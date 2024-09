Essais - Bagnaia devance ses rivaux pour le titre

Sous un soleil désormais bien franc, le circuit de Misano était en bien meilleures conditions que ce matin pour la seconde séance d'essais du jour, la plus importante aussi puisqu'elle mettait en jeu les dix qualifications directes pour la Q2. D'emblée, les meilleurs chronos se sont positionnés dans la lignée de ceux enregistrés il y a deux semaines, pour le premier Grand Prix sur place.

Jack Miller n'a pas pu en profiter tout de suite, puisqu'il est parti à la faute dès son premier tour de piste, sans se blesser mais perdant au passage 20 minutes. Un peu plus tard, c'est un autre pilote du giron KTM, Pedro Acosta, qui chutait, mais cette fois après avoir mené grand train dans les premières minutes de la séance dont il a été l'un des plus rapides derrière Pecco Bagnaia et Jorge Martín, tous deux partis sur un même rythme en 1'30"9.

Leader ce matin et vainqueur du GP de Saint-Marin il y a deux semaines, Marc Márquez a été le dernier à prendre la piste, mais il s'est sans difficulté positionné dans le premier groupe. Fabio Quartararo aussi figurait dans le top 5 durant la première partie de la séance. Petit à petit, on a vu apparaître également les noms de Marco Bezzecchi, Enea Bastianini et Maverick Viñales alors que quelques pneus tendres ont été sortis des placards.

Après une autre chute sans gravité de Miguel Oliveira, c'est Álex Márquez qui s'est fait piéger au freinage du virage 1. L'Espagnol était encore dans le top 10 à cet instant, mais l'approche de la phase décisive de time attack l'a obligé à rentrer au stand au pas de course pour reprendre la piste sans tarder.

Lorsque s'est ouverte cette dernière partie de séance, dédiée à l'attaque ouverte du chrono, Martín menait le classement avec 58 millièmes d'avance sur Bagnaia, tandis que Bezzecchi, alors troisième, était détaché de près de quatre dixièmes. S'il a réussi à hausser le ton pour gagner trois dixièmes de plus à l'approche des dix dernières minutes, un tour rapide de l'Espagnol a été invalidé par la chute d'Augusto Fernández devant lui. Marc Márquez en a profité pour s'intercaler à la deuxième place alors que Quartararo, juste devant lui en piste, remontait dans le top 5.

Jorge Martín a manqué de réussite à la fin de la séance. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Des pilotes tels que Brad Binder et Álex Márquez figuraient désormais hors du top 10 qui faisait office de cible pour cet après-midi. C'était le cas également d'Enea Bastianini, cependant l'Italien a sorti le grand jeu à neuf minutes de la fin pour se porter dans le quatuor de tête… Un petit groupe réunissant à présent les quatre premiers du championnat !

Bagnaia a réussi à répondre à l'avance prise par Martín en postant un chrono de 1'30"286. Il restait encore du temps à l'Espagnol pour répliquer, ce qu'il a fait dans un premier temps en revenant à moins de deux dixièmes de son rival, mais une chute dans le virage 8 a finalement mis un terme prématuré à sa séance. Le double champion en titre n'a donc plus été inquiété et le top 4 est resté inchangé, avec les positions validées par Marc Márquez et Enea Bastianini, malgré une glissade de dernière minute pour ce dernier.

Sa vitesse tant en début qu'en fin de séance vaut à Fabio Quartararo une belle cinquième place devant les Ducati de Franco Morbidelli et Marco Bezzecchi. Aprilia peut de son côté compter sur ses deux pilotes officiels dans le top 10, tandis qu'Acosta y représente KTM.

Une chute a en revanche privé Binder de ses chances de réintégrer le top 10. Il devra donc disputer la Q1 pour tenter d'être repêché, de même qu'Álex Márquez. C'est le cas également de Johann Zarco, qui n'a toutefois pas démérité en signant le 12e temps alors que les Honda ont longtemps été réunies en fond de classement et qu'il est le seul de son groupe à avoir tourné dans la même seconde que le leader de la séance.

Si les chutes ont été nombreuses tout au long de cette séance, la seule à s'être révélée quelque peu préoccupante est celle qui a touché Fabio Di Giannantonio dans les dernières minutes. Le pilote VR46 est tombé au virage 10 alors qu'il doit composer avec une épaule douloureuse, à la suite d'une luxation au GP d'Aragón.

À noter qu'Álex Rins n'a pas pris part à cette séance. Le pilote Yamaha est fiévreux et garde le repos en vue de la deuxième journée de ce Grand Prix. Samedi, les EL2 sont prévus à 10h10, avant d'enchaîner avec les qualifications pour avec le sprint dont le départ sera donné à 15h.

GP d'Émilie-Romagne MotoGP – Essais