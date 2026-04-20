Viñales absent pour Jerez, Tech3 n'a pas de remplaçant

Opéré fin mars pour ôter une vis instable dans son épaule gauche, conséquence d'une blessure qu'il traîne depuis l'été dernier, Maverick Viñales doit pour le moment rester au repos. Si la pause causée par la Guerre d'Iran depuis un mois lui a été bénéfique, elle n'a pas suffi à le faire pleinement récupérer et le pilote Tech3 ne sera donc pas en mesure de disputer le GP d'Espagne, cette semaine.

KTM et l'équipe française annoncent ce lundi que Viñales est à nouveau forfait, et qu'il vise désormais un retour à la compétition au GP de France, qui aura lieu du 8 au 10 mai. Il avait précédemment renoncé au GP des Amériques après les premiers essais, souffrant trop de l'épaule pour continuer.

"C'est évidemment décevant pour moi de ne pas courir à Jerez cette semaine", regrette le pilote espagnol. "C'est une épreuve très importante pour moi et la première de mes courses à domicile cette saison."

"Je connais assez bien mon corps et la priorité pour le moment est de bien récupérer et de m'assurer que je puisse revenir dans les meilleures conditions possibles pour le reste de la saison. Tout va dans la bonne direction et l'objectif est d'être prêt pour Le Mans."

"Le plus important pour nous, c'est que Maverick se remette", assure Nicolas Goyon, team manager de Tech3. "La pause dans le calendrier lui a permis de bénéficier d'un temps précieux pour se concentrer sur sa récupération, et nous espérons que cela signifiera qu'il ne manquera qu'une course. Il vise de faire son retour en piste pour Le Mans, ce qui est très positif."

Pol Espargaró blessé et indisponible

KTM a initialement souhaité mobiliser son pilote essayeur Pol Espargaró pour remplacer Maverick Viñales à Jerez. Néanmoins, ce dernier s'est lui aussi blessé, à la main, ces derniers jours et ne peut donc assurer l'intérim.

Contre toute attente, et alors que "plusieurs solutions alternatives ont été explorées", indique le constructeur, aucun remplaçant n'a pu être trouvé. Par conséquent, décision a été prise de n'aligner qu'une seule moto, d'un commun accord entre KTM et Tech3. Enea Bastianini sera le seul à représenter les couleurs de l'équipe cette semaine, avant que Maverick Viñales tente un retour au Mans dans deux semaines.

Rappelons que le règlement impose aux équipes de "faire tout leur possible pour présenter un remplaçant qualifié […] dans les dix jours suivant un forfait", ce que la formation de Günther Steiner assure donc avoir fait, en vain, sans préciser si Dani Pedrosa, autre pilote essayeur de KTM, avait été envisagé.

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"N'aligner qu'une seule moto n'est jamais une décision facile, mais dans ce cas précis, c'est le bon choix. Il faut laisser à Maverick le temps et l'espace nécessaires pour se rétablir complètement, et malheureusement, la blessure de Pol a éliminé l'option de remplacement qui était la plus naturelle", regrette Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports, défendant une décision justifiée par le bon sens et "la vision d'ensemble du projet".

"Ce n'est pas le genre de situations que je souhaite vivre, mais elles se produisent malgré tout", ajoute pour sa part Günther Steiner, PDG de l'équipe française. "Il y a évidemment un peu d'ironie là-dedans, mais la réalité c'est que ce n'est pas ainsi que nous envisagions d'arriver à Jerez."

"D'abord, Maverick est convalescent, puis Pol se blesse à la main, et soudain, nos plans changent très vite. Nous avons étudié les alternatives, mais nous devons aussi prendre des décisions judicieuses, adaptées à l'équipe et au projet global", justifie également le patron italien.