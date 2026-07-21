C'est désormais officiel : Fabio Quartararo rejoindra Honda en 2027

Après l'annonce il y a trois semaines de son départ de Yamaha, l'union entre Fabio Quartararo et Honda est enfin officielle. Le constructeur a confirmé la nouvelle ce mardi matin, dans la foulée d'une autre officialisation, celle du recrutement du jeune David Alonso en provenance du Moto2.

Contrairement à ce qui a été fait pour Alonso, des précisions sont données quant à la durée de l'accord et à l'équipe qu'intégrera le Français. "Honda Racing Corporation (HRC) est heureux d'annoncer le recrutement de Fabio Quartararo pour les saison 2027 et 2028 du championnat du monde MotoGP. Quartararo courra pour l'équipe d'usine Honda HRC alors que début l'ère des 850cc en MotoGP, en 2027", indique en effet un communiqué de presse.

Il s'agira du premier changement de constructeur de Quartararo depuis qu'il a rejoint la catégorie MotoGP, en 2019. La fin d'un cycle qui coïncide en effet avec l'entrée dans la nouvelle ère réglementaire du championnat et ouvre de toutes nouvelles perspectives pour le pilote comme pour la marque.

Motorsport.com avait révélé le transfert de Quartararo dès le mois de janvier, mais les négociations entre les constructeurs et le championnat ont traîné, repoussant cette officialisation et tant d'autres alors que la grille se mettait en place en coulisses. Les tractations entre le MotoGP et ses acteurs ayant abouti, les annonces s'enchaînent depuis quelques semaines.

Ducati a ouvert le bal il y a un mois, en officialisant la prolongation de Marc Márquez et l'arrivée de Pedro Acosta, ainsi que le départ de Pecco Bagnaia qui a dans la foulée été confirmé chez Aprilia. Yamaha a suivi en officialisant les départs de Fabio Quartararo et d'Álex Rins, puis le recrutement de Jorge Martín et d'Ai Ogura.

La voie était ainsi libre pour que Honda confirme le recrutement du champion du monde 2021. Il fallait néanmoins se plier aussi au calendrier toujours assez singulier des dirigeants de la marque, et c'est donc en pleine trêve du MotoGP que ce secret de Polichinelle a enfin pu être révélé.

Un tout nouveau projet pour se relancer

Après avoir uniquement connu la Yamaha en MotoGP, Quartararo va donc se lancer dans un projet totalement différent avec Honda ces deux prochaines saisons. Les deux marques japonaises, habituées à dominer la catégorie pendant de longues années, ont vu leurs rivales européennes les déborder au début de la décennie. Yamaha et Honda se sont depuis battues pour ne pas être la dernière marque du plateau.

Mais alors que la M1 reste distancée cette année, un changement d'architecture moteur n'ayant fait qu'augmenter l'écart, Honda a amorcé un rebond plus net depuis l'an passé. Cette évolution positive et le projet qui lui a été présenté ont ainsi convaincu Quartararo de changer d'air et de passer à la concurrence directe, en quittant l'équipe officielle d'une des deux marques japonaises pour l'autre. Une situation très rare dans l'ère MotoGP : depuis 2002, le seul pilote à l'avoir fait a été Valentino Rossi, dans le sens inverse lors de son retentissant passage de Honda à Yamaha en 2004.

L'identité du coéquipier de Fabio Quartararo pour la saison 2027 n'est pas encore connue. Joan Mir et Luca Marini sont sur le départ, le premier ayant été annoncé chez Gresini et le second traitant actuellement avec Tech3. Honda a annoncé ce matin l'arrivée en MotoGP de David Alonso, actuellement quatrième du Moto2, mais sans préciser s'il intégrerait l'équipe d'usine ou le team LCR. S'il devait être placé chez LCR, c'est Diogo Moreira qui serait promu aux côtés de Quartararo.

D'après nos informations, le Niçois connaît en revanche le nom de son futur chef mécanicien. C'est l'expérimenté Cristhian Pupulin qui l'accompagnera dans sa découverte de la RC214V, la future MotoGP de 850cc développée par la marque à l'aile dorée. Après 20 ans chez Ducati puis un passage chez KTM, cet ingénieur italien officie chez Honda depuis deux ans, aux côtés de Luca Marini.