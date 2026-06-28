Bagnaia a abandonné à cause de problèmes au freinage
Pecco Bagnaia a vu une potentielle quatrième place s'envoler en raison de problèmes de freinage sur sa Ducati à Assen.
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Pecco Bagnaia espérait se battre avec les pilotes Aprilia ce dimanche au GP des Pays-Bas. Il en a finalement été incapable et n'a même pas pu voir l'arrivée.
Bagnaia était le premier poursuivant des RS-GP sur la grille, en cinquième position, mais il a été doublé par Marc Márquez dans le premier tour. Il a ensuite gagné une place avec la chute de Marco Bezzecchi avant d'en perdre une autre quand Pedro Acosta l'a doublé. Il a pu repasser devant le pilote KTM et Márquez.
L'Italien occupait la quatrième place quand un problème technique l'a contraint à l'abandon. Ducati n'a pas révélé la nature exacte du souci, mais il empêchait Bagnaia de freiner correctement.
"Je ne m'attendais pas à finir le week-end avec un abandon", a déclaré Bagnaia. "Après le sprint, j'avais de très bonnes sensations pour la course principale, parce que je savais qu'on pouvait être performants."
"Mon départ n'a pas été mauvais. J'ai essayé de rester avec les leaders dès le début et j'ai regagné quelques positions en me battant dans le groupe."
Pecco Bagnaia a dû abandonner à Assen.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Je ne voulais pas que ça finisse comme ça : j'avais du mal à ralentir la moto et à l'arrêter. Après la mi-course, la situation est devenue vraiment difficile à gérer, c'était trop difficile d'imaginer continuer la course. Je suis désolé que le week-end se soit conclu comme ça, surtout ici à Assen."
C'est donc une fin de série pour Bagnaia, troisième des trois dernières courses du dimanche. Cet abandon a au moins eu le mérite de lui permettre quitter Assen un peu plus tôt que prévu. Au moment où la course se terminait, il était déjà en route vers l'aéroport pour prendre un avion vers l'Italie et rejoindre son épouse, Domizia, qui a donné naissance à leur premier enfant dans la matinée.
Partager ou sauvegarder cet article
Bagnaia pense qu'il aurait joué la victoire sans son mauvais départ
"Plus un volcan qu'un circuit" : Les pilotes MotoGP alertent sur la chaleur à Assen
Bagnaia dit avoir "poussé" pour obtenir un contrat de 4 ans avec Aprilia
Marc Márquez positif malgré Assen : "Au moins, je repars sans blessure"
Márquez : "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus"
Márquez : "Je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto"
Dernières actus
Fourmaux et McErlean pénalisés, le classement du Rallye de l'Acropole modifié
Verstappen retrouve l'odeur de la victoire... une question de temps ?
Vasseur estime que Hamilton et Leclerc ont trop "forcé" en début de course
C'est confirmé : Marco Bezzecchi est indemne !
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires