Comment des problèmes techniques ont coûté 40 points à Bagnaia

Le premier constat qui s'impose pour Pecco Bagnaia à mi-saison, c'est que ça va mieux. Les sensations du pilote italien se sont améliorées depuis qu'il a changé de modèle de Ducati, laissant à d'autres la charge de composer avec les difficultés entraînées par la GP25, moto que seul Marc Márquez avait véritablement réussi à maîtriser l'an dernier.

Pourtant, son bilan comptable est inférieur à ce qu'il était il y a un an : 143 points marqués en 11 Grands Prix, contre 197 en 2025. Cependant, l'Italien estime que sa position actuelle est quelque peu faussée car des problèmes techniques lui ont, selon lui, coûté une quarantaine de points au cours de cette première moitié de championnat.

En abandonnant à Assen, avant-dernier Grand Prix avant l'entrée dans la pause, Bagnaia n'a pas révélé la nature exacte du problème l'ayant forcé à s'arrêter alors qu'il occupait la quatrième place, même s'il a décrit ce qui ressemblait à un problème de freins.

"J'avais du mal à ralentir la moto et à l'arrêter. Après la mi-course, la situation est devenue vraiment difficile à gérer, c'était trop difficile d'imaginer continuer", avait-il déclaré sur le moment, sans toutefois rencontrer la presse puisqu'il était rentré immédiatement chez lui pour retrouver son épouse et son fils, né quelques heures plus tôt.

À son retour dans le paddock quelques jours plus tard, pour le GP d'Allemagne, il était resté vague sur le problème technique qui l'avait frappé. "Je ne peux rien dire. La moto s'est juste... J'ai dû rentrer au garage", s'était-il contenté de dire.

Les freins de la Ducati trahissent-ils Pecco Bagnaia ? Photo de : Michal Cizek / AFP via Getty Images

Il n'en demeure pas moins que cet abandon s'est inscrit dans ce qui commence à ressembler à une série de défaillances techniques pour le pilote Ducati, et qu'il n'est pas exagéré d'estimer que cela pèse sur sa situation au championnat.

"Étant donné ce qu'il s'est passé devant, oui. Si on prend les points perdus entre Jerez, Le Mans et Assen, ça fait plus de 40 points", a admis Bagnaia. "Je suis à 63 points, du coup ce n'est pas si mal. Ça aurait pu être mieux mais c'est comme ça. Dans ma carrière, j'ai souvent compris que les points ne sont que des points, et qu'on peut regagner ce qu'on a perdu. C'est comme ça."

Trois abandons causés par les freins ?

Lors du GP d'Espagne, Pecco Bagnaia occupait la neuvième place lorsqu'il a abandonné peu après la mi-course en raison de ce qui a déjà été décrit comme un problème de frein. Deux semaines plus tard, il a connu une déception encore plus grande en tombant alors qu'il occupait la deuxième place du GP de France. Si l'Italien a admis avoir été trop ambitieux, il a également évoqué un problème technique ayant ébranlé sa confiance et contribué à sa chute.

Après une solide série de quatre Grands Prix, il y a donc eu un nouvel abandon plutôt déroutant, à Assen, avec ce ralentissement soudain puis son retour au stand alors qu'il occupait la quatrième place. On ignore si l'incident était lié au même problème de frein que celui qui l'avait affecté à Jerez et au Mans.

Les abandons de Bagnaia supposément dus à la technique :

Grand Prix Position avant l'abandon Cause de l'abandon points perdus estimés GP d'Espagne 9e Freins 7 GP de France 2e Chute causée par "un petit souci" 20 GP des Pays-Bas 4e Problème technique non précisé 13

Il est impossible de savoir quelle place Bagnaia aurait finalement occupée à l'arrivée de chacune de ces courses. Mais si l'on considère qu'il aurait potentiellement terminé à la position qui était la sienne au moment de son abandon, les points perdus s'élèveraient bien à 40, ce qui corroborerait son estimation.

Outre ces trois manches, le double champion du monde MotoGP a également chuté lors du Grand Prix du Brésil en avril alors qu'il se trouvait dans le top 10, un abandon qui n'avait toutefois aucun rapport avec les problèmes techniques évoqués ailleurs.

Pecco Bagnaia est aujourd'hui huitième du championnat. Photo de : MotoGP

Le retour de performances plus stables qu'en 2025

Après Assen, le GP d'Allemagne n'a pas eu d'incidence majeure sur sa position, puisque Pecco Bagnaia conserve la huitième place au championnat à mi-parcours. Il n'a perdu que deux points de plus sur le leader, Jorge Martín, et a vu son retard sur le mieux classé des pilotes Ducati se maintenir à 47 – l'identité du pilote en question, en revanche, a changé puisqu'il ne s'agit plus de Fabio Di Giannantonio mais de Marc Márquez.

L'Italien retient qu'il a retrouvé de l'élan grâce à ce qu'il a précédemment décrit comme une nouvelle orientation prise dans le développement de la Ducati. Entre les Grands Prix de Catalogne et de République tchèque, il a enchaîné quatre podiums le dimanche, tout en remportant une victoire en sprint à Brno.

Cette dynamique lui laisse espérer qu'en dépit de la perte de points importante que lui ont causé ses soucis de fiabilité, il aura l'occasion de se rattraper. Il a beau ne pas être tout à fait au même niveau que son coéquipier cette année encore, Bagnaia a tout de même réalisé de bonnes performances lors des dernières manches, et ce avec une certaine constance.

Cela contraste fortement avec les résultats en dents de scie qui ont entaché sa saison 2025, car indépendamment du fait qu'il avait bel et bien mieux réussi sa première moitié de championnat, la seconde partie l'avait au contraire plongé dans une spirale très négative. Il avait connu de nombreux scores vierges, étrangement entrecoupés d'un carton plein au GP du Japon et d'une victoire supplémentaire au sprint de Sepang.

La dynamique actuelle est donc rassurante, grâce à des performances plus stables et à une confiance revenue. Pour autant, Pecco Bagnaia ne s'estime pas en lutte pour le titre. "Je ne peux pas penser au titre", a-t-il balayé au moment d'entrer dans la pause du championnat. "Avant toute chose, je pense qu'il faut que j'arrive à m'approcher du podium, et ensuite gagner une course et rester rapide de façon constante. Mais la route est encore longue et il faut garder notre calme."

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