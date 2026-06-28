Bagnaia a abandonné à cause de problèmes au freinage

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Pecco Bagnaia espérait se battre avec les pilotes Aprilia ce dimanche au GP des Pays-Bas. Il en a finalement été incapable et n'a même pas pu voir l'arrivée.

Bagnaia était le premier poursuivant des RS-GP sur la grille, en cinquième position, mais il a été doublé par Marc Márquez dans le premier tour. Il a ensuite gagné une place avec la chute de Marco Bezzecchi avant d'en perdre une autre quand Pedro Acosta l'a doublé. Il a pu repasser devant le pilote KTM et Márquez.

L'Italien occupait la quatrième place quand un problème technique l'a contraint à l'abandon. Ducati n'a pas révélé la nature exacte du souci, mais il empêchait Bagnaia de freiner correctement.

"Je ne m'attendais pas à finir le week-end avec un abandon", a déclaré Bagnaia. "Après le sprint, j'avais de très bonnes sensations pour la course principale, parce que je savais qu'on pouvait être performants."

"Mon départ n'a pas été mauvais. J'ai essayé de rester avec les leaders dès le début et j'ai regagné quelques positions en me battant dans le groupe."

Pecco Bagnaia a dû abandonner à Assen.

Pecco Bagnaia a dû abandonner à Assen.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je ne voulais pas que ça finisse comme ça : j'avais du mal à ralentir la moto et à l'arrêter. Après la mi-course, la situation est devenue vraiment difficile à gérer, c'était trop difficile d'imaginer continuer la course. Je suis désolé que le week-end se soit conclu comme ça, surtout ici à Assen."

C'est donc une fin de série pour Bagnaia, troisième des trois dernières courses du dimanche. Cet abandon a au moins eu le mérite de lui permettre quitter Assen un peu plus tôt que prévu. Au moment où la course se terminait, il était déjà en route vers l'aéroport pour prendre un avion vers l'Italie et rejoindre son épouse, Domizia, qui a donné naissance à leur premier enfant dans la matinée.

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