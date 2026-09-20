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Une premier tour manqué puis une remontée efficace pour Zarco

En difficulté dans le premier tour du GP d'Autriche, Johann Zarco s'est retrouvé 16e. Le Français a ensuite enchaîné les dépassements pour retrouver le top 10.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Johann Zarco, Team LCR Honda

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Le GP d'Autriche de Johann Zarco a très mal débuté mais s'est conclu sur une note positive. Le Français était le meilleur représentant de Honda sur la grille de départ, statut qu'il a vite abandonné puisqu'il a été débordé par de nombreux pilotes très agressifs. Il n'était plus que 16e à la fin du premier tour.

"J'ai perdu beaucoup de places dans le premier tour, pas à cause d'un mauvais départ, mais entre la première chicane et le virage 3, puis au virage 8, c'était dur", a reconnu Zarco face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com.

"Je n'ai pas pu me rapprocher des autres pilotes, essayer de garder ma place ou doubler, parce que je ne sentais pas que c'était possible. Je ne voulais aucun contact parce qu'ils se percutaient tous. J'ai perdu des places."

Zarco assure que cette prudence relative dans le premier tour n'était pas liée à sa blessure au genou, mais à une Honda qui ne lui procurait pas suffisamment de confiance. "Ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause de ce manque d'options sur la moto pour entrer en courbe", a-t-il précisé. "J'ai le même niveau qu'avant l'accident. Je ne sens pas quelque chose en moins."

Zarco a multiplié les dépassements

Johann Zarco était alors hors des points mais il a réalisé six dépassements en l'espace de 14 tours pour remonter jusqu'à la dixième position. Le premier tour décevant a donc laissé place à une course satisfaisante pour le pilote LCR.

"J'ai commencé ma course au deuxième tour", a estimé Zarco. "À partir de là, je suis assez content de la façon dont j'ai pu contrôler la pression du pneu avant et la dégradation du pneu arrière. J'ai essayé de prendre le rythme, de doubler les autres pilotes et je l'ai fait petit à petit. Je voulais revenir sur Diggia en fin de course, mais on avait un rythme assez similaire."

Johann Zarco a dû remonter dans le classement au GP d'Autriche.

Johann Zarco a dû remonter dans le classement au GP d'Autriche.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Dans les derniers tours, Bastianini remontait. Je sais qu'il est très fort en fin de course et c'était un bon défi de maintenir le rythme et d'adapter mon pilotage parce que le pneu arrière ne donnait clairement plus ce dont on avait besoin. J'ai dû beaucoup contrôler, mais je suis content d'avoir fait un changement dans le pilotage pour maintenir le rythme et éviter que Bastianini ne me double."

"Je suis content de tout le week-end. Je pense que j'ai eu un bon contrôle, je me sentais bien sur la moto, et j'ai pris du plaisir. C'est clairement le genre de week-end que je veux vivre à chaque fois."

"C'était un bon week-end dans l'ensemble", s'est félicité Zarco. "La dixième place était vraiment la meilleure possible aujourd'hui."

Johann Zarco ne quitte pas encore Spielberg puisqu'il va pouvoir découvrir la Honda 2027 et les pneus Pirelli lundi. Ce test sera le deuxième de la sorte mais il était en pleine convalescence lors du premier, organisé à Brno au mois de juin.

"Je suis curieux de voir la moto et d'avoir une première impression des nouveaux pneus. Je pense que le corps aura besoin d'un peu de temps pour comprendre les petites choses qui peuvent faire la différence."

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