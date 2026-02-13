Zarco ne s'attendait pas à l'intérêt de Quartararo pour Honda

Les deux Français du plateau ont de fortes chances de tous les deux piloter une Honda l'an prochain. Johann Zarco est déjà sous contrat avec LCR, dont la prolongation avec le constructeur apparaît comme une évidence, et Motorsport.com a révélé le mois dernier que Fabio Quartararo allait rejoindre l'équipe officielle en 2027.

"On ne sait pas si c'est fait", a tempéré Zarco, interrogé par la chaîne YouTube Fastlane TV, préférant attendre une annonce officielle : "Je ne sais pas. Des fois, on a des surprises."

Zarco est en tout cas surpris par l'intérêt de Quartararo pour Honda. Le champion du monde 2021 sort de plusieurs saisons difficiles avec Yamaha, l'autre marque japonaise du plateau, et le constructeur à l'aile dorée a traversé des difficultés comparables, parfois attribuées à une méthodologie japonaise, moins aventureuse que celle des constructeurs européens.

"Je n'aurais pas cru qu'il soit peut-être intéressé par une autre marque japonaise", a reconnu Zarco. "Je me dis que si Fabio veut du changement, il faut qu'il aille sur une marque européenne, parce qu'il a tellement fait chez Yamaha…. C'est vrai que Honda, c'est, disons, cette mentalité japonaise, mais ce n'est pas la même moto, donc je trouve ça bien."

"Il y a moyen de faire kiffer la France !"

Johann Zarco et Fabio Quartararo devraient piloter la même moto en 2027. Photo de: Marc Fleury

Honda est surtout sur une trajectoire positive depuis l'an passé, avec des progrès constants, alors que Yamaha est aujourd'hui dans une situation plus délicate. La firme d'Iwata a abandonné son quatre cylindres en ligne pour un V4, qui nécessitera un important travail de développement avant de livrer tout son potentiel, et dont les essais se sont faits dans la douleur à Sepang.

Zarco est en tout cas convaincu que la Honda pourrait permettre à Quartararo de retrouver le premier plan, surtout avec des cartes rebattues par le nouveau règlement du MotoGP : "Je pense que Fabio, c'est un top pilote et s'il monte sur la Honda, je pense qu'il roulera très fort. Du coup, ça serait un bon exemple à avoir. Et il y a moyen de faire kiffer la France !"

"La moto, à mon avis, elle peut être aussi très bonne en 2027 puisque tout est nouveau, et avec tout le travail qu'on a fait là, on prend des infos qui peuvent nous aider pour 2027, même si le projet est nouveau. On ne sait pas quelle moto sera la meilleure. Avec un peu de chance, c'est la Honda donc ça peut être bien cool."