Qualifs - Bagnaia chipe la pole et le record à Martín !

Pour la troisième fois cette saison, et la deuxième fois consécutive sur sa piste maison de Misano, Pecco Bagnaia s'est adjugé la pole position. Supérieur lors des qualifications du GP d'Émilie-Romagne, il aura pour seul regret de ne pas avoir réussi à passer sous la barre des 1'30, lui qui vise rien de moins que la victoire et les records pour ce week-end.

Q1 – Binder et Oliveira obtiennent leur ticket

Ils étaient 12 à disputer la première partie des qualifications, et parmi eux manquait Álex Rins. Le pilote Yamaha avait pourtant fait son retour en piste ce matin pour les EL2, après avoir été absent d'une bonne partie de la première journée à cause d'un état fiévreux, néanmoins il n'a pas été au-delà et a renoncé aux qualifications.

Après les nombreuses chutes observées vendredi après-midi, on retrouvait dans cette Q1 des pilotes tels que Brad Binder, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio. Johann Zarco en était également l'un des concurrents, et ce avec de gros espoirs compte tenu de son efficacité dans le tour qualifs vendredi.

C'est cependant à d'autres qu'est revenu l'honneur de prendre les deux premières places au début de la séance, en l'occurrence Miguel Oliveira sur l'Aprilia et Joan Mir sur la Honda. Pendant ce temps, Álex Márquez partait à la faute au virage 1, une chute qui allait totalement compromettre ses chances...

Dans un ballet bien coordonné, tout le monde est rentré au stand après un premier relais afin de chausser des pneus neufs et tendres, après quoi Raúl Fernández est venu rejoindre son coéquipier aux deux premiers rangs, ceux qui permettent d'accéder à la Q2. L'Espagnol a toutefois vite glissé dans le classement, d'abord lorsque Binder a pris la tête avec un chrono de 1'31"070 que personne n'allait ensuite être en mesure de battre.

Di Giannantonio a lui aussi trouvé l'amélioration, mais n'a pu remonter qu'au troisième rang, ce qui s'avérait insuffisant pour accéder à la seconde partie des qualifications. Quant à Oliveira, il était désormais à l'abri, avec en poche le deuxième ticket de repêchage.

En revanche, Álex Márquez n'a pas été en mesure de remettre sa séance sur de bons rails et il a vu ce quart d'heure se terminer sans avoir pu établir de chrono. Si Rins est au départ, le pilote Gresini occupera donc l'avant-dernier emplacement sur la grille pour les courses de ce week-end. Zarco, pour sa part, n'a pas réussi à se mêler à la lutte pour les meilleurs temps, finalement troisième pilote Honda de cette Q1 avec à la clé un septième temps qui le placera 17e sur la grille.

Q2 - Bagnaia supérieur, Márquez à la faute

Les espoirs français se sont reportés sur Fabio Quartararo, qui abordait la Q2 avec sans doute les plus grandes ambitions qu'il ait pu nourrir depuis le début de la saison. D'abord, car il a terminé la journée de vendredi cinquième, mieux loti que jamais cette année, et ensuite car il a été l'un des grands animateurs des EL2 en début de matinée.

Au premier tour lancé, c'est Bagnaia qui a donné le ton en 1'30"879. Le pilote Ducati, qui a expérimenté sans succès un changement de réglages au début des EL2, avait de toute évidence retrouvé toute son efficacité. Vendredi, il avait fait jeu égal avec Jorge Martín, tous deux au-dessus du lot, et c'est à nouveau de l'Espagnol qu'est venue la première réplique de taille avec un chrono de 1'30"245. Bagnaia, au même moment, abaissait son temps mais en s'affichant à plus de trois dixièmes du pilote Pramac.

Comme il y a deux semaines, Marc Márquez s'est fortement compliqué la vie. Les EL2 disputé juste avant ces qualifications l'avaient vu chuter à vitesse lente à la sortie du virage 14 alors qu'il ne restait qu'une poignée de minutes à la séance. Moins d'une demi-heure plus tard, c'est avec un cuir neuf et une moto réparée que l'Espagnol a repris le cours de sa journée. Sauf que, dès son troisième tour lancé, il a chuté à nouveau, cette fois au virage 3. Il s'agissait à nouveau d'une petite chute, dont il s'est vite relevé pour ramener lui-même sa machine au stand.

Après cette première salve, c'est Pedro Acosta qui occupait le troisième rang, le pilote Tech3 ayant réussi à s'intercaler entre les duos Martin-Bagnaia et Márquez-Bastianini. Le pilote au #93 a choisi de tempérer un tout petit peu son retour en piste, laissant filer la meute… pour mieux se positionner dans le sillage d'un petit groupe par la suite.

Une amélioration de Bagnaia, revenu dans le même dixième que Martín, annonçait la couleur pour une fin de séance ultra disputée. Puis le #1 s'est repositionné en tête dans le tour suivant en échouant de très peu à tourner en 1'29 mais en battant néanmoins le record de la piste, avant de relâcher son effort. Dans le même temps, Martín tentait un dernier tour mais, gêné par son coéquipier, il n'a pas réussi à faire mieux que celui qui l'avait vu dominer la première partie de cette Q2.

Binder s'est quant à lui propulsé au troisième rang un court instant, avant d'être chassé de la première ligne sous le drapeau à damier par Enea Bastianini. Marco Bezzecchi a lui aussi trouvé l'amélioration en fin de séance et pris l'avantage sur Marc Márquez, incapable finalement d'améliorer sa performance personnelle malgré sa stratégie décalée. Le #93 devra donc s'élancer de la troisième ligne, qu'il partagera avec Maverick Viñales et Fabio Quartararo.

La grille établie après ces qualifications vaudra à la fois pour la course sprint, qui sera disputée ce samedi à 15h, et pour la course principale dont le départ sera exceptionnellement donné dimanche à 13h.

