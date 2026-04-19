Que restera-t-il du duo Bagnaia-Márquez ?

Bientôt, leur duo sera rompu : Pecco Bagnaia est attendu chez Aprilia la saison prochaine, alors que Marc Márquez restera en poste chez Ducati où le rejoindra un nouveau coéquipier, aussi ambitieux que jeune.

On ignore l'effet que ce changement aura sur le nonuple champion du monde. Jusqu'ici, c'est Bagnaia qui s'est trouvé dans une situation délicate lorsque son voisin de stand a changé. Jusqu'alors leader du constructeur, il a vu arriver à ses côtés le pilote le plus capé du MotoGP actuel, dont le transfert était un événement.

Très vite, Márquez s'est adapté à cet environnement qui lui était pourtant étranger, et c'est avec une grande aisance qu'il a pris les rênes du championnat alors que Bagnaia connaissait un effondrement inattendu. Il s'est alors beaucoup dit et écrit sur la part de mental dans cette perte de vitesse de l'Italien, bien qu'il ait réussi à retrouver ponctuellement sa hargne, comme s'il n'avait rien perdu de son talent pur.

Valentino Rossi, mentor de l'un et ennemi juré de l'autre, a lui-même mentionné l'aspect psychologique ayant pu peser dans cette saison 2025 si décevante de Pecco Bagnaia aux côtés de Marc Márquez. Il l'a fait de façon notable lors du dîner du Hall of Fame organisé à Rimini, l'an dernier, dont un extrait a été rendu public récemment.

On y voit le pilote au numéro 46 questionné par Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo sur l'influence de la moto et des pneus dans le manque de confiance soudain subi par Bagnaia. "Márquez arrive, il est rapide à ce point-là, et je pense que psychologiquement, ça n'est pas facile", a-t-il alors suggéré, obtenant l'assentiment de Giacomo Agostini, qui a ajouté : "Je pense que c'est dans la tête. Il s'est un peu démoralisé, il n'a pas le moral. La tête, ça fait tout."

Je n'ai pas pâti du fait que Marc soit là, mais du fait de ne pas pouvoir exprimer mon potentiel.

Le principal concerné, lui, a toujours nié avoir été affaibli mentalement malgré les grandes difficultés qu'il a traversées la saison dernière. Et même si Rossi en personne a ainsi laissé entendre qu'il pouvait avoir pâti de l'arrivée de Márquez dans le stand, le Turinois l'a encore exclu récemment.

"Marc est arrivé et il a dominé, on ne peut pas dire le contraire", a expliqué Bagnaia le mois dernier dans une interview pour GPOne. "Moi, je n'ai pas réussi à piloter une moto qui avait changé par rapport à l'année d'avant, où elle était parfaite. J'étais en très grande difficulté. Je n'ai pas pâti du fait que Marc soit là, mais du fait de ne pas pouvoir exprimer mon potentiel."

Une cohabitation que Bagnaia a voulue stimulante

L'arrivée de Márquez à ses côtés, Bagnaia s'y attendait et il a voulu l'aborder d'une façon constructive. "J'ai voulu le vivre comme une stimulation", expliquait-il le mois dernier dans le podcast The BSMT by Gianluca Gazzoli. "C'est Marc Márquez, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Il y a lui et Valentino. Alors on ne peut qu'apprendre aux côtés d'un pilote comme lui. Et puis, il a traversé des années difficiles et a voulu se remettre en jeu, donc à mon avis ça ne peut qu'être stimulant. J'ai essayé de le vivre comme ça."

Depuis qu'ils font équipe, Marc Márquez compte 11 victoires et Pecco Bagnaia deux. Photo de : Ducati Corse

Ce qui a pu être éprouvant pour Bagnaia cependant, c'est le gouffre qui s'est créé entre eux en termes de performances, lui-même ne retrouvant plus la stabilité de la Ducati au freinage sur laquelle il avait bâti sa grande force les saisons précédentes. À l'inverse, un Márquez récemment arrivé a très vite trouvé ses marques et su exprimer son pilotage sur la moto italienne.

"Márquez est un pilote qui a très souvent su s'adapter", a-t-il rappelé. "Il est très fort. Il a un type de pilotage qui fait qu'il arrive à mieux faire fonctionner une moto qui pousse au freinage. Il est évident que la GP25 a dominé avec lui, il a gagné pratiquement tout quand il était là : 11 courses, 14 sprints."

"Il a dominé et il gagné [le titre] avec cinq courses d'avance, alors il a fait la différence. J'étais en très grande difficulté et, lui, il gagnait tout donc c'était dur."

Fans et haters, le bagage de l'Academy de Rossi

Il est également indiscutable qu'associer Marc Márquez à un élève de Valentino Rossi pourrait sembler incongru. Pecco Bagnaia porte son affiliation à la VR46 Riders Academy comme un bagage, perçu comme étant plutôt encombrant face à l'Espagnol.

"Quand on est à l'Academy, on a avec soi les très grands fans de Vale et ses très rares haters. C'est comme ça, c'est normal. Évidemment, les haters [paraissent] beaucoup plus nombreux parce que si on regarde les commentaires, on ne remarque même pas ceux qui sont positifs", a observé le Turinois, qui évoluait déjà dans l'entourage de Rossi lors du fameux clash de 2015.

Valentino Rossi fêtant le titre 2023 de Pecco Bagnaia Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"J'ai sûrement traîné ce qui s'était passé en 2015, mais ça n'est pas juste parce qu'au final, je suis un autre pilote et je fais les choses à ma façon", a ajouté Bagnaia, bien qu'il estime que Márquez n'ait sans doute pas été indifférent à qui il était. "Je suis de l'Academy et lui s'est disputé avec Vale, alors oui", a-t-il concédé.

"Je n'ai jamais eu de soucis avec mon coéquipier, j'ai toujours été très cool avec tout le monde", a-t-il néanmoins ajouté. "Au final, Marc est une personne intelligente, il s'est immédiatement adapté, on s'est tout de suite bien entendu. On a très souvent échangé sur différentes situations et solutions au niveau technique et la cohabitation est bonne."

Il ne fallait pas compter sur Pecco Bagnaia pour alimenter le moindre clash avec son coéquipier et, effectivement, la cohabitation aura été bonne, dans une atmosphère demeurée sereine. Il restera donc essentiellement un parallèle désavantageux pour l'Italien en termes de résultats, qui va certainement au-delà de la simple mise en regard du niveau de l'un et de l'autre.

La moto a changé, ne serait-ce que subtilement, ce que la versatilité des autres pilotes du groupe depuis l'an dernier a elle aussi attesté, bien qu'ils aient été moins sous le feu des projecteurs. Bagnaia quittera les Rouges avec deux titres en poche - sauf à réussir à créer l'exploit cette année - et la certitude d'avoir fait ce qu'il avait à faire, en dépit de ce qui ressemblera à un échec face à Marc Márquez.