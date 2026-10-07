Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Dall'Igna atteint 100 victoires avec Ducati : "La plus importante est la première"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Dall'Igna atteint 100 victoires avec Ducati : "La plus importante est la première"

Verstappen favorable à un système de dépassement type IndyCar en F1

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Verstappen favorable à un système de dépassement type IndyCar en F1

Comment la victoire de Toyota à Fuji a été aidée par un photographe

WEC
WEC
6 Heures de Fuji
Comment la victoire de Toyota à Fuji a été aidée par un photographe

Les leçons que Raúl Fernández a appliquées avec succès à Motegi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Les leçons que Raúl Fernández a appliquées avec succès à Motegi

Fernando Alonso participera au Dakar avec Aston Martin

Dakar
Dakar
Fernando Alonso participera au Dakar avec Aston Martin

Le MotoGP confirme l'introduction de qualifs sprint

MotoGP
MotoGP
Le MotoGP confirme l'introduction de qualifs sprint

Selon Tardozzi, "perdre 10 ou 12 points" en Indonésie serait acceptable pour Ducati

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Selon Tardozzi, "perdre 10 ou 12 points" en Indonésie serait acceptable pour Ducati

Mercedes confirme la pénalité de Russell sur la grille à Singapour

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Mercedes confirme la pénalité de Russell sur la grille à Singapour
Actualités
MotoGP GP du Japon

Dall'Igna atteint 100 victoires avec Ducati : "La plus importante est la première"

La victoire de Marc Márquez au Japon est la 100e de Gigi Dall'Igna depuis qu'il est directeur général de Ducati Corse. Pour l'occasion, l'ingénieur italien s'est livré sur les meilleurs moments qu'il a connus à Borgo Panigale.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publié:
Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La victoire de Marc Marquez au Grand Prix du Japon aura toujours une saveur particulière pour Gigi Dall'Igna. Il s'agissait en effet de la 100e victoire en MotoGP de l'ingénieur italien depuis qu'il a pris ses fonctions de directeur général de Ducati Corse en 2014.

Il lui a fallu pas moins de deux ans et demi avant de célébrer une première victoire, avec Andrea Iannone en 2016. Cependant, par la suite, son parcours s'est progressivement transformé en une série de succès, avec six titres constructeurs et quatre titres pilotes remportés entre 2020 et 2025.

Pour célébrer sa 100e victoire, Dall'Igna s'est entretenu avec les journalistes après la course de Motegi et ses souvenirs l'ont ramené à cet après-midi d'été au Red Bull Ring, où l'on pourrait dire que tout a en quelque sorte commencé.

"Je suis bien sûr fier du travail accompli par tous les collaborateurs de Ducati ces dernières années. Je suis bien sûr heureux et fier, mais 100, c'est un beau chiffre, qui signifie aussi que je suis vieux ! [rires] C'est le revers de la médaille, mais quoi qu'il en soit, la première victoire avec Iannone en Autriche a sans aucun doute été la plus importante et je m'en souviens avec beaucoup d'affection", a déclaré Dall'Igna aux journalistes présents au Japon, dont ceux de Motorsport.com.

Winner Andrea Iannone, Ducati Team and second place Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Iannone, victorieux du GP d'Autriche 2016 devant Andrea Dovizioso

Photo de : Toni Börner

Selon Gigi Dall'Igna, le savoir-faire acquis au fil des années a été la clé pour s'engager sur cette voie victorieuse, mais aussi pour se fixer comme objectif de continuer sur cette lancée à l'avenir.

"Je pense que le plus important, c'est le bagage de connaissances que nous avons acquis ces dernières années. Nous progressons pas à pas, et venir ici a donc constitué une étape fondamentale."

"Et, une fois encore, je pense que c'est important pour la marque, bien sûr, mais aussi pour les personnes impliquées dans le projet, car je crois que nous sommes désormais vraiment forts. Même dans l'éventualité d'un changement de règles, je pense que, grâce aux connaissances que nous avons acquises, nous pourrons envisager l'avenir avec optimisme."

Lorsqu'on lui a ensuite demandé s'il y avait une moto en particulier à laquelle il se sentait attaché, Gigi Dall'Igna n'a pas hésité longtemps : "Honnêtement, la moto de 2015 a été la plus importante, car c'est avec elle que nous avons franchi un véritable cap."

"Et cela n'a pas été facile : à l'époque, la pression était forte, et je pense donc que cette moto me tient plus à cœur que toutes les autres. Même si celle de ma première victoire en championnat, avec mon premier titre pilotes [en 2022, ndlr], représente évidemment une autre moto importante pour moi."

Ducati Desmosedici GP15

La Ducati Desmosedici GP15

Photo : Ducati Corse

En course, cependant, il est toujours plus important de se tourner vers l'avenir que vers le passé, et l'année prochaine verra une véritable révolution, avec l'introduction de moteurs de 850cc, la réduction de l'aérodynamique et l'interdiction des correcteurs d'assiette. Alors que Ducati s'est fixé pour objectif de rester à l'avant-garde, Dall'Igna a fait le point sur le développement du nouveau prototype.

"Ce n'est pas encore tout à fait terminé, car je pense que nous aurons des essais importants à effectuer le mois prochain, mais nous sommes évidemment presque à la fin de la première phase de développement de la moto."

"Je suis assez satisfait. Honnêtement, nous avons des pilotes vraiment talentueux qui ont développé la moto avec nous, Michele [Pirro] et Nicolò [Bulega] ont évidemment fait un excellent travail cette année, je suis donc assez curieux de voir ce qui se passera à Valence après la course", a-t-il expliqué, faisant référence au test collectif du 1er décembre.

L'ère des 1 000cc prendra donc fin dans six Grands Prix, mais elle restera un chapitre des plus heureux de l'histoire de la marque italienne. Peut-être même presque inimitable, selon Gigi Dall'Igna : "Ce sera certainement l'âge d'or pour nous, car nous obtenons d'excellents résultats et je pense qu'il sera vraiment difficile de faire mieux que cela."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Les leçons que Raúl Fernández a appliquées avec succès à Motegi

Meilleurs commentaires
Plus de
Matteo Nugnes

Bastianini dans la lutte pour le podium : "J'espère que ce n'est pas un hasard"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Bastianini dans la lutte pour le podium : "J'espère que ce n'est pas un hasard"

Di Giannantonio en grande difficulté : "Une sorte de couteau planté dans les côtes"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Di Giannantonio en grande difficulté : "Une sorte de couteau planté dans les côtes"

Bezzecchi voit Martín et Márquez s'échapper : "Il faut essayer de s'accrocher"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Bezzecchi voit Martín et Márquez s'échapper : "Il faut essayer de s'accrocher"
Plus de
Ducati Team

Selon Tardozzi, "perdre 10 ou 12 points" en Indonésie serait acceptable pour Ducati

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Selon Tardozzi, "perdre 10 ou 12 points" en Indonésie serait acceptable pour Ducati

Pourquoi Marc Márquez est-il devenu si sérieux ?

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Pourquoi Marc Márquez est-il devenu si sérieux ?

Jorge Martín désarmé face à Márquez : "Il était impossible de le battre"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Jorge Martín désarmé face à Márquez : "Il était impossible de le battre"

Dernières actus

Dall'Igna atteint 100 victoires avec Ducati : "La plus importante est la première"

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Dall'Igna atteint 100 victoires avec Ducati : "La plus importante est la première"

Verstappen favorable à un système de dépassement type IndyCar en F1

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Bahreïn
Verstappen favorable à un système de dépassement type IndyCar en F1

Comment la victoire de Toyota à Fuji a été aidée par un photographe

WEC
WEC WEC
6 Heures de Fuji
Comment la victoire de Toyota à Fuji a été aidée par un photographe

Les leçons que Raúl Fernández a appliquées avec succès à Motegi

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Les leçons que Raúl Fernández a appliquées avec succès à Motegi