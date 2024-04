Grosse chute de Danilo Petrucci à l'entraînement

Après Andrea Dovizioso mardi, c'est Danilo Petrucci qui se trouve actuellement à l'hôpital après avoir été victime d'une lourde chute en motocross. Le pilote italien, aujourd'hui engagé en WorldSBK, s'entraînait sur la piste de Cingoli, dans les Marches, lorsqu'il a perdu le contrôle de sa moto. L'accident s'est révélé très violent d'après les indications qu'il a lui-même données.

"Hier, pendant un entraînement de motocross sur la piste de Cingoli, j'ai perdu le contrôle de ma moto avant un saut, si bien qu'au lieu de freiner, la moto a accéléré", explique Petrucci ce matin dans un post sur ses réseaux sociaux. "J'ai sauté très haut et je me suis écrasé par terre. Ça a été l'une des chutes les plus effrayantes de toute ma vie."

L'équipe Barni, pour laquelle court Petrucci en Superbike, a fait savoir que le pilote était toujours resté conscient après l'accident. Ses blessures sont cependant importantes. "Je me suis cassé plusieurs dents, la mâchoire en deux parties, la clavicule et l'omoplate, en plus de diverses coupures cutanées", liste l'Italien, soulignant son souhait de "bientôt retrouver le sourire".

Après les deux premières manches du championnat WorldSBK, Danilo Petrucci occupe actuellement la sixième place au général, deuxième pilote indépendant derrière Andrea Iannone qui débute dans la discipline. Sa participation aux courses d'Assen, prévues la semaine prochaine, paraît aujourd'hui assez improbable.

De son côté, Andrea Dovizioso avait pu transmettre des nouvelles très rassurantes depuis l'hôpital, indiquant que son scanner avait donné un résultat négatif alors qu'il souffrait d'un trauma crânien et avait perdu connaissance lors de sa chute, également à motocross. Il souffre cependant d'une fracture de la clavicule droite et devait faire contrôler l'état de ses poignets et côtes lors d'examens complémentaires cette semaine.