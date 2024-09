Danilo Petrucci remporte une victoire historique en WorldSBK

Pendant que ses anciens collègues et adversaires s'affrontent à Misano, à deux heures et demie de là, Danilo Petrucci a décroché un succès historique sur le circuit italien de Crémone, en Lombardie. À bientôt 34 ans, l'ancien pilote officiel Ducati a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant samedi la première course de cette manche nouvellement intégrée au calendrier WorldSBK.

Pour cette première de Crémone, la Course 1 de la catégorie reine des dérivées de la série a été stoppée au drapeau rouge après avoir été dominée de bout en bout par les Ducati, en l'absence notable du leader du championnat Toprak Razgatlioglu. Pilote de la structure privée Barni, Petrucci s'élançait de la deuxième ligne, rétrogradé sur la grille après une pénalité, et il lui a fallu cinq tours pour prendre les commandes, en venant à bout de Nicolò Bulega et Andrea Iannone, deux autres anciens pilotes de Grand Prix.

Des problèmes techniques ont poussé les organisateurs à sortir le drapeau rouge au bout de 17 tours, alors que Petrucci ne cessait d'augmenter son avance pour se mettre à l'abri de ses poursuivants. Lorsque la fin de la course a été déclarée, après les deux-tiers de la distance prévue, il était suivi par les deux pilotes de l'équipe officielle Ducati, Bulega puis Álvaro Bautista. Iannone, arrivé dans le championnat cette année après la levée de sa suspension pour dopage, était quant à lui tombé dans le neuvième tour alors qu'il occupait la deuxième place.

"C'est incroyable !" a commenté Danilo Petrucci. "C'est une magnifique sensation, d'autant que c'est vraiment inattendu après ma pénalité. Je pensais qu'il allait être difficile de monter sur le podium mais, au bout de quelques tours, j'ai compris que j'avais un bon rythme."

"Quand je suis passé en tête, j'ai eu l'impression de revivre quelque chose que je connaissais, comme quand j'ai réussi à gagner en Italie en MotoGP", a-t-il poursuivi. "À cinq tours de l'arrivée, quand le drapeau rouge a été brandi, j'ai pensé aux deux tiers de la course, j'ai commencé à faire des calculs, je suis rentré au stand… et là, j'ai réalisé que j'avais gagné ! Je n'y croyais pas, mais quand j'ai ôté mon casque, j'ai pu dire que j'avais bien gagné en MotoGP, au Dakar et désormais aussi en WorldSBK. C'est vraiment inattendu !"

Deux ans et demi après son départ des Grands Prix, Danilo Petrucci est donc désormais le seul à avoir gagné à la fois en MotoGP, en WorldSBK, en MotoAmerica et au Dakar. On se souvient en effet qu'il avait remporté une étape du légendaire rallye-raid lors de sa participation en 2022, avant de prendre la direction des États-Unis pour y disputer le championnat national.

Depuis l'an dernier, il pilote la Panigale V4R du team Barni, avec laquelle il avait déjà décroché dix podiums. Gravement accidenté au printemps dans un accident de motocross, Petrucci a fait son retour à la compétition en juin, lors de la manche de Misano, et a depuis cumulé les podiums.

Depuis son départ officiel du MotoGP, il a refait un passage dans le paddock pour disputer un Grand Prix avec Suzuki en 2022 et un autre avec Ducati en 2023, remplaçant alors Enea Bastianini, blessé, dans le team d'usine. Il s'agissait alors du GP de France, épreuve qu'il a remportée en 2020 lorsqu'il était pilote officiel pour le constructeur italien. Il s'agissait de sa deuxième et dernière victoire dans le championnat, après celle du GP d'Italie 2019.

Avant de rejoindre le MotoGP, sa carrière comptait déjà des succès en dérivées de la série, puisqu'il avait écumé les pistes en Superstock 600 puis 1000 pendant cinq ans, cumulant sept victoires dans les deux catégories et allant jusqu'à la deuxième place du championnat STK1000 en 2011. Lui qui avouait penser à arrêter les courses sur circuit il y a quelques mois, cette nouvelle ligne dans son palmarès pourrait bien lui donner l'envie de prolonger une carrière décidément atypique !