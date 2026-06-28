Blessé et forcé à l'abandon, Acosta va être opéré du poignet

Après avoir été contraint à l'abandon lors du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP, Pedro Acosta a expliqué après la course souffrir d'un syndrome du canal carpien et devra être opéré la semaine prochaine.

Au 13e tour de la course principale à Assen, alors qu'il était en pleine remontée, l'Espagnol a soudainement ralenti en piste. Dans un premier temps, l'hypothèse d'un problème technique a été privilégiée, lui qui avait déjà rencontré plusieurs soucis sur sa KTM depuis le début du week-end.

Cependant, aucun bruit de casse mécanique n'était identifiable sur les images embarquées, et l'on pouvait au contraire voir un Pedro Acosta visiblement en souffrance.

Le pilote KTM a finalement expliqué être touché par un syndrome du canal carpien, une pathologie correspondant à la compression d'un nerf au niveau du poignet droit, entraînant douleurs et troubles de la sensibilité dans la main, au niveau de trois doigts. Acosta devra être opéré mardi prochain.

"C'est pire sur certaines pistes et mieux sur d'autres, mais déjà hier, j'ai souffert à partir du troisième tour, mais je savais plus ou moins où était la poignée [de frein]", a expliqué l'Espagnol. "Mais aujourd'hui, derrière Marc [Márquez], parfois je relâchais les freins juste pour ne pas le percuter, parce que je ne savais pas si j'avais le levier dans la main. Je vais être opéré mardi pour remédier à ce problème."

Acosta a confié souffrir de cette blessure depuis un certain temps déjà : "Il y a un an, à Motegi je suis sorti large, dans les graviers, au premier virage. C'est parce que je n'avais plus de sensations et la poignée m'a échappé des mains. Aujourd'hui, c'était peut-être la pire situation que j'ai eue. Notre idée était de me faire opérer après le Sachsenring, mais c'est mieux de le faire maintenant."

L'opération est donc prévue pour le début de semaine prochaine, une semaine avant le Grand Prix d'Allemagne qui se tiendra le 12 juillet. Pedro Acosta a expliqué espérer pouvoir participer au Sachsenring.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud