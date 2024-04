Petrucci "heureux" d'être en vie après sa lourde chute

Danilo Petrucci est très lourdement tombé lors de son entraînement en motocross la semaine dernière, sur la piste de Cingoli. L'ancien pilote MotoGP, actuellement aligné en WorldSBK, a perdu le contrôle de sa moto et s'est selon ses propres termes "écrasé par terre", ce qui l'a laissé avec des dents cassées, des fractures de la mâchoire, de la clavicule et de l'omoplate.

"Je me sens mieux, je suis sorti de l'hôpital", déclare Petrucci dans une vidéo publiée sur Instagram. "Je vais presque bien, comme vous pouvez le voir la mâchoire a pris un bon coup. Elle est cassée en plusieurs endroits, ainsi que la clavicule et l'omoplate. Malheureusement, j'ai aussi coupé un nerf dans la mâchoire, qui pourrait revenir, mais pour les prochains jours, je vais rire avec la bouche un peu de travers. Je suis content d'être là parce que d'abord, je suis en vie, et durant un moment, quand je tombais, je ne pensais pas pouvoir raconter cette histoire."

"Je remercie les médecins de l'hôpital Torrette à Ancône, où j'étais ces derniers jours. Le Dr De Feudis m'a opéré en urgence à la mâchoire, j'ai des plaques et des vis – il a fait ce véritable chef d'œuvre, j'avais vraiment mal – le Dr Balercia, en charge de l'unité maxillo-faciale, et le Dr Pascarella, qui m'a opéré de la clavicule hier matin et placé une autre plaque."

"Donc en plus des deux plaques et 20 vis que j'ai dans la main, j'ai trois plaques et quelques vis de plus mais je suis content de rentrer chez moi. [...] Je ne peux pas manger donc peut-être que pour la première fois de ma vie, je vais perdre du poids parce que je peux seulement manger liquide, donc ce sera dur, mais comme je l'ai dit, je suis très heureux d'être ici pour vous parler. Je vous remercie tous, tous ceux qui m'ont écrit, encore merci."

Après une telle blessure, Danilo Petrucci sera naturellement forfait pour le meeting d'Assen ce week-end. Il sera remplacé par Nicholas Spinelli, actuellement troisième du MotoE et vu en WorldSSP ces dernières années. "Il va me falloir un peu de temps pour récupérer", a précisé Petrucci. "Je pense que l'on se verra à Misano [mi-juin]."

Les dernières nouvelles concernant Andrea Dovizioso sont également rassurantes. Lui aussi tombé à motocross, celui qui a terminé trois fois vice-champion du MotoGP a perdu connaissance en raison d'un traumatisme crânien mais le scanner n'a révélé aucune anomalie. Il souffre néanmoins d'une fracture de la clavicule droite, et a pu regagner son domicile ces derniers jours.

Avec Rubén Carballo Rosa et Matteo Nugnes