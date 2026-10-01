Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ford va faire son grand retour officiel en WRC

WRC
WRC
Ford va faire son grand retour officiel en WRC

Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

Arvid Lindblad va être pénalisé sur la grille du GP de Bahreïn

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Arvid Lindblad va être pénalisé sur la grille du GP de Bahreïn

Zarco fait le point sur sa récupération : "Le genou va de mieux en mieux"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Zarco fait le point sur sa récupération : "Le genou va de mieux en mieux"

Audi annonce son projet de nouveau campus dédié à la F1

Formule 1
Formule 1
Audi annonce son projet de nouveau campus dédié à la F1

Toyota dément tout accord avec Ocon pour le WEC en 2027

WEC
WEC
6 Heures de Fuji
Toyota dément tout accord avec Ocon pour le WEC en 2027

Retour surprise en GT3 pour Max Verstappen !

Formule 1
Formule 1
Retour surprise en GT3 pour Max Verstappen !

Honda a discrètement introduit une deuxième évolution moteur à Madrid

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Honda a discrètement introduit une deuxième évolution moteur à Madrid
Preview
MotoGP GP du Japon

Bagnaia ne s'imagine pas revivre le miracle de 2025 à Motegi

Pecco Bagnaia n'aborde pas le GP du Japon avec l'espoir de revivre la domination de la saison passée. Le pilote Ducati espère simplement confirmer les progrès vus en Autriche.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Candidat au titre quatre saisons de suite et sacré deux fois, Pecco Bagnaia a commencé à sombrer dans la hiérarchie l'an passé. Il était dans un premier temps simplement distancé par les frères Márquez, avant de rester englué dans des positions plus lointaines. En 2025, il a néanmoins remporté deux courses, à Austin, après avoir profité d'une chute de Marc Márquez, et à Motegi.

Ce week-end au Japon est resté une anomalie dans la saison de Bagnaia. Ses difficultés avec l'avant de sa Ducati s'étaient subitement envolées et il avait dominé l'intégralité du week-end. Certes, Márquez était sur la retenue, avec un titre à conquérir, et les Aprilia n'avaient pas leur forme actuelle, mais Bagnaia était bel et bien redevenu dominateur.

Jamais on ne l'a vu à un tel niveau par la suite. Pecco Bagnaia sort même d'un été particulièrement difficile, avant un rebond au Red Bull Ring. Il ne rêve donc pas de reproduire la prestation de l'an dernier, quand "des sensations fantastiques" lui permettaient de dominer.

"Je roulais à 100% et comme je voulais", s'est souvenu Bagnaia ce jeudi, sans réellement croire qu'il retrouvera ces sensations ce week-end "C'est difficile. Ça fait plus ou moins deux ans que l'on essaie, mais c'est difficile."

Pecco Bagnaia a dominé la concurrence à Motegi en 2025.

Pecco Bagnaia a dominé la concurrence à Motegi en 2025.

Photo de: Toshifumi Kitamura / AFP via Getty Images

Bagnaia espère donc simplement confirmer le bond en avant du GP d'Autriche "Toutes les saisons sont différentes, donc je n'ai aucune attente cette année. J'aime cette piste, j'aime les gens, j'aime la culture, donc je ressens toujours de bonnes ondes."

"La réalité, c'est qu'il faut qu'on se concentre et qu'on vise le top 7, en étant réaliste. Il faudra comprendre le nouvel asphalte, les différences entre les pneus, et voir si on pourra peut-être remédier au problème de grip avec le nouvel asphalte."

À Spielberg, Bagnaia a pu se battre pour le top 10 alors qu'il ne parvenait plus à entrer en Q2 et à jouer les points depuis le Sachsenring. Comment expliquer ces progrès ? "Une bonne piste pour moi", a-t-il répondu. "Je suis très bon au freinage et en Autriche, il faut juste freiner fort."

Motegi fait également partie des circuits stop-and-go et Bagnaia espère en profiter : "Je pense que l'écart pourra être plus faible que sur d'autres circuits. J'espère une bonne entame demain, et de bonnes sensations."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Une livrée rétro pour les Honda au GP du Japon
Article suivant Honda confirme le retour de Red Bull, avec une visibilité accrue

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

Honda confirme le retour de Red Bull, avec une visibilité accrue

MotoGP
MotoGP
Honda confirme le retour de Red Bull, avec une visibilité accrue

Une livrée rétro pour les Honda au GP du Japon

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Une livrée rétro pour les Honda au GP du Japon
Plus de
Pecco Bagnaia

Freins défaillants et pneu rebelle : une douche froide qui surprend Ducati

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Freins défaillants et pneu rebelle : une douche froide qui surprend Ducati

Bagnaia suit les conseils de Pedrosa et renoue avec les points

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Bagnaia suit les conseils de Pedrosa et renoue avec les points

Quartararo veut moins de sprints, pas plus de qualifications

MotoGP
MotoGP
Quartararo veut moins de sprints, pas plus de qualifications
Plus de
Ducati Team

Qu'est-ce qui a changé chez Márquez, un an après la paix apportée par son titre ?

MotoGP
MotoGP
Qu'est-ce qui a changé chez Márquez, un an après la paix apportée par son titre ?

Dall'Igna déçu de la performance "médiocre" de Ducati en Autriche

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Dall'Igna déçu de la performance "médiocre" de Ducati en Autriche

Márquez pense qu'il aurait fini sur le podium sans des soucis de freins

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Márquez pense qu'il aurait fini sur le podium sans des soucis de freins

Dernières actus

Ford va faire son grand retour officiel en WRC

WRC
WRC WRC
Ford va faire son grand retour officiel en WRC

Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

Arvid Lindblad va être pénalisé sur la grille du GP de Bahreïn

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Bahreïn
Arvid Lindblad va être pénalisé sur la grille du GP de Bahreïn

Zarco fait le point sur sa récupération : "Le genou va de mieux en mieux"

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Zarco fait le point sur sa récupération : "Le genou va de mieux en mieux"