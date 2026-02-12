Passer au contenu principal

MotoGP Test de Sepang

Zarco en progrès sur la Honda : "J'ai besoin de mes propres réglages"

Johann Zarco ne peut pas faire fonctionner la Honda comme Joan Mir et Luca Marini mais il s'est montré "plus positif" à la fin du test de Sepang, grâce à des réglages plus adaptés. Il devra poursuivre ce travail lors du test de Buriram.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de: LCR Honda MotoGP Team

L'année a débuté comme la précédente s'était terminée pour Johann Zarco au test de Sepang. Le Français a une nouvelle fois constaté les progrès de la Honda, mais aussi ses difficultés à trouver de bons repères à son guidon, alors que Joan Mir et Luca Marini étaient enthousiastes dans l'équipe officielle.

Le Français a néanmoins quitté la Malaisie "sur une note positive", après avoir trouvé une direction encouragante. "Les sensations n'ont fait que s'améliorer", a expliqué Zarco. "Après les débuts le premier et le deuxième jour, j'avais un peu de mal."

"La moto ne fonctionnait pas vraiment, même si on sent qu'il y a un bon potentiel sur la moto pour être rapide, et des commentaires très positifs de Mir et Marini. Je ne pouvais pas vraiment être aussi positif qu'eux mais à la fin du deuxième jour et [le jeudi], j'ai pu être un peu plus positif et constant. C'était vraiment bon."

Pendant le test de Sepang, Zarco a parfois donné l'impression de se battre avec la Honda : "C'était difficile parce que le chrono ne venait pas, donc je forçais plus. Je sens que maintenant, le chrono vient. Quand on sait que l'on a la vitesse, on peut contrôler sa force sur la moto. C'est la plus grosse différence."

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco sent une évolution positive avec la Honda.

Photo de: LCR Honda MotoGP Team

Le déclic est apparu à la fin du test, en trouvant une configuration plus en phase avec les attentes de Zarco, différentes de celles de Mir et Marini, qui sont plus grands que lui et engendrent des forces différentes sur la moto.

"C'est venu des réglages", a expliqué Zarco. "J'ai besoin de mes propres réglages parce qu'on ne peut clairement pas copier ce que font les autres, même s'ils sont très positifs, parce que nos morphologies sont très différentes."

"On voit que l'endroit où on met son poids sur la moto fait une grosse différence. C'est pour ça qu'on doit comprendre comment adapter aussi la moto à moi."

Zarco en quête du "bon équilibre" au test de Buriram

Malgré cette conclusion positive, Zarco sait qu'il est encore loin d'avoir une Honda parfaitement adaptée à ses besoins : "On a eu beaucoup de travail pendant ces trois jours, on n'a pas vraiment pu travailler sur beaucoup de détails parce que je ne me sens pas encore prêt à travailler sur les petits détails qui peuvent faire une grosse différence. La base est bonne mais il faut un peu l'améliorer pour se sentir encore mieux."

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco doit encore travailler sur ses sensations.

Photo de: LCR Honda MotoGP Team

Johann Zarco se prépare à un travail au long cours avec la Honda, afin d'avoir une base de réglages efficace sur tous les circuits, et qui lui permettra de réellement tirer profit des améliorations apportées à la machine japonaise. Il cherchera à améliorer ses sensations lors du test de Buriram.

"Je pense que la moto a très bien progressé mais il faut encore trouver ce bon équilibre. Une moto de course est très sensible et ce n'est pas facile d'avoir le bon équilibre. Une fois qu'on l'a, on prend beaucoup de plaisir. L'objectif de Buriram sera de le trouver."

"On a peut-être encore du mal avec la dégradation du pneu – tout le monde a une usure du pneu ici en Malaisie – mais me concernant, quand le pneu commence à s'user, c'est de plus en plus dur de contrôler la moto et ça empire à chaque tour. C'était mon point faible pendant la course l'an dernier. Je sens encore que je n'ai pas suffisamment amélioré ce point."

"On verra comment se passera Buriram, avec des pneus différents, mais on aura peut-être un peu le même comportement. Il faudra voir mais c'est un élément sur lequel je vais devoir trouver une solution pendant la saison."

Lire aussi :

