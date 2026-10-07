Fernando Alonso participera au Dakar avec Aston Martin

De nombreuses spéculations ont entouré Fernando Alonso ces derniers mois, alors que l'Espagnol tardait à confirmer son avenir en Formule 1. Il semblerait désormais non seulement qu'il soit parvenu à négocier des conditions favorables avec Aston Martin pour poursuivre en F1 en 2027, mais aussi qu'il ait convaincu le constructeur de le soutenir dans une nouvelle participation au Dakar.

Motorsport.com a appris que l'accord aurait été conclu dès le mois d'août, mais qu'il n'a été révélé que récemment par les médias espagnols. Lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie le week-end dernier, Alonso avait tenu des propos énigmatiques au sujet de "surprises" qui pourraient survenir "dans les prochaines semaines". Beaucoup y avaient vu l'annonce d'un engagement quelconque en GT avec Max Verstappen, mais il s'agit en réalité d'un retour sur une épreuve particulièrement exigeante qu'il avait déjà disputée avec Toyota.

En 2020, Alonso avait terminé le Dakar à la 13e place au volant d'un Toyota Hilux. Lors de son deuxième passage chez McLaren au milieu des années 2010, Alonso était devenu tellement frustré par le manque de compétitivité de l'écurie motorisée par Honda qu'il avait négocié l'autorisation de participer aux 500 Miles d'Indianapolis. Il avait ensuite pris une période sabbatique loin de la F1 entre 2018 et 2021, participant à nouveau aux 500 Miles d'Indianapolis tout en remportant les 24 Heures du Mans avec Toyota à deux reprises.

Alonso a déjà participé au Dakar en 2020. Photo de: Getty Images

"Oui, exactement, j'avais besoin de m'arrêter. J'avais besoin de couper avec la Formule 1", avait expliqué Alonso à propos de ces expériences.

"J'avais besoin de découvrir différentes formules et différentes disciplines, d'apprendre auprès des spécialistes de ces catégories et de devenir un pilote plus complet. C'était très important pour moi. Et ces défis me séduisent toujours. Je ne sais pas quand je le ferai, mais je renouvellerai ces expériences."

"J'adore les défis. Ma façon de comprendre le sport automobile et ma façon de vivre tournent autour des voitures de course. C'est toute ma vie. Et je pense que ma force a été de m'adapter à différentes voitures, différentes réglementations : V10, V8, V6, Bridgestone, Michelin, Pirelli, KERS, hybride, voitures à effet de sol, toutes ces choses différentes. Sans oublier les différentes disciplines : prototypes, Indy, Dakar."

"J'essaie de m'appuyer sur cette force et peut-être de faire des choses qui étaient possibles dans les années 1960, 1980 ou 1990 et que probablement plus personne ne tentera aujourd'hui. Max est le seul à essayer de faire du GT. Mais à part ça, j'aime ce genre de défi."

"J'ai essayé ces choses-là par le passé et je continuerai à le faire. Alors peut-être que, oui, vous aurez davantage de surprises dans les prochaines semaines. Il y a des choses que les gens pensent probablement impossibles, mais je veux repousser les limites de ce qui est possible."

Le Dakar est une épreuve annuelle réputée pour son extrême difficulté. Elle a débuté sous le nom de Paris-Dakar, mais a dû changer de région en raison de l'instabilité en Afrique du Nord. Après plusieurs années en Amérique du Sud, elle se déroule désormais en Arabie saoudite.

Aston Martin devrait reprendre le programme du Dacia Sandrider. Photo de: Getty Images

Alonso pilotera une voiture aux couleurs d'Aston Martin préparée par Prodrive et basée sur le Dacia Sandrider qui a remporté la dernière édition de l'épreuve avec Nasser Al-Attiyah et son copilote Fabian Lurquin. Peu après cette victoire, Dacia a annoncé mettre fin à son programme en Championnat du monde de Rallye-raid (W2RC) un an plus tôt que prévu, à la fin de 2026 plutôt qu'à l'issue de la saison 2027.

Le Sandrider est lui-même issu d'un projet ayant débuté sous la forme du Prodrive Hunter, avant de recevoir un nouveau moteur et une nouvelle carrosserie inspirée du concept Dacia Manifesto. Le véhicule de base se prête à une réingénierie relativement simple de sa carrosserie et de son moteur.

Selon les informations de Motorsport.com, l'un des projets actuellement à l'étude consisterait à baptiser la nouvelle voiture Dreadnought, en référence au concept virtuel Aston Martin présent dans le jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare 4, et à concevoir sa carrosserie dans un style similaire.

Prodrive entretient une longue histoire avec Aston Martin. Son fondateur, David Richards, a été président du constructeur automobile de 2007 à 2013, tandis que Prodrive a dirigé avec succès le programme Aston Martin en compétition GT et en prototype.

Les premiers essais du Dacia Sandrider qui servira de base à l'Aston Martin pour le Dakar devraient, selon certaines informations, avoir lieu dans les prochaines semaines. Marc Coma, qui avait accompagné Alonso en 2020, devrait également être de retour comme copilote. L'Espagnol est lui-même une légende du Dakar, avec cinq victoires dans la catégorie motos sur KTM entre 2006 et 2015.

L'histoire de Fernando Alonso avec le Dakar n'est pas terminée. Photo de: Getty Images

Prodrive prévoirait apparemment d'engager une équipe complète sur le Dakar autour du projet Sandrider, plutôt qu'une seule voiture pour Alonso et Coma. Selon les médias espagnols, le vainqueur du dernier Dakar, Nasser Al-Attiyah, ainsi que Sébastien Loeb seraient également envisagés comme pilotes. Aucun détail concernant ce programme n'a toutefois été officiellement confirmé à ce stade.

L'incertitude demeure également quant au lieu où se déroulera réellement le Dakar 2027. Jusqu'en 2007, durant son époque classique, l'épreuve s'est déroulée pendant plusieurs décennies entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, avec une arrivée généralement à Dakar. L'édition 2008 avait dû être annulée pour des raisons de sécurité en Mauritanie. De 2009 à 2019, l'épreuve avait conservé le nom Dakar tout en se déroulant en Amérique du Sud, avant de s'installer en Arabie saoudite en 2020.

Officiellement, le Dakar 2027 doit toujours se dérouler en Arabie saoudite du 1er au 15 janvier. L'organisateur ASO a déjà publié un parcours détaillé comprenant 13 étapes et un total de 5 320 kilomètres de secteurs chronométrés. La FIA continue également de désigner l'Arabie saoudite comme pays hôte officiel.

Cependant, une incertitude importante demeure actuellement en raison de la situation géopolitique et sécuritaire au Moyen-Orient. Selon des informations récentes, ASO travaillerait donc sur un plan de secours dans lequel le Maroc pourrait remplacer l'Arabie saoudite. Une épreuve nettement plus compacte, d'environ huit étapes, serait à l'étude, même si aucune décision définitive de déplacer le rallye au Maroc n'a été prise.