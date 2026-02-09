Jorge Martín apte à faire son retour aux prochains tests

Après une année 2025 émaillée de plusieurs blessures, parfois très importantes, Jorge Martín a subi deux dernières opérations mi-décembre afin de faciliter son retour à une vie normale. Il restait en effet des séquelles à gommer sur sa clavicule droite et, surtout son scaphoïde de la main gauche au niveau duquel il a été touché au printemps dernier.

Ces interventions correctives ont poussé le champion du monde 2024 à manquer la reprise des essais, la semaine dernière. Bien que présent en Malaisie, c'est en spectateur qu'il a assisté au test de trois jours mené à Sepang. Il n'en demeurait pas moins optimiste, disant "[voir] enfin la lumière", c'est-à-dire la perspective d'un retour prochain à 100% de ses capacités physiques.

Le pilote Aprilia attendait une dernière visite médicale pour être assuré de pouvoir faire prochainement son retour en piste. Et ce contrôle, réalisé ce lundi, a apporté la conclusion qu'il attendait tant, puisque les médecins qu'il a consultés à Madrid lui ont donné leur feu vert.

Aprilia a confirmé la nouvelle dans une note adressée à la presse, et qui dit : "Jorge Martín s'est soumis aujourd'hui à une visite de contrôle au niveau de la main gauche et de la clavicule droite à l'hôpital Ruber International de Madrid. L'issue de la visite est positive et le pilote espagnol a reçu l'autorisation de se rendre à Buriram, en Thaïlande, la semaine prochaine, pour prendre part au test officiel MotoGP. Il devra néanmoins être examiné par la délégation médicale du championnat afin de recevoir le feu vert pour participer au test."

Jorge Martín a roulé samedi en Malaisie, mais uniquement pour l'événement de lancement de la saison. Photo de : Dorna

"Merci de tout cœur à mes médecins, Samuel Antuña, Raúl et Ignacio Roger de Oña pour leur excellent travail et leur implication. Je suis prêt à remonter sur une moto", a quant à lui écrit le pilote espagnol dans une story partagée sur ses réseaux sociaux.

Ces médecins qui l'ont pris en charge l'an dernier sont aussi ceux qui sont intervenus auprès de Marc Márquez à l'hôpital Ruber Internacional à partir de fin 2020, lorsqu'il avait fallu intervenir une troisième fois sur la fracture de l'humérus qui a mis sa carrière en péril.

Jorge Martín va désormais pouvoir reprendre la préparation de sa saison et se tourner plus sereinement vers les prochains rendez-vous du calendrier. Sous réserve du contrôle médical obligatoire du championnat, il participera donc aux derniers essais hivernaux qui auront lieu les 21 et 22 février à Buriram, puis pourra s'aligner au départ du GP de Thaïlande qui lancera le championnat sur ce même circuit une semaine plus tard.

Également absent du test de Sepang, Fermín Aldeguer continue pour sa part de soigner sa jambe fracturée à l'entraînement, début janvier. L'équipe Gresini estime "assez certain" qu'il sera présent au Brésil pour le deuxième Grand Prix de la saison, prévu du 20 au 22 mars, sans exclure pour le moment qu'il puisse revenir dès la Thaïlande.

Quant à Fabio Quartararo, Yamaha a d'ores et déjà assuré qu'il ferait son retour à Buriram pour les prochains tests, après la fracture du majeur de la main droite qui l'a obligé à manquer les deux derniers jours d'essais à Sepang, la semaine dernière.