Test Sepang, J1 – Une Ducati devant et Quartararo au sol

Cette fois, c'est lancé ! L'année MotoGP a officiellement débuté ce mardi à 10h lorsque la pitlane du circuit de Sepang s'est ouverte pour le premier test collectif de 2026. Faisant suite à un shakedown de trois jours, réalisé la semaine dernière et réservé aux rookies, aux pilotes Yamaha et aux pilotes essayeurs, ce test doit permettre d'évaluer les développements réalisés pendant la pause hivernale et de commencer à valider l'orientation prise dans chaque stand.

Deux hommes manquent à l'appel : Jorge Martín, qui se remet de deux opérations subies au mois de décembre des suites de ses blessures au scaphoïde gauche et à l'épaule droite ; et Fermín Aldeguer, qui s'est cassé le fémur gauche à l'entraînement, début janvier. Par ailleurs, des pilotes essayeurs présents la semaine dernière ne restent plus qu'Andrea Dovizioso pour Yamaha et Lorenzo Savadori, qui compense l'absence de Martín chez Aprilia.

Les pilotes présents ne se sont pas fait prier pour s'élancer lorsque cette journée s'est ouverte, très nombreux en piste dès les premières minutes. Au bout d'un quart d'heure, c'est le débutant Diogo Moreira (Honda) qui occupait la tête du classement, lui qui a déjà trois jours de piste dans les bras grâce à sa participation au shakedown.

À sa suite, Álex Rins (Yamaha), puis Pedro Acosta (KTM) et Jack Miller (Yamaha) se sont succédé au sommet de la feuille des temps durant une heure et demie, avant l'apparition à la première place de Marco Bezzecchi et de son Aprilia, jeunes mariés. Avec un chrono de 1'57"894, l'Italien a frappé fort puisqu'il a pris trois dixièmes et demi d'avance sur ses poursuivants.

Vingt minutes plus tard, c'est Álex Márquez qui s'est illustré avec une amélioration de quatre dixièmes au guidon de sa Ducati factory préparée par le team Gresini. Luca Marini (Honda) parviendrait par la suite à s'intercaler pour finaliser le trio de tête de cette matinée. Avec derrière eux Miller et Acosta, cela fait cinq constructeurs différents aux cinq premières places. Et l'on ne compte pour le moment que deux Ducati dans le top 10, où les motos japonaises sont majoritaires.

Márquez de retour, Quartararo accidenté

Marc Márquez a lui aussi rapidement fait son entrée en scène, marquant son retour au guidon d'une MotoGP pour la première fois depuis le 5 octobre, date de l'accident dans lequel il s'est blessé à l'épaule, au départ du GP d'Indonésie. Lui qui anticipait récemment qu'il serait sans doute en forme pour cette reprise mais risquait de fatiguer au fil des jours, il est arrivé à sa pause de la mi-journée avec 29 tours au compteur.

En revanche, ces essais ont mal débuté pour Fabio Quartararo, victime d'une chute dans virage 5 du circuit dès la première heure et examiné au centre médical dans la foulée. Le contrôle effectué sur place s'est avéré rassurant. "Il va bien, il a juste mal", a confirmé Massimo Meregalli à notre reporter à Sepang. "Il n'a aucune fracture. Il est tombé dans un virage rapide, mais il va bien."

Autre souci dans le clan Yamaha : le pilote essayeur Andrea Dovizioso a dû s'arrêter en bord de piste dès le début de la journée, en proie à un problème technique sur sa M1. Puis, peu après midi, c'est Miller qui est tombé à son tour, au virage 9, mais sans grandes conséquences puisqu'il a pu ramener sa moto au stand.

Un quart d'heure plus tard, Moreira est tombé à son tour au virage 5 alors qu'il roulait en binôme avec son coéquipier, Johann Zarco.

L'activité s'est fortement réduite à la mi-journée jusqu'à la pause officielle décrétée à 13h heure locale, avec 33°C au thermomètre. Les essais reprendront bientôt et dureront jusqu'à 18h heure locale, soit 11h en France.

Test Sepang, Jour 1 - Classement à 13h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart Tours 1 Á. Márquez Gresini Racing 1'57"487 31 2 L. Marini Honda HRC +0"358 30 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0"407 36 4 J. Miller Pramac Yamaha +0"765 26 5 P. Acosta KTM Factory Racing +0"826 35 6 Á. Rins Yamaha MotoGP Team +0"833 28 7 J. Mir Honda HRC +0"880 27 8 J. Zarco Honda LCR +1"084 26 9 D. Moreira LCR Team +1"195 26 10 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +1"283 29 11 M. Márquez Ducati Team +1"287 29 12 F. Morbidelli VR46 Racing Team +1"380 24 13 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +1"391 35 14 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1"400 29 15 L. Savadori Aprilia Racing +1"421 29 16 M. Viñales KTM Tech3 +1"608 33 17 P. Bagnaia Ducati Team +1"757 37 18 E. Bastianini KTM Tech3 +2"052 32 19 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +2"101 43 20 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +2"399 8 21 B. Binder KTM Factory Racing +2"860 31 22 A. Dovizioso Yamaha Factory Racing +3"194 35