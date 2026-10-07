Dall'Igna atteint 100 victoires avec Ducati : "La plus importante est la première"

La victoire de Marc Marquez au Grand Prix du Japon aura toujours une saveur particulière pour Gigi Dall'Igna. Il s'agissait en effet de la 100e victoire en MotoGP de l'ingénieur italien depuis qu'il a pris ses fonctions de directeur général de Ducati Corse en 2014.

Il lui a fallu pas moins de deux ans et demi avant de célébrer une première victoire, avec Andrea Iannone en 2016. Cependant, par la suite, son parcours s'est progressivement transformé en une série de succès, avec six titres constructeurs et quatre titres pilotes remportés entre 2020 et 2025.

Pour célébrer sa 100e victoire, Dall'Igna s'est entretenu avec les journalistes après la course de Motegi et ses souvenirs l'ont ramené à cet après-midi d'été au Red Bull Ring, où l'on pourrait dire que tout a en quelque sorte commencé.

"Je suis bien sûr fier du travail accompli par tous les collaborateurs de Ducati ces dernières années. Je suis bien sûr heureux et fier, mais 100, c'est un beau chiffre, qui signifie aussi que je suis vieux ! [rires] C'est le revers de la médaille, mais quoi qu'il en soit, la première victoire avec Iannone en Autriche a sans aucun doute été la plus importante et je m'en souviens avec beaucoup d'affection", a déclaré Dall'Igna aux journalistes présents au Japon, dont ceux de Motorsport.com.

Andrea Iannone, victorieux du GP d'Autriche 2016 devant Andrea Dovizioso Photo de : Toni Börner

Selon Gigi Dall'Igna, le savoir-faire acquis au fil des années a été la clé pour s'engager sur cette voie victorieuse, mais aussi pour se fixer comme objectif de continuer sur cette lancée à l'avenir.

"Je pense que le plus important, c'est le bagage de connaissances que nous avons acquis ces dernières années. Nous progressons pas à pas, et venir ici a donc constitué une étape fondamentale."

"Et, une fois encore, je pense que c'est important pour la marque, bien sûr, mais aussi pour les personnes impliquées dans le projet, car je crois que nous sommes désormais vraiment forts. Même dans l'éventualité d'un changement de règles, je pense que, grâce aux connaissances que nous avons acquises, nous pourrons envisager l'avenir avec optimisme."

Lorsqu'on lui a ensuite demandé s'il y avait une moto en particulier à laquelle il se sentait attaché, Gigi Dall'Igna n'a pas hésité longtemps : "Honnêtement, la moto de 2015 a été la plus importante, car c'est avec elle que nous avons franchi un véritable cap."

"Et cela n'a pas été facile : à l'époque, la pression était forte, et je pense donc que cette moto me tient plus à cœur que toutes les autres. Même si celle de ma première victoire en championnat, avec mon premier titre pilotes [en 2022, ndlr], représente évidemment une autre moto importante pour moi."

La Ducati Desmosedici GP15 Photo : Ducati Corse

En course, cependant, il est toujours plus important de se tourner vers l'avenir que vers le passé, et l'année prochaine verra une véritable révolution, avec l'introduction de moteurs de 850cc, la réduction de l'aérodynamique et l'interdiction des correcteurs d'assiette. Alors que Ducati s'est fixé pour objectif de rester à l'avant-garde, Dall'Igna a fait le point sur le développement du nouveau prototype.

"Ce n'est pas encore tout à fait terminé, car je pense que nous aurons des essais importants à effectuer le mois prochain, mais nous sommes évidemment presque à la fin de la première phase de développement de la moto."

"Je suis assez satisfait. Honnêtement, nous avons des pilotes vraiment talentueux qui ont développé la moto avec nous, Michele [Pirro] et Nicolò [Bulega] ont évidemment fait un excellent travail cette année, je suis donc assez curieux de voir ce qui se passera à Valence après la course", a-t-il expliqué, faisant référence au test collectif du 1er décembre.

L'ère des 1 000cc prendra donc fin dans six Grands Prix, mais elle restera un chapitre des plus heureux de l'histoire de la marque italienne. Peut-être même presque inimitable, selon Gigi Dall'Igna : "Ce sera certainement l'âge d'or pour nous, car nous obtenons d'excellents résultats et je pense qu'il sera vraiment difficile de faire mieux que cela."