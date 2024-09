Andrea Iannone renoue avec la victoire après sa suspension

Une semaine après le premier succès de Danilo Petrucci en WorldSBK, auteur d'un triplé puisque l'Italien a remporté toutes les manches au programme à Crémone, c'est au tour d'un autre ancien représentant de Ducati en MotoGP de connaître le succès avec la marque de Borgo Panigale en Superbike. Andrea Iannone a remporté la première course du week-end sur le MotorLand Aragón.

Celui qui a fêté ses 35 ans il y a quelques semaines a repris la compétition cette année, après une suspension de quatre ans pour dopage qu'il a toujours contestée, sur une Ducati Panigale V4R du team Go Eleven. Iannone a très vite brillé en WorldSBK, avec une troisième place dès son premier départ cette saison, mais malgré des résultats constants qui lui ont permis d'arriver à Alcañiz à la huitième place du championnat, il n'a décroché que trois autres podiums par la suite... avant ce samedi.

Nicolò Bulega était en pole de la première course et Iannone a pris la tête dès le départ. Un aileron d'une moto rivale s'est coincé dans une roue de Sam Lowes, envoyé à terre, ce qui a provoqué un drapeau rouge. Bulega aurait dû repartir en pole pour le deuxième départ mais il a eu un problème sur sa machine dans le tour de formation. De fait premier sur la grille, Iannone a gardé sa position quand la course a été relancée.

Toprak Razgatlioglu puis Danilo Petrucci se sont faits menaçants dans les premiers tours et Petruccci a pris l'avantage avant la mi-course. La première place a plusieurs fois changé de mains, l'avantage revenant finalement à Iannone. Les luttes derrière le leader ont fait chuter Petrucci dans la hiérarchie et Iannone a finalement devancé Garrett Gerloff et Razgatlioglu sous le drapeau à damier.

"C'est incroyable, c'est comme un rêve pour moi", a déclaré Iannone après ce premier succès depuis son unique en MotoGP, au GP d'Autriche 2016. "Je me suis beaucoup battu pendant ces quatre ans chez moi. L'an dernier, je regardais la course depuis le canapé. C'est vraiment comme un rêve. Je ne pensais pas qu'un tel résultat serait possible la première année de mon retour."

"Tout le monde est fort, tout est difficile, mais je n'ai jamais renoncé et aujourd'hui, je n'ai pas remporté la course, j'ai remporté le combat de ma vie et je pense que c'est le plus important plus que la course, plus que tout. Je sais que je suis comme un super-héros parce que je n'ai jamais abandonné mon rêve pendant ces quatre ans, j'ai continué à chercher ce rêve et aujourd'hui j'ai décroché le meilleur résultat possible."