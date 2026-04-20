Dall'Igna pense déjà "plus au test de lundi" qu'à la course de Jerez

Malgré la singularité des trois premiers Grands Prix et l'approche d'une saison européenne attendue comme étant plus stable, personne chez Ducati ne nie que le début de championnat ne s'est pas déroulé comme espéré.

Sans aller jusqu'à juger la situation alarmante, Borgo Panigale reconnaît la supériorité d'Aprilia, invaincue lors des courses principales cette année, et même depuis la fin de la saison passée. Les Ducati ont seulement récolté deux pole positions et une victoire en course sprint, ainsi que quelques places d'honneur. Par deux fois, le podium leur a même échappé, ce qui aurait paru totalement improbable il y a encore quelques mois et dessine aujourd'hui une réalité nouvelle.

Trois manches n'actent cependant pas une saison entière, et les responsables du programme Ducati se disent à l'œuvre pour inverser la tendance. Interviewé ce week-end par la chaîne italienne Sky Sport, Gigi Dall'Igna fixe un objectif clair pour la saison européenne qui débutera cette semaine à Jerez.

"Je m'attends à améliorer la situation actuelle", prévient-il. "Nous devons clairement réaliser sur la moto des interventions visant à essayer de l'améliorer, des interventions qui portent sur le set-up."

Une échéance en particulier centralise l'attention : le test qui sera mené à Jerez au lendemain du prochain Grand Prix, le 27 avril. Il s'agit de la première journée de ce type, ouverte à tous, à être organisée depuis le coup d'envoi du championnat et elle doit permettre de rectifier certaines choses grâce à l'arrivée possible de quelques nouvelles pièces et au travail qui pourra être réalisé en profondeur sur les réglages des motos.

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"Jerez sera important en particulier car il y a le test du lundi, où nous aurons la possibilité de faire des essais sans les restrictions que nous impose le règlement. Jerez va donc être une étape essentielle", insiste Dall'Igna.

De là à savoir si Jerez pourrait marquer le retour de Ducati à la victoire, c'est un pari auquel le directeur général de Ducati Corse ne se hasarde pas : "Je ne fais jamais de prévisions. Je sais que je dois arriver sur place et faire du mieux possible."

"Plus qu'à la course, je pense déjà au test de lundi", répète néanmoins le patron italien, "où nous aurons la possibilité de trouver des solutions et de définir une voie claire."

Une réaction attendue de la part de Márquez et Bagnaia

Si l'aspect technique est logiquement au cœur de la réflexion de Gigi Dall'Igna pour tenter d'inverser la tendance actuelle, la condition physique de Marc Márquez pèse elle aussi et le patron de Borgo Panigale en a bien conscience. Il espère néanmoins que le mois de pause observé depuis le dernier Grand Prix en date aura aidé son pilote à aller mieux.

Les pilotes Ducati parviendront-ils à réagir sur la saison européenne ? Photo de : David Buono / Icon Sportswire via Getty Images

"Je crois qu'il récupère bien. Il sort d'une blessure importante, qui lui a fait manquer les cinq dernières courses de la saison passée. Quand on commence un championnat après un tel parcours, il faut plus de temps pour tout mettre en place. Mais c'est un champion, un des plus grands que la course moto ait connus, et je suis confiant quant au fait qu'il parviendra à faire ce qu'il faut."

Face à la situation actuelle de Marc Márquez, c'est Fabio Di Giannantonio qui a pris le leadership du groupe Ducati à ce stade, avec à son actif deux podiums, l'un en course longue et l'autre en sprint. Álex Márquez, vice-champion du monde en titre, a en revanche plus de mal avec la Ducati de 2026.

La situation de Pecco Bagnaia pourrait paraître similaire à celle de l'Espagnol, cependant Gigi Dall'Igna perçoit une différence notable : "Franchement, je le trouve bien. Il ne faut pas oublier qu'il a perdu un sprint dans le dernier tour après l'avoir dominé. Je le trouve bien, à la fois d'un point de vue mental et physique. J'espère qu'il va réussir à exprimer tout son talent."

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