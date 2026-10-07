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Le MotoGP confirme l'introduction de qualifs sprint

Le MotoGP modifie une nouvelle fois le format de ses week-ends en ajoutant une séance de qualifications distincte pour les courses sprint, à chaque Grand Prix.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le MotoGP a officiellement confirmé mercredi la mise en place d'un nouveau format de week-end, dévoilé pour la première fois par Motorsport.com lors du Grand Prix d'Autriche. Ce format entrera en vigueur l'année prochaine et comprendra une séance de qualifications dédiée à la course sprint.

Ce changement a été approuvé par les équipes lors d'un vote qui s'est tenu au Red Bull Ring. C'est sur ce même circuit qu'avaient été dévoilés pour la première fois, en 2022, les projets du MotoGP visant à introduire des courses sprint à l'image de celles de la Formule 1.

Ce nouveau format entraînera un remaniement important du programme du week-end, même s'il sera bien moins perturbant que les changements introduits en 2023, lorsque le MotoGP avait instauré les courses sprint.

Trois saisons et demie plus tard, les équipes, les pilotes et les fans devront à nouveau s'adapter à une dynamique légèrement différente. Le changement le plus significatif sera l'introduction d'une deuxième séance de qualifications.

Jusqu'à présent, la seule séance de qualifications, qui se tenait le samedi, déterminait les grilles de départ des deux courses : le sprint et la course principale. À partir de la saison prochaine, la grille de départ du sprint sera établie lors d'une séance de qualifications de 15 minutes le vendredi après-midi, tandis que celle de la course principale sera déterminée par la séance de qualification du samedi matin, immédiatement après les Essais Libres 3, qui dureront 20 minutes.

Cette réforme supprimera également la séance d'Essais du vendredi, qui servait jusqu'à présent à distinguer les pilotes accédant directement à la Q2 et ceux contraints de passer par la Q1.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Essai de départ en MotoGP

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En conséquence, la première journée d'activité en piste, le vendredi, comportera une séance supplémentaire : une séance d'essais de 45 minutes le matin, suivie d'une autre séance d'essais libres de 30 minutes et des qualifs sprint de 15 minutes. Samedi, les EL3 dureront 20 minutes et seront suivis par la Q1, à laquelle participeront tous les pilotes, et par la Q2, qui réunira les 12 plus rapides.

Selon les informations de Motorsport.com, il avait initialement été envisagé de diviser les qualifications du samedi en trois séances, à l'instar de la F1 avec Q1, Q2 et Q3. Cette proposition a finalement été rejetée lors du vote à Spielberg. La course sprint aura lieu samedi après-midi, comme c'est actuellement le cas.

Un autre changement concernera la suppression du warm-up du dimanche matin, ce qui permettra aux pilotes de participer à des activités promotionnelles et de se préparer pour la course principale, qui se déroulera dans l'après-midi. Par ailleurs, la pitlane sera ouverte pendant dix minutes, ce qui n'est pas le cas actuellement, permettant ainsi aux pilotes d'effectuer plusieurs tours de circuit en passant par la voie des stands.

Le nouveau format des Grands Prix MotoGP en 2027

Vendredi

  • Essais Libres 1 : 45 minutes
  • Essais Libres 2 : 30 minutes
  • Qualifs sprint : 15 minutes

Samedi

  • Essais Libres 3 : 20 minutes
  • Qualifications : Q1 (15 minutes) + Q2 (15 minutes)
  • Course sprint (grille de départ basée sur les qualifs sprint)

Dimanche

  • Pas de warm-up
  • Course (grille de départ basée sur les qualifications)

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