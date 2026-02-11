Johann Zarco se prépare à un retour aux 8 Heures de Suzuka avec Jonathan Rea

Johann Zarco en route vers un nouveau succès à Suzuka ? Depuis qu'il a rejoint Honda en MotoGP, par le biais de l'équipe LCR, le Français représente le constructeur japonais dans l'une des courses les plus prestigieuses de la saison en endurance, les 8 Heures de Suzuka, avec une implacable réussite.

En deux participations, en 2024 puis 2025, Zarco compte déjà deux succès, à chaque fois avec Takumi Takahashi, recordman de victoires dans l'épreuve. Ils étaient épaulés par Teppei Nagoe en 2024 mais l'an passé, ils ont disputé l'épreuve à deux, en raison d'une blessure pour Iker Lecuona puis de soucis administratifs pour Xavi Vierge, qui devait le remplacer.

Après ces deux succès, une troisième participation consécutive de Zarco apparaît comme une évidence. Honda n'a encore rien annoncé concernant ses plans pour 2026, mais le Français a donné de gros indices sur sa présence, probablement avec un équipage renouvelé.

Takahashi devrait être encore à ses côtés afin de viser une huitième victoire aux 8 Heures de Suzuka, et Zarco s'attend à ce que Honda fasse appel à Jonathan Rea. Le recordman de titres en WorldSBK est devenu pilote d'essais de la marque cette année et comme nous le précisions lorsque Motorsport.com a révélé sa signature l'an passé, un retour à Suzuka est à l'étude.

"À mon avis, ça sera Takahashi et Rea, parce que Rea devient pilote test en Superbike", a confirmé Zarco à la chaîne YouTube Fastlane TV. "Et déjà, ça va être deux top pilotes. Moi, je m'y rajoute pour kiffer."

Johann Zarco s'est imposé deux fois en deux participations aux 8 Heures de Suzuka. Photo de: Kusudo Aki

Comme Johann Zarco, Jonathan Rea compte deux succès aux 8 Heures de Suzuka, en 2012 avec Honda puis en 2019 avec Kawasaki. On ne l'a plus vu au départ sur le circuit japonais depuis ce succès.

Les 8H de Suzuka sont devenus un rendez-vous incontournable de la saison de Zarco, au cœur de la pause estivale ces deux dernières années. L'édition 2026 se tiendra cependant le 5 juillet, au milieu d'une période très chargée puisque le MotoGP sera à Brno puis Assen les deux week-ends précédents, puis au Sachsenring une semaine après.

Johann Zarco est en tout cas attaché à ce rendez-vous et alors que Fabio Quartararo est attendu chez Honda en MotoGP en 2027, il s'imagine déjà au départ à Suzuka en partageant une moto avec son compatriote : "Si on fait l'endurance avec Fabio, ça peut être sympa !"

L'an passé, deux pilotes MotoGP au départ puisque Yamaha avait fait appel à Jack Miller, devenu l'un de ses pilotes en intégrant le team Pramac.