sur le bras et une longue absence. S'il a repris la piste pour une quinzaine de tours, les douleurs qu'il ressent pourraient le pousser à alléger son programme pour la suite, voire à manquer la prochaine journée de ce test, selon ce qu'a indiqué son directeur d'équipe.

Mise à jour : à l'issue de la journée, Fabio Quartararo a finalement annoncé qu'il renonçait à la suite du test, souffrant d'un doigt cassé.

Lui aussi accidenté ce matin, Diogo Moreira s'est relevé sans conséquences physiques, semble-t-il, et il a lui aussi été en mesure de reprendre la piste cet après-midi, quoique tardivement. De plus, il convient de noter que le Brésilien n'a pas pu participer aux essais de départ après sa chute, sachant qu'il n'a qu'une seule moto à sa disposition, comme son coéquipier Johann Zarco, à cause d'un retard d'acheminement du matériel. Et le rookie a déjà manqué cet exercice deux autres fois pendant le shakedown, ce qui commence à peser dans son apprentissage.

Le drapeau à damier a été présenté à 18h heure locale pour mettre un terme à cette première journée. Le temps est resté sec, comme il l'est depuis plusieurs jours, mais attention, on annonce une possible pluie pour demain. Les essais reprendront à 10h heure locale, soit 3h la nuit prochaine pour les Français.

Test Sepang, Jour 1 - Classement à 18h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart Tours
1

Spain M. Márquez

 Ducati Team 1'57"018 53
2

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0"256 51
3

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0"277 61
4

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing +0"469 49
5

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0"506 56
6

Italy L. Marini

 Honda HRC +0"551 55
7

Spain J. Mir

 Honda HRC +0"675 52
8

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0"702 65
9 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +0"851 24
10

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +1"050 45
11 France J. Zarco Honda LCR +1"122 54
12

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +1"143 58
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1"176 57
14 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1"234 48
15

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +1"295 58
16 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1"302 41
17

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +1"595 70
18

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +1"641 61
19 Brazil D. Moreira LCR Team +1"664 35
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1"869 48
21 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1"890 50
22

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing +3"663 38
23

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +4"036 16

Temps cumulés sur la journée

Article précédent Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang
Article suivant Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

