Quartararo dans le top 5 : "Putain, tu t'arrêtes en souriant !"

Jamais Fabio Quartararo n'avait été à pareille fête cette saison. Pour la quatrième fois de l'année seulement, la deuxième consécutive après la neuvième position prise le vendredi au GP de Saint-Marin, le Français a assuré sa place en Q2 dès la première journée au GP d'Émilie-Romagne. Il l'a en plus fait avec la manière, en accrochant le top 5 derrière les quatre hommes forts du championnat.

"Putain, tu t'arrêtes en souriant", a commenté avec soulagement Quartararo, immédiatement prévenu par les journalistes qu'il risquait d'être épinglé pour ce juron après ce qui est arrivé à Max Verstappen en Formule 1 : "Ça ira, ça ira ! Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fini cinquièmes en Essais. Je pense qu'on ne l'a jamais fait [en 2024]. Même si le neuvième a plus ou moins le même chrono que moi, me voir à l'avant et alors que les quatre premiers sont aussi les quatre premiers du championnat, ça fait mon bonheur."

Le Champion du monde 2021 reste néanmoins prudent pour la suite. Il n'imagine pas encore Yamaha renouer durablement avec les premières places, et attendra de confirmer cette forme sur d'autres circuits avant de se réjouir pleinement. Il voit néanmoins une trajectoire positive se dessiner et évoque son "espoir" d'être à ce niveau dans les prochaines courses : "Il est trop tôt [pour parler de vrais progrès] mais je pense que c'est bien d'avancer pas à pas dans cette direction."

"En Aragón, nous ne nous sommes pas bien qualifiés mais on se battait déjà avec un meilleur rythme, on était déjà meilleurs ici [il y a deux semaines], donc je pense que ce sera intéressant de voir où nous serons dans les deux ou trois prochaines courses. Pour moi, être en Q2 dès le vendredi change totalement le week-end, donc je suis impatient et j'espère que nous pourrons aussi progresser durant la dernière partie de la saison."

Massimo Meregalli, patron de l'équipe Yamaha, voit dans la performance du jour le signe que le constructeur est sur la bonne voie. "Je pense que l'on a prouvé que la direction prise est la bonne", a déclaré le dirigeant au site officiel du MotoGP. "En fait, on a commencé cette journée comme on avait fini le lundi du test, et pour nous c'est très important. Quand vous travaillez et que vous n'obtenez aucun résultat, c'est dur, mais maintenant, on commence à voir une certaine lumière, c'est très gratifiant."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Seul pilote Yamaha en piste lors de la séance de l'après-midi, Álex Rins étant resté sur la touche en raison d'une poussée de fièvre, Quartararo a su tirer profit de changements qui tournaient principalement autour des réglages pour progresser dans la hiérarchie.

"Il n'y a pas une grosse différence parce que par rapport au test, par rapport à la dernière course, nous avons un peu modifié les réglages à l'avant. Nous utilisons un moteur différent mais ce n'est pas le moteur qui nous donne plus de performance, c'est juste un moteur qui aide à piloter avec un peu plus de douceur, c'est tout. Rien de vraiment particulier. Et sur l'électronique, nous roulons avec des choses assez différentes également."

La Yamaha a néanmoins reçu de grosses évolutions au cours des derniers mois et avec tous ces changements, Quartararo cherche encore des pistes de progrès dans le pilotage : "C'est un style différent. Nous faisons les choses différemment dans l'électronique, les réglages sont également assez similaires à ceux de 2021. Le moteur est différent, le châssis est différent, mais je cherche encore ce que nous pouvons faire pour aller plus vite."