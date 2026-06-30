Yamaha officialise le départ de Fabio Quartararo et d'Álex Rins

Le divorce entre Yamaha et ses pilotes d'usine est désormais acté. Cinq mois après la révélation par Motorsport.com du départ retentissant de Fabio Quartararo pour Honda, la confirmation est tombée ce mardi, avec l'officialisation par le constructeur de la séparation en fin de saison avec le champion du monde 2021.

Son coéquipier Álex Rins est également concerné, lui qui ne cachait pas ces derniers mois n'avoir reçu aucune offre de la part de son employeur pour poursuivre leur relation. On sait que le marché des transferts qui s'est joué en coulisses mène à un duo qui sera formé par Jorge Martín et Ai Ogura chez Yamaha l'an prochain.

"Fabio et Álex ont tous deux joué un rôle important dans le projet MotoGP de Yamaha, et nous leur sommes très reconnaissants pour leurs efforts, leur dévouement et leur collaboration au fil des années", déclare Paolo Pavesio, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing.

La fin d'une relation tumultueuse avec Quartararo

Fabio Quartararo va ainsi quitter le constructeur avec lequel il a fait tout son parcours en MotoGP jusqu'à présent. Yamaha a misé sur le natif de Nice en 2019, en le plaçant dans son équipe satellite malgré un passage en Moto3 et en Moto2 en-dessous des attentes qui avaient été placées en lui.

Dans la catégorie reine, Quartararo a très vite rassuré, avec une première pole à son quatrième Grand Prix et un premier podium au septième. En 2020, il est devenu le premier Français vainqueur dans l'ère MotoGP.

L'année suivante, alors qu'il rejoignait l'équipe officielle, Quartararo a atteint le sommet en devenant champion du monde. La saison 2022 l'a encore vu jouer le titre, cependant c'est aussi là que Yamaha a commencé à sombrer dans la hiérarchie.

Quartararo n'a plus gagné la moindre course après le GP d'Allemagne 2022 et l'année suivante, il n'a pu prendre que la dixième place du championnat sur une machine avec laquelle jouer la victoire n'était même plus imaginable.

Au printemps 2024, il s'est malgré tout laissé séduire par la promesse de Yamaha de fournir les efforts nécessaires pour retrouver le sommet. Entre recrutements, restructurations et lancement d'un nouveau projet de V4, les investissements ont été nombreux mais sans se concrétiser en résultats pour le moment.

Deux ans plus tard, Quartararo a donc décidé de dire stop. Son choix a été fait l'hiver dernier, avant même de pouvoir se forger un avis définitif sur le V4 de Yamaha. Comme l'avait révélé Motorsport.com en janvier, il a décidé de se lancer dans un nouveau projet en acceptant l'offre de Honda, information qui devrait bientôt être officielle.

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"Le parcours de Fabio chez Yamaha s'étend sur huit ans, au cours desquels nous avons partagé à la fois de grands succès et des moments difficiles", admet Paolo Pavesio. "Ensemble, nous avons évolué, célébré des victoires qui ont marqué notre histoire et relevé des défis qui nous ont rendus plus forts. Au-delà des résultats, c'est ce parcours qui définit notre relation, et au final, Fabio restera à jamais l'une des véritables légendes de Yamaha MotoGP."

En rejoignant l'autre constructeur japonais du plateau, Quartararo inflige en tout cas un camouflet à Yamaha, d'autant que la comparaison entre les deux marques est douloureuse. Honda a connu une dégringolade similaire à celle de sa rivale dans la hiérarchie mais a petit à petit recollé au milieu de plateau l'an passé, avec un regain de forme qui paraît encore loin pour Yamaha.

Rins dans une impasse

Álex Rins, 30 ans, pourrait ne plus avoir de place en MotoGP en 2027. Photo de : Amphol Thongmueangluang / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Álex Rins est quant à lui arrivé chez Yamaha en provenance de l'équipe satellite Honda avec laquelle il avait connu une saison 2023 très compliquée. Celui qui avait montré sa capacité à gagner malgré tout avec la RC213V après avoir précédemment brillé avec Suzuki, dont il a été l'un des fers de lance pendant six ans avant le retrait inattendu de la marque, s'est finalement effondré avec la marque d'Iwata.

Comme son coéquipier, il a affiché une frustration grandissante au fil du temps, bloqué par une moto ne lui permettant plus qu'à de très rares occasions de figurer parmi les dix premiers.

Yamaha souligne son implication dans le développement, mais force est de constater qu'au bout de trois ans, le pilote espagnol se trouve dans une impasse. Il fait partie des acteurs expérimentés du championnat qui devraient ne plus avoir de place sur la grille la saison prochaine.

"Depuis qu'il a rejoint Yamaha en 2024, Álex a apporté une expérience précieuse, une vision pertinente et un engagement sans faille, jouant un rôle important dans le développement du projet YZR-M1", souligne sobrement Paolo Pavesio à son sujet.

Et le patron du programme Yamaha d'ajouter : "Même s'il n'est jamais facile de se dire au revoir après tant d'années passées ensemble, nous restons pleinement concentrés sur notre travail d'équipe afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles jusqu'à la fin de la saison."