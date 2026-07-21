L'arrivée de David Alonso en MotoGP est confirmée par Honda
On ne sait pas encore s'il courra dans l'équipe d'usine aux côtés de Fabio Quartararo ou chez LCR avec Johann Zarco, mais le passage de David Alonso en MotoGP est désormais officiel.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
À 20 ans à peine, David Alonso rejoint le petit groupe des nouveaux promus annoncés pour la saison prochaine en MotoGP. Honda a officialisé ce mardi matin son recrutement pour courir dans la catégorie reine à partir de 2027, sans préciser toutefois dans quelle équipe il serait placé.
"Honda Racing Corporation (HRC) est heureux de confirmer le recrutement de David Alonso sur la base d'un contrat pluri-annuel dans le championnat du monde MotoGP", indique le communiqué de presse, qui précise : "Il fera ses débuts sur la Honda de 2027 lors du test post-course de Valence."
Le constructeur, qui a assuré ce recrutement il y a déjà plusieurs mois, salue chez Alonso "l'un des parcours les plus impressionnants" dans les petites catégories. Il est vrai que ce jeune pilote, natif de Madrid bien qu'il coure sous la bannière de la Colombie, le pays de sa mère, a très vite gravi les échelons.
Lorsqu'il est arrivé en championnat du monde à 17 ans, il avait déjà trois titres en poche : l'un en championnat d'Espagne, le second en European Talent Cup et le dernier dans la Red Bull Rookies Cup. Il avait aussi déjà fait deux apparitions en tant que wild-card lorsqu'Aspar l'avait engagé à temps plein en Moto3.
Dès lors, c'est allé très vite puisqu'il a connu la victoire dès son neuvième départ cette année-là avant de s'imposer 14 fois la saison suivante. Troisième du championnat en 2023, il était titré l'année suivante sans avoir laissé la moindre chance à ses adversaires, et passait directement en Moto2, sans quitter l'équipe Aspar.
Dans la catégorie intermédiaire, Alonso a jusqu'à présent rencontré quelques difficultés supplémentaires. Il n'était que neuvième au général l'an dernier, mais a réalisé une solide seconde partie de championnat avec une victoire à la clé. Cette année, il a très mal commencé puisque son premier Grand Prix a été marqué par un accident très inquiétant, dans lequel il a été percuté par un autre concurrent.
En dépit de plusieurs blessures, et notamment une à l'épaule dont il a depuis traîné les séquelles, il a renoué avec la victoire à Assen et occupe actuellement la quatrième place du championnat.
Équipe d'usine ou team LCR ?
Alors qu'il était initialement pressenti pour intégrer la catégorie MotoGP par le biais de l'équipe d'usine Honda, le doute plane aujourd'hui sur la formation qu'intégrera finalement David Alonso. D'aucuns estiment en effet que le faire d'abord passer par la case LCR lui permettrait d'effectuer son apprentissage dans un environnement préservé, aux côtés de Johann Zarco, alors que Diogo Moreira, très convaincant cette année, pourrait être promu dans le team d'usine aux côtés de Fabio Quartararo - dont l'arrivée devrait être officialisée sous peu.
Honda n'apporte pas de réponse à cette question pour le moment, mais fait mention dans son annonce d'un contrat pluriannuel pour Alonso. Selon nos estimations, il pourrait s'agir d'un accord courant sur plus de deux ans.
David Alonso est à ce jour le deuxième rookie officialisé pour la saison prochaine en MotoGP, après Daniel Holgado qui courra sur la Ducati du team Gresini. Mais d'autres annonces vont suivre : on attend notamment Izan Guevara chez Pramac, sans doute Nicolò Bulega chez VR46 ainsi qu'un autre débutant chez Tech3, où cela devrait se jouer entre Senna Agius et Manuel González.
Avec Oriol Puigdemont
Partager ou sauvegarder cet article
Honda a choisi le chef mécanicien de Quartararo pour 2027
Honda vise Tech3 comme nouveau team satellite en 2027
Une "dream team" avec Márquez chez Ducati ? Acosta est bien d'accord !
C'est désormais officiel : Fabio Quartararo rejoindra Honda en 2027
Bulega et Ducati en tête d'un test avec les motos 2027 à Barcelone
Pirelli explique son choix de maintenir la règle sur les pressions pneumatiques en MotoGP
Dernières actus
Comment Bottas a joué un role dans la victoire d'Antonelli à Spa
La stratégie qui a privé Norris d'un podium (voire d'une victoire) à Spa
Wolff admet que Mercedes dispose du moteur le plus puissant, malgré l'ADUO
C'est désormais officiel : Fabio Quartararo rejoindra Honda en 2027
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires