Bagnaia : "Je n'aurais pas accepté de gaité de cœur de finir deuxième"

C'est peu dire que Pecco Bagnaia revenait à Misano, cette semaine, avec l'intention de se refaire, battu il y a deux semaines par Jorge Martín dans le sprint, puis par Marc Márquez en course principale. Et jusqu'ici, le plan de l'Italien se déroule à la perfection, de quoi ravir son esprit de compétiteur.

Très rapide dès le premier jour d'essais, il a validé la pole position ce samedi en battant le record de la piste, qu'il détenait déjà. Au passage, son équipe et lui se sont autorisés à prendre une voie détournée en testant des réglages différents ce matin, immédiatement congédiés par le Turinois qui n'a eu qu'à reprendre son set-up habituel pour surfer à nouveau sur le chronomètre.

Autre accroc, tout aussi léger : son départ dans la course sprint. Passé par Martín et Binder, il n'était plus que troisième après les premiers mètres. "Je ne sais pas pourquoi, mais depuis deux Grands Prix, ma moto veut partir en wheeling", pointe-t-il, perfectionniste. "C'est vrai qu'on enlève tout le temps de l'anti-wheelie afin de mieux contrôler la moto, mais il faut peut-être qu'on s'améliore pour le départ parce que ça n'est pas possible de perdre tout le temps des places. Et par rapport à la pression du pneu, il est super important d'être devant."

Malgré tout, les tribunes de Misano ont pu voir le Pecco Bagnaia des grands jours, capable d'imposer son rythme et de boucler, en configuration de course, des tours dont tous les pilotes en dehors du top 5 de la Q2 auraient eu de quoi être jaloux...

Aussi, malgré les six dixièmes d'avance pris dès le premier tour par Martín, la Ducati #1 a fondu sans difficulté apparente sur le leader une fois passé la quatrième boucle. Et la mi-course était tout juste dépassée lorsqu'il a profité d'une erreur de son rival espagnol pour se porter en tête. Impossible à arrêter ensuite, Bagnaia a donc renoué avec le succès pour la première fois depuis le Red Bull Ring.

"Mon meilleur temps aurait pu me permettre de partir de la deuxième ligne, c'est incroyable !" constate de lui-même le pilote Ducati. "J'ai perdu du terrain au départ, j'ai perdu sept dixièmes quand Brad s'est fait une chaleur au virage 6, mais mon rythme était super bon et j'ai donc pu combler mon retard."

Pecco Bagnaia l'assure, il aurait attaqué Jorge Martín même sans son erreur. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je prévoyais de le dépasser entre six et quatre tours de l'arrivée, et dès que j'ai vu qu'il avait élargi, j'y suis allé", poursuit l'Italien en évoquant son retour sur Martín. "Une fois en tête, je n'ai plus eu la moindre chaleur avec l'avant, qui fonctionnait super bien. C'était donc beaucoup plus facile de contrôler mon avance et de faire de bons tours. Au premier tour que j'ai passé en tête, sans chercher à pousser, j'ai amélioré mes trois premiers secteurs. C'est incroyable."

Après ce qu'il juge avoir été "une course de vitesse pure", le premier objectif de Bagnaia est atteint, et celui-ci est purement mathématique puisque cette victoire lui permet de revenir à quatre points de Martín au championnat. "En ce moment, faire deuxième ça veut dire perdre des points sur Jorge, alors il faut gagner. Et c'est pareil pour lui. Il faut donc tout faire au maximum. Ça se joue vraiment à un rien entre gagner et tomber, et donc perdre des points, alors il faut réussir à être parfaits. Ça n'est pas facile à ce niveau-ci."

Alors qu'au premier Grand Prix à Misano il souffrait des séquelles de sa chute d'Aragón, Bagnaia souligne aussi à quel point sa bonne condition physique retrouvée l'aide. Alors, même sans erreur de son adversaire, il aurait tout donné pour aller chercher cette victoire.

"Je suis maintenant à 100% quand je pilote, et aujourd'hui je n'aurais pas baissé les bras. Je ne me serais pas relâché. Je serais resté là jusqu'au bout et, d'une manière ou d'une autre, je me serais lancé, quitte à risquer d'élargir ma trajectoire et de me faire repasser. J'aurais essayé de toute façon, je n'aurais pas accepté de gaité de cœur de finir deuxième. Après les deux deuxièmes places du dernier Grand Prix, c'était fondamental de gagner aujourd'hui, et avoir réussi à le faire dans le sprint, ce qui n'est pas tellement mon domaine, ça a beaucoup de valeur pour nous. Et ça nous fait surtout comprendre quel peut être notre potentiel pour demain."

Le potentiel qu'on a, c'est quelque chose qu'il ne faut pas gâcher.

Une dernière marche à gravir dimanche

Pas besoin d'être devin pour comprendre que Pecco Bagnaia ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car après la breloque en or qu'il a accrochée autour de son cou aujourd'hui, c'est le trophée de vainqueur du Grand Prix qu'il vise, pour célébrer dignement son 100e départ en MotoGP et ce qui serait la 100e victoire de Ducati.

"Je pense que demain, ce sera la même chose avec Martín, mais c'est bien en tout cas de commercer comme ça", souligne-t-il, tout en avouant garder un œil sur Enea Bastianini, souvent redoutable dans la course longue.

Questionné sur ses chances de repasser en tête du championnat, il ne fait aucun mystère de ses intentions : "Le potentiel qu'on a, c'est quelque chose qu'il ne faut pas gâcher. Je savais que j'avais un peu de réserve et j'ai essayé par tous les moyens d'être proche [de Martín]. Je savais que j'aurais quelques possibilités, surtout dans le troisième secteur. Ceci dit, c'est toujours compliqué quand on a un adversaire comme Jorge, qui est vraiment fort. On verra demain. Courir avec le pneu medium, c'est déjà un avantage, il me plaît plus, alors on verra ce qu'on arrive à faire."