Sprint - Bagnaia fait plier Martín à Misano

Pecco Bagnaia a réussi à compenser un mauvais départ pour remporter la course sprint du deuxième Grand Prix disputé à Misano, et continuer à refaire son retard sur Jorge Martín.

Ils n'étaient que 21 à s'immobiliser sur la grille de départ après le forfait d'Álex Rins, touché par une grippe, et tous avaient choisi le pneu medium à l'avant et le tendre à l'arrière, sauf Álex Márquez, qui a opté pour deux gommes medium.

Les deux principaux prétendants au titre, dominateurs depuis le début du week-end, étaient les mieux placés, avec Bagnaia devant Martín. Enea Bastianini les accompagnait en première ligne tandis que Marc Márquez n'était que septième après une chute en qualifications, derrière Brad Binder, Pedro Acosta et Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo était neuvième et Johann Zarco 17e.

Bagnaia n'a pas pris un excellent envol, ce qui a permis à Martín et Binder de le doubler avant le premier virage. Binder n'est pas longtemps resté si bien placé puisqu'il n'a pas pu résister à la Ducati #01, ainsi qu'à Bastianini et Márquez dans le premier tour. Le pilote KTM l'a conclu au cinquième rang devant Acosta, qui l'a doublé dès la deuxième boucle, et Quartararo. Bezzecchi et Franco Morbidelli occupaient alors les deux dernières places dans les points.

Après ce premier tour, Martín avait une demi-seconde d'avance sur Bagnaia et de petits écarts sont très vite apparus entre les différents pilotes. Bagnaia a pu repousser Bastianini à une seconde avant la mi-course, tout en revenant dans la roue de Martín.

Au huitième des 13 tours au programme, Martín a ouvert sa trajectoire au virage 13 et Bagnaia a immédiatement saisi l'occasion pour prendre la tête. Une manœuvre qui allait s'annoncer décisive pour la victoire puisque dans les tours qui ont suivi, le pilote Ducati a peu à peu creusé l'écart.

Bagnaia s'est donc imposé sur ses terres devant Martín, Bastianini venant compléter le podium. Marc Márquez a fait une petite erreur qui a permis à Acosta de revenir à son contact, cependant les positions n'ont pas évolué.

Binder, Quartararo, Bezzecchi et Morbidelli ont pris les derniers points. Bezzecchi avait doublé Quartararo en toute fin d'épreuve mais le Français a pu reprendre l'avantage, pour égaler son deuxième meilleur résultat de la saison en course sprint. Maverick Viñales a complété le top 10 devant deux autres représentants d'Aprilia, Miguel Oliveira et Aleix Espargaró, mais hors des points.

Pour sa part, Zarco a dû se contenter d'une lointaine 16e place, en profitant de pénalités pénalité pour Fabio Di Giannantonio et Raúl Fernández. Le premier a reçu une pénalité de huit secondes pour avoir roulé avec une pression trop basse, ce qui l'a fait passer de la 13e à la 18e position. Le second n'a pas respecté un long-lap pour avoir dépassé les limites de la piste, et a reçu une sanction de trois secondes après l'arrivée. Parmi les nombreux pilotes avertis pour cette infraction, Joan Mir est le seul autre à avoir été pénalisé et le représentant de l'équipe Honda a dû effectuer un long-lap en fin de course.

Les pilotes s'affronteront à nouveau dimanche pour la course principale, exceptionnellement programmée à 13h00.

GP d'Émilie-Romagne MotoGP – Course sprint