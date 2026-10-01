Bagnaia ne s'imagine pas revivre le miracle de 2025 à Motegi

Candidat au titre quatre saisons de suite et sacré deux fois, Pecco Bagnaia a commencé à sombrer dans la hiérarchie l'an passé. Il était dans un premier temps simplement distancé par les frères Márquez, avant de rester englué dans des positions plus lointaines. En 2025, il a néanmoins remporté deux courses, à Austin, après avoir profité d'une chute de Marc Márquez, et à Motegi.

Ce week-end au Japon est resté une anomalie dans la saison de Bagnaia. Ses difficultés avec l'avant de sa Ducati s'étaient subitement envolées et il avait dominé l'intégralité du week-end. Certes, Márquez était sur la retenue, avec un titre à conquérir, et les Aprilia n'avaient pas leur forme actuelle, mais Bagnaia était bel et bien redevenu dominateur.

Jamais on ne l'a vu à un tel niveau par la suite. Pecco Bagnaia sort même d'un été particulièrement difficile, avant un rebond au Red Bull Ring. Il ne rêve donc pas de reproduire la prestation de l'an dernier, quand "des sensations fantastiques" lui permettaient de dominer.

"Je roulais à 100% et comme je voulais", s'est souvenu Bagnaia ce jeudi, sans réellement croire qu'il retrouvera ces sensations ce week-end : "C'est difficile. Ça fait plus ou moins deux ans que l'on essaie, mais c'est difficile."

Pecco Bagnaia a dominé la concurrence à Motegi en 2025. Photo de: Toshifumi Kitamura / AFP via Getty Images

Bagnaia espère donc simplement confirmer le bond en avant du GP d'Autriche : "Toutes les saisons sont différentes, donc je n'ai aucune attente cette année. J'aime cette piste, j'aime les gens, j'aime la culture, donc je ressens toujours de bonnes ondes."

"La réalité, c'est qu'il faut qu'on se concentre et qu'on vise le top 7, en étant réaliste. Il faudra comprendre le nouvel asphalte, les différences entre les pneus, et voir si on pourra peut-être remédier au problème de grip avec le nouvel asphalte."

À Spielberg, Bagnaia a pu se battre pour le top 10 alors qu'il ne parvenait plus à entrer en Q2 et à jouer les points depuis le Sachsenring. Comment expliquer ces progrès ? "Une bonne piste pour moi", a-t-il répondu. "Je suis très bon au freinage et en Autriche, il faut juste freiner fort."

Motegi fait également partie des circuits stop-and-go et Bagnaia espère en profiter : "Je pense que l'écart pourra être plus faible que sur d'autres circuits. J'espère une bonne entame demain, et de bonnes sensations."