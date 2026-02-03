Passer au contenu principal

MotoGP Test de Sepang
MotoGP Test de Sepang

Test Sepang, J1 – Une Ducati devant et Quartararo au sol

Fabio Quartararo n'a que très peu roulé ce matin à Sepang, accidenté alors que débutait le premier test officiel de l'année. C'est Álex Márquez qui a signé le meilleur temps de la matinée, alors que cinq marques différentes occupent les cinq premières places.

Léna Buffa
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Johann Zarco (LCR Honda)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Ai Ogura (Trackhouse Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) et Marc Marquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Franco Morbidelli (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Luca Marini (Honda HRC)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez (Gresini Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Jack Miller et son chef mécanicien (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu et son chef mécanicien (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Franco Morbidelli et son chef mécanicien (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La première journée en photos
Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Jack Miller (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez (Gresini Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Test Sepang : La première journée en photos
Joan Mir, Honda HRC

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Test Sepang : La première journée en photos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Test Sepang : La première journée en photos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Luca Marini, Honda HRC

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La première journée en photos
48

Cette fois, c'est lancé ! L'année MotoGP a officiellement débuté ce mardi à 10h lorsque la pitlane du circuit de Sepang s'est ouverte pour le premier test collectif de 2026. Faisant suite à un shakedown de trois jours, réalisé la semaine dernière et réservé aux rookies, aux pilotes Yamaha et aux pilotes essayeurs, ce test doit permettre d'évaluer les développements réalisés pendant la pause hivernale et de commencer à valider l'orientation prise dans chaque stand.

Deux hommes manquent à l'appel : Jorge Martín, qui se remet de deux opérations subies au mois de décembre des suites de ses blessures au scaphoïde gauche et à l'épaule droite ; et Fermín Aldeguer, qui s'est cassé le fémur gauche à l'entraînement, début janvier. Par ailleurs, des pilotes essayeurs présents la semaine dernière ne restent plus qu'Andrea Dovizioso pour Yamaha et Lorenzo Savadori, qui compense l'absence de Martín chez Aprilia.

Les pilotes présents ne se sont pas fait prier pour s'élancer lorsque cette journée s'est ouverte, très nombreux en piste dès les premières minutes. Au bout d'un quart d'heure, c'est le débutant Diogo Moreira (Honda) qui occupait la tête du classement, lui qui a déjà trois jours de piste dans les bras grâce à sa participation au shakedown.

 

À sa suite, Álex Rins (Yamaha), puis Pedro Acosta (KTM) et Jack Miller (Yamaha) se sont succédé au sommet de la feuille des temps durant une heure et demie, avant l'apparition à la première place de Marco Bezzecchi et de son Aprilia, jeunes mariés. Avec un chrono de 1'57"894, l'Italien a frappé fort puisqu'il a pris trois dixièmes et demi d'avance sur ses poursuivants.

Vingt minutes plus tard, c'est Álex Márquez qui s'est illustré avec une amélioration de quatre dixièmes au guidon de sa Ducati factory préparée par le team Gresini. Luca Marini (Honda) parviendrait par la suite à s'intercaler pour finaliser le trio de tête de cette matinée. Avec derrière eux Miller et Acosta, cela fait cinq constructeurs différents aux cinq premières places. Et l'on ne compte pour le moment que deux Ducati dans le top 10, où les motos japonaises sont majoritaires.

Márquez de retour, Quartararo accidenté

Marc Márquez a lui aussi rapidement fait son entrée en scène, marquant son retour au guidon d'une MotoGP pour la première fois depuis le 5 octobre, date de l'accident dans lequel il s'est blessé à l'épaule, au départ du GP d'Indonésie. Lui qui anticipait récemment qu'il serait sans doute en forme pour cette reprise mais risquait de fatiguer au fil des jours, il est arrivé à sa pause de la mi-journée avec 29 tours au compteur.

 

En revanche, ces essais ont mal débuté pour Fabio Quartararo, victime d'une chute dans virage 5 du circuit dès la première heure et examiné au centre médical dans la foulée. Le contrôle effectué sur place s'est avéré rassurant. "Il va bien, il a juste mal", a confirmé Massimo Meregalli à notre reporter à Sepang. "Il n'a aucune fracture. Il est tombé dans un virage rapide, mais il va bien."

Autre souci dans le clan Yamaha : le pilote essayeur Andrea Dovizioso a dû s'arrêter en bord de piste dès le début de la journée, en proie à un problème technique sur sa M1. Puis, peu après midi, c'est Miller qui est tombé à son tour, au virage 9, mais sans grandes conséquences puisqu'il a pu ramener sa moto au stand.

Un quart d'heure plus tard, Moreira est tombé à son tour au virage 5 alors qu'il roulait en binôme avec son coéquipier, Johann Zarco.

L'activité s'est fortement réduite à la mi-journée jusqu'à la pause officielle décrétée à 13h heure locale, avec 33°C au thermomètre. Les essais reprendront bientôt et dureront jusqu'à 18h heure locale, soit 11h en France.

Test Sepang, Jour 1 - Classement à 13h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart Tours
1

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing 1'57"487 31
2

Italy L. Marini

 Honda HRC +0"358 30
3

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0"407 36
4 Australia J. Miller Pramac Yamaha +0"765 26
5

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0"826 35
6 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team +0"833 28
7

Spain J. Mir

 Honda HRC +0"880 27
8 France J. Zarco Honda LCR +1"084 26
9 Brazil D. Moreira LCR Team +1"195 26
10

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +1"283 29
11

Spain M. Márquez

 Ducati Team +1"287 29
12

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +1"380 24
13

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +1"391 35
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1"400 29
15 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1"421 29
16

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +1"608 33
17

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +1"757 37
18

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +2"052 32
19

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +2"101 43
20 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +2"399 8
21

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +2"860 31
22

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing +3"194 35

